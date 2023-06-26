Холанд – лучший атакующий футболист мира в сезоне-22/23 по версии игроков Бундеслиги, де Брюйне – 2-й. 64% опрошенных футболистов не считают Германию фаворитом домашнего Евро
Футболисты Бундеслиги признали Эрлинга Холанда лучшим атакующим игроком мира в сезоне-2022/23.
В ежегодном опросе издания Kicker приняли участие 252 игрока Бундеслиги, проголосовавших анонимно.
Лучшим игроком атаки в мире в сезоне-2022/23 признали форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – за него было отдано 52% голосов. 2-е место занял Кевин де Брюйне, 3-е место – Килиан Мбаппе.
В преддверии домашнего Евро-2024 63,9% опрошенных игроков Бундеслиги не считают сборную Германии фаворитом турнира – стоит отметить, что голосование проводилось до матчей сборной в июне. Кроме того, 57% опрошенных опасаются, что клубы Бундеслиги теряют конкурентоспособность в еврокубках.
Холанд забил за «Манчестер Сити» 52 мяча во всех турнирах за 53 матча в минувшем сезоне и стал лучшим бомбардиром клуба и топ-лиг Европы.
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Месси получит свой 8 ЗМ заслуженно, и у вас хейтеров подгорит пятая точка в очередной раз:)
Это называется массовая миграция Гельков.
Прямо как те журналисты от океании и юа, которые видели примерно ноль игр еврофутбола. Не пиши мне, профессионал
Команда билась за него! Били по ногам, провоцировали, играли грубо и грязно, но аргентинцы герои!!
А наш небесный Лео получил чудо-мантия как важное дополнение к катарской зимней побрякушке :)
https://www.facebook.com/platinistop/videos/10150587154230693
просто смерись уже с неудачником из аль насральни;)