Холанд – лучший атакующий футболист мира в сезоне-22/23 по версии игроков Бундеслиги, де Брюйне – 2-й. 64% опрошенных футболистов не считают Германию фаворитом домашнего Евро

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу лига 1 Франция рейтинги Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Евро-2024 Футбол

Футболисты Бундеслиги признали Эрлинга Холанда лучшим атакующим игроком мира в сезоне-2022/23.

В ежегодном опросе издания Kicker приняли участие 252 игрока Бундеслиги, проголосовавших анонимно.

Лучшим игроком атаки в мире в сезоне-2022/23 признали форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – за него было отдано 52% голосов. 2-е место занял Кевин де Брюйне, 3-е место – Килиан Мбаппе.

В преддверии домашнего Евро-2024 63,9% опрошенных игроков Бундеслиги не считают сборную Германии фаворитом турнира – стоит отметить, что голосование проводилось до матчей сборной в июне. Кроме того, 57% опрошенных опасаются, что клубы Бундеслиги теряют конкурентоспособность в еврокубках.

Холанд забил за «Манчестер Сити» 52 мяча во всех турнирах за 53 матча в минувшем сезоне и стал лучшим бомбардиром клуба и топ-лиг Европы.

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44 комментария

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Ollala
Справедливо. С отрывом лучший в мире по г+п. Еще и Требл
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NartApsua
Ответ ман сити фейк
Адекватный список. Но Холанду не дадут заслуженный ЗМ потому что одного аргентинца выручил Мартинес на 120 минуте
Одного норвежца выручил Лукаку)
+12
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Barca_mania
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Ответ Имя Фамилия
Мбаппе лучший по гол+пас, Холанн по голам. В идеальном мире между ними была бы заруба в голосовании, а на деле будет очередная клоунада, где Холанна публично унизят, чтобы возвеличить перстарелого пешехода из МЛС, так же как это уже было много раз. Пора уже перестать звёздам вообще посещать эту церемонию, пусть старикан в костюме дискошара сам развлекается вместе с продажными журналистами из Франс Футбол.
Месси выиграл ЧМ сыграв там ключевую роль. В Сити номером один был Де Брюйне, а не Холланд.
Месси получит свой 8 ЗМ заслуженно, и у вас хейтеров подгорит пятая точка в очередной раз:)
+16
-10
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Имя Фамилия
Ответ Ollala
Справедливо. С отрывом лучший в мире по г+п. Еще и Требл
Мбаппе лучший по гол+пас, Холанн по голам. В идеальном мире между ними была бы заруба в голосовании, а на деле будет очередная клоунада, где Холанна публично унизят, чтобы возвеличить перстарелого пешехода из МЛС, так же как это уже было много раз. Пора уже перестать звёздам вообще посещать эту церемонию, пусть старикан в костюме дискошара сам развлекается вместе с продажными журналистами из Франс Футбол.
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Men77
Везет Холланду, у него болел прибавилось. За него теперь болеют те, кто чуть раньше за Мбаппе, а еще чуть раньше за Роналду (а у него больше всего подписчиков).
Это называется массовая миграция Гельков.
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VERBLYUD
Ответ mr kovalsky
А Холанда не хочешь увидеть, чтобы прочитать подгоревшие комменты сектантов пешехода?
У сектантов пешехода начиная с 18.12.22 и по сей день дико полыхает)))
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Faulheit
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе лучший по гол+пас, Холанн по голам. В идеальном мире между ними была бы заруба в голосовании, а на деле будет очередная клоунада, где Холанна публично унизят, чтобы возвеличить перстарелого пешехода из МЛС, так же как это уже было много раз. Пора уже перестать звёздам вообще посещать эту церемонию, пусть старикан в костюме дискошара сам развлекается вместе с продажными журналистами из Франс Футбол.
это вообще бред, что победа в послематчевых пенальти ставит Месси на несколько уровней выше Мбаппе в претендентах на ЗМ. Мы обсуждаем уровень игры за сезон или сколько сейвов сделал Мартинез ради хайпа Месси?
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Scorpio
Ответ VERBLYUD
Дурацкая отмазка. Кришти в прошлом году был в списке номинантов, но набрал 0 голосов. Это говорит о том, что голосуют только настоящие профессионалы.
Ага ага, прямо как нищий на журналисте от Аргентины, у которого Лева был вне топ5.
Прямо как те журналисты от океании и юа, которые видели примерно ноль игр еврофутбола. Не пиши мне, профессионал
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ VERBLYUD
Холанду не дадут ЗМ, потому что он пропустил главный турнир сезона и потерялся во всех полуфиналах и финалах сезона за Сити.
ну пеший вообще за два года слил все матчи плей-офф ЛЧ за ПСЖ с нулевой результативностью, так что это не показатель🤷
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ten Hag
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе лучший по гол+пас, Холанн по голам. В идеальном мире между ними была бы заруба в голосовании, а на деле будет очередная клоунада, где Холанна публично унизят, чтобы возвеличить перстарелого пешехода из МЛС, так же как это уже было много раз. Пора уже перестать звёздам вообще посещать эту церемонию, пусть старикан в костюме дискошара сам развлекается вместе с продажными журналистами из Франс Футбол.
Наш небесный чудесный Лео забил 5 пенальти в 7 матчах с грозными аравийцами, мексиканцами, поляками, хорватами! Как вы смеете усомниться!? Никто и близко не приблизился к нему по уровню небесности!
Команда билась за него! Били по ногам, провоцировали, играли грубо и грязно, но аргентинцы герои!!
А наш небесный Лео получил чудо-мантия как важное дополнение к катарской зимней побрякушке :)
+3
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Конь Мюллера
Ответ Alexandr Turner
хочется увидеть ЗМ Месси только по одной причине: чтобы читать комментарии тех, у кого бомбит от этого
хочется увидеть зм Заболотного только по одной причине: чтобы читать комментарии тех, у кого бомбит от этого
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Имя Фамилия
Ответ VERBLYUD
Месси: 5+2 в плей-офф ЧМ-22 Холанд: "выкатите на пустые, пожалуйста😭"
Смешно слышать от месиглора шутки про пустые) У меси 3+1 по системе пенальти+впустые начиная с 1/4 ЧМ, у Холанна 11 голов с игры в ЛЧ) Ещё и суперпупок Франции против Нанта посчитал за финал 🤣
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A Buk
Ответ Имя Фамилия
Холанн в плей-офф ЛЧ 22/23: 7+1 меси: 0+0)) 7 голов за 5 лет)
холланд 1 лч 0 чм, игрок уровня умтити
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Имя Фамилия
Ответ A Buk
холланд 1 лч 0 чм, игрок уровня умтити
Меси в его возрасте 1 ЛЧ с привыкусом Эвребе, 0 ЧМ)
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Меси в его возрасте 1 ЛЧ с привыкусом Эвребе, 0 ЧМ)
В 2006 меси затащил Барселону своим отсутствием. Людовик Жюли и Хенрик Ларссон спасли 1/2 и финал, пока меси валялся в лазарете. Сыграй вместо них меси, который тогда был слабее Винисиуса, даже Маркус Мерк бы не спас
https://www.facebook.com/platinistop/videos/10150587154230693
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Александр Северный
Ответ Имя Фамилия
Так же, как уходила Мбаппе/Гризманну, Мюллеру, и Иньесте?
давай не будем, а то мы сейчас начнём вспоминать выплаченные мячи Рональду, Рибери и. т. п
просто смерись уже с неудачником из аль насральни;)
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Имя Фамилия
Ответ Faulheit
это вообще бред, что победа в послематчевых пенальти ставит Месси на несколько уровней выше Мбаппе в претендентах на ЗМ. Мы обсуждаем уровень игры за сезон или сколько сейвов сделал Мартинез ради хайпа Месси?
Факты таковы, что меси в МЛС. Так его уровень оценил рынок, ну то есть он где-то топ-1000. Печально то, что он опять поехал обольщать страну организатора, как это было с Катаром, и теперь нас ждёт ещё одна судейская Копа, и не дай бог ещё и ЧМ.
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VERBLYUD
Ответ ман сити фейк
Адекватный список. Но Холанду не дадут заслуженный ЗМ потому что одного аргентинца выручил Мартинес на 120 минуте
Холанду не дадут ЗМ, потому что он пропустил главный турнир сезона и потерялся во всех полуфиналах и финалах сезона за Сити.
+9
-9
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