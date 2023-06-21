Модрич хочет сыграть на Евро-2024. 37-летний хавбек «Реала» не уйдет из сборной Хорватии после финала Лиги наций

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Лига наций УЕФА Евро-2024 Футбол

Лука Модрич не уйдет из сборной Хорватии после Лиги наций.

В финале Лиги наций УЕФА сборная Хорватии уступила Испании в серии пенальти (0:0, по пенальти – 4:5).

В послематчевом интервью Модрич заявил, что определился со своим будущим в сборной, но огласит решение позднее.

По информации хорватского издания 24sata, 37-летний полузащитник «Реала» не планирует завершать карьеру в сборной. Модрич хочет сыграть за Хорватию на Евро-2024.

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года и является рекордсменом команды по числу проведенных матчей (166). В составе сборной он стал серебряным призером ЧМ-2018 и бронзовым призером ЧМ-2022.

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35 комментариев

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Пепси пеналдувич
Ответ Дядя Артем
А можете рассказать что значит ваш аватар? Без предъяв,просто интересно
Американцы это потомки древних украинцев, чего тут не понятного?)
+26
-6
+20
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Los Galácticos
Ну бронзы или серебра Евро у него еще нет, так что есть смысл поехать :)
+23
-4
+19
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Дядя Артем
Ответ Los Galácticos
Ну бронзы или серебра Евро у него еще нет, так что есть смысл поехать :)
А можете рассказать что значит ваш аватар? Без предъяв,просто интересно
+16
-3
+13
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Бенисио Дель Пьеро
Ох уж этот 37-летний эгоист, который в угоду себе отказывается уходить из сборной и не даёт дорогу молодым. Теперь из-за былых заслуг будет занимать место более достойных игроков. А блин, это не тот...
+16
-4
+12
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Red-White_Man
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ох уж этот 37-летний эгоист, который в угоду себе отказывается уходить из сборной и не даёт дорогу молодым. Теперь из-за былых заслуг будет занимать место более достойных игроков. А блин, это не тот...
извините, а можете назвать кого-то достойнее Модрича? он в свои 37 порой играет так, как молодым и не снилось
+10
-4
+6
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Руслан И
Ответ Дядя Артем
Вы пошутили?
Нет.Разве не так?Тут ещё один человек на ветке с ником Hi Mars и американским флагом,как думаете ,что это значит?
+5
0
+5
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Dan Kennedy
Ответ Пепси пеналдувич
Американцы это потомки древних украинцев, чего тут не понятного?)
А я то думал почему у Уилла Смита такая рожа знакомая)))
+5
-1
+4
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oka79410
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ох уж этот 37-летний эгоист, который в угоду себе отказывается уходить из сборной и не даёт дорогу молодым. Теперь из-за былых заслуг будет занимать место более достойных игроков. А блин, это не тот...
😀
+3
0
+3
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Руслан И
Ответ Дядя Артем
Это какое то больное "союзничество" , не находите ?
Как говорится, враг моего врага- мой друг.США будет помогать кому угодно,кто против нас.
+3
0
+3
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Bashibuzuck
Надо играть пока силы есть
+2
0
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oka79410
вознаградила бы его еще судьба трофеем со сборной за невероятную, продуктивную карьеру
+2
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alexandresong
Ответ GuruFutbola
За судейские победы с мчк карма ему приподнесла свой сюрприз 😌
Согласен:) судейские победы это про Реал, в отличие от нашей Барсы, которая взяла ЛЧ 2009 и 2011 в очень честной и конкурентной борьбе:))
+3
-2
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Александр Скворцов
Молодец Модрич! Футболистище!
+1
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Руслан И
Ответ Дядя Артем
А можете рассказать что значит ваш аватар? Без предъяв,просто интересно
Думаю и так все понятно.Они союзники против нас
+2
-1
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SAKE01
Тогда надо не продлить контракт с Лукой, да он действительно легенда Реала но после игры за сборный он несколько игр трудно выливается Реал после ЧМ мы много потеряли
+1
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Seyit Canlyyew
Потом ЧМ не за горами)
+1
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Дядя Артем
Ответ Руслан И
Нет.Разве не так?Тут ещё один человек на ветке с ником Hi Mars и американским флагом,как думаете ,что это значит?
Это какое то больное "союзничество" , не находите ?
0
0
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Maksat Hasanow
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ох уж этот 37-летний эгоист, который в угоду себе отказывается уходить из сборной и не даёт дорогу молодым. Теперь из-за былых заслуг будет занимать место более достойных игроков. А блин, это не тот...
Советую посмотреть его последние игры в сборной
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KorbenDaIlas
Ответ Red-White_Man
извините, а можете назвать кого-то достойнее Модрича? он в свои 37 порой играет так, как молодым и не снилось
вы не поняли, товарищ)
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Иван Колгашкин
Легенда!!! Долгой карьеры и здоровья!!!
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Манковский
Ответ Руслан И
Как говорится, враг моего врага- мой друг.США будет помогать кому угодно,кто против нас.
А почему соседи против "вас"?
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Maksat Hasanow
Ответ SAKE01
Тогда надо не продлить контракт с Лукой, да он действительно легенда Реала но после игры за сборный он несколько игр трудно выливается Реал после ЧМ мы много потеряли
Так Евро будет после сезона. А не посреди как ЧМ
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добрый грек
От этого футбол только выиграет.
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instasamka
Главное в Болгарию съездить, а там видно будет.
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Дядя Артем
Ответ Руслан И
Думаю и так все понятно.Они союзники против нас
Вы пошутили?
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