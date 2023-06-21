Модрич хочет сыграть на Евро-2024. 37-летний хавбек «Реала» не уйдет из сборной Хорватии после финала Лиги наций

Лука Модрич не уйдет из сборной Хорватии после Лиги наций.

В финале Лиги наций УЕФА сборная Хорватии уступила в серии пенальти (0:0, по пенальти – 4:5).

В послематчевом интервью заявил, что определился со своим будущим в сборной, но огласит решение позднее.

По информации хорватского издания 24sata, 37-летний полузащитник «Реала» не планирует завершать карьеру в сборной. Модрич хочет сыграть за на .

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года и является рекордсменом команды по числу проведенных матчей (166). В составе сборной он стал серебряным призером ЧМ-2018 и бронзовым призером ЧМ-2022.