«Реал» считает, что подпишет Мбаппе в течение 2 недель. В переговорах достигнут большой прогресс за последние часы

«Реал» достиг значительного прогресса в переговорах с «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе.

По данным журналиста Marca Рамона Альвареса де Мона, в последние часы «Реал» достиг огромного прогресса в переговорах с «ПСЖ». « » все более и более оптимистично смотрит на то, что Мбаппе окажется в команде уже этим летом.

В данный момент руководство «Реала» полагает, что сможет подписать Мбаппе в ближайшие две недели, и считает, что сделку удастся закрыть и полностью оформить даже до начала предсезонки. В «Мадриде» полагают, что у есть шансы поехать с клубом в тур по США.

Цена на Мбаппе может быть выше, чем изначально планировал «Реал». Однако в «Мадриде» считают, что лишь трансфер игрока такого калибра может повысить общую стоимость бренда клуба.

Отмечается, что «Реал» готов компенсировать Мбаппе многие финансовые потери, связанные с возможным уходом из « ».

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро