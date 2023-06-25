«Реал» считает, что подпишет Мбаппе в течение 2 недель. В переговорах достигнут большой прогресс за последние часы

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» достиг значительного прогресса в переговорах с «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе.

По данным журналиста Marca Рамона Альвареса де Мона, в последние часы «Реал» достиг огромного прогресса в переговорах с «ПСЖ». «Мадрид» все более и более оптимистично смотрит на то, что Мбаппе окажется в команде уже этим летом.

В данный момент руководство «Реала» полагает, что сможет подписать Мбаппе в ближайшие две недели, и считает, что сделку удастся закрыть и полностью оформить даже до начала предсезонки. В «Мадриде» полагают, что у Килиана есть шансы поехать с клубом в тур по США.

Цена на Мбаппе может быть выше, чем изначально планировал «Реал». Однако в «Мадриде» считают, что лишь трансфер игрока такого калибра может повысить общую стоимость бренда клуба.

Отмечается, что «Реал» готов компенсировать Мбаппе многие финансовые потери, связанные с возможным уходом из «ПСЖ».

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро

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14 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Наверное Лукашенко для переговоров привлекли
+18
-4
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Wayne Gretzky 99
Ответ GreenUfa
Сидят в ресторане Пеле, Марадонна, Месси. Договорились рассказывать байки, кто скажет "Так не бывает" - тот проиграл. Пеле: - Получаю пас, перекидываю мяч головой через трех защитников, прорываюсь, догоняю мяч в воздухе, бью головой - гол! Все:- Hу что же, бывает такое. Марадонна: - Обыгрываю защиту, пас налево, пас мне - вратарь первый выходит к мячу, тогда забиваю рукой, и судья засчитывает гол! Все: - Да, может случиться и такое... Месси: - Обвожу всех защитников, проталкиваю мяч между ног вратаря, гол! Все: - И так бывает. За соседним столиком сидит Погребняк, вмешивается: - Послушайте, господа, вот я обвожу всю команду, обманываю вратаря, передо мной пустые ворота. Бью... Все: - Гол?! Бесчастных: - Hет, мимо! Все: - Да не бывает такого!!!
Так Погребняк или Бесчастных? Ты уж определись.
И да, борода у этого «анекдота» как у моего прадедушки могла бы быть, будь он жив.
P.S. И сдается мне, что ты МарадоНу с МадонНой перепутал.
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Модрич10
как же заебала это санта барбара
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QWertY
Я уже реально запутался. Так в реал зовут два раза или нет?
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Kubinec_
Ответ QWertY
Я уже реально запутался. Так в реал зовут два раза или нет?
нас ждёт самая массовая переобувочная за всю историю спортса.
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che kaif
Четверть лярда))
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Kubinec_
в пятый раз Реал не зовёт, кста
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Игорь Новиков
Что ж, ждём. Пора уже ставить точку.
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инок
Мбаппе ведет себя как флюгер - кто больше заплатит, туда он и повернётся. Просто разводит команды на деньги...
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Born is the King
Ответ Имя Фамилия
Будут мечтать о великом Мбаппе до самого сентября, упустят в итоге Кейна и начнут сезон с Хоселу)
За 250+50 млн можно и продать
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