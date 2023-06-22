Гюндоган сможет бесплатно уйти из «Барсы», если его не зарегистрируют до 1-го тура Ла Лиги. Хавбек настоял на этом пункте контракта

Илкай Гюндоган включил в контракт с «Барселоной» условие ухода.

Ранее стороны подписали контракт по схеме «2+1».

По информации Diario Sport, хавбек « » настоял на том, чтобы в соглашение был включен пункт о гарантии регистрации в . Несмотря на заверения «блауграны» в том, что это произойдет, футболист хотел официальных гарантий.

В контракте прописано, что « » зарегистрирует до первого тура нового сезона Ла Лиги (ориентировочно 11-13 августа). Если этого не произойдет, немецкий футболист получит право бесплатно покинуть клуб.