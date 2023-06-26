Холанд – лучший атакующий футболист мира в сезоне-22/23 по версии игроков Бундеслиги, де Брюйне – 2-й. 64% опрошенных футболистов не считают Германию фаворитом домашнего Евро

Футболисты Бундеслиги признали Эрлинга Холанда лучшим атакующим игроком мира в сезоне-2022/23.

В ежегодном опросе издания Kicker приняли участие 252 игрока Бундеслиги, проголосовавших анонимно.

Лучшим игроком атаки в мире в сезоне-2022/23 признали форварда « » – за него было отдано 52% голосов. 2-е место занял де Брюйне, 3-е место – .

В преддверии домашнего 63,9% опрошенных игроков Бундеслиги не считают сборную Германии фаворитом турнира – стоит отметить, что голосование проводилось до матчей сборной в июне. Кроме того, 57% опрошенных опасаются, что клубы Бундеслиги теряют конкурентоспособность в еврокубках.

Холанд забил за «Манчестер Сити» 52 мяча во всех турнирах за 53 матча в минувшем сезоне и стал лучшим бомбардиром клуба и топ-лиг Европы.

Коло-Муани – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Беллингем – 2-й. Фишер из «Униона» выбран лучшим тренером