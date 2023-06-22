Гюндоган сможет бесплатно уйти из «Барсы», если его не зарегистрируют до 1-го тура Ла Лиги. Хавбек настоял на этом пункте контракта

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган включил в контракт с «Барселоной» условие ухода.

Ранее стороны подписали контракт по схеме «2+1».

По информации Diario Sport, хавбек «Манчестер Сити» настоял на том, чтобы в соглашение был включен пункт о гарантии регистрации в Ла Лиге. Несмотря на заверения «блауграны» в том, что это произойдет, футболист хотел официальных гарантий.

В контракте прописано, что «Барселона» зарегистрирует Гюндогана до первого тура нового сезона Ла Лиги (ориентировочно 11-13 августа). Если этого не произойдет, немецкий футболист получит право бесплатно покинуть клуб.

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72 комментария

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LIBerly
Гюндоган едет в Барсу только на летние каникулы
+55
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+47
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GipnQz
Ответ Musashi Miyamoto
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Чтобы бомбить под этой новостью, не нужно быть фанатом РМ. Это для всех-цирк
+20
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+18
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razoblachitel
и зачем переходить вообще тогда?
+23
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+12
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Alexander Yavriantz
Шапито продолжается?)
+20
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+11
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Bazilic
Жду рассказов, что его не зарегистрируют и он уйдет бесплатно, прям как Кунде
+13
-3
+10
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Zombieset
Он ж ведь еще даже официально не заявлен, а уже план побега рисуют
+7
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Усатая Козляра
господи! ну насколько же этот клуб превратился в посмешище.
просто что в головах у игроков которые туда переходят?
на что они расчитывают?
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Defo
Очень предусмотрительно)
Походу агент Гюндогана и сам футболист что-то подозревают...
+5
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Бускетс это позиция
Ответ Maksat Hasanow
А официальная объявления уже было?
Жерар Ромеро: Ожидается, что «Барселона» официально объявит о подписании Гюндогана только после того, как он попрощается с «Манчестер Сити».
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MK
от создателей Кунде не зарегистрирован 😂😂
+6
-4
+2
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Aplus
ну и времена....многие хотят в барсу, но боятся быть не зарегистрированными (((
+3
-1
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Иван Пименов
Это просто стыдоба какая-то... когда они уже выберутся из этого кризиса? И главное, как такому успешному в прошлом клубу удалось так глубоко в кризис залезть?
+3
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razoblachitel
Ответ DolJun
передай его чави) без него, говорят, его автобус может не пройти тех осмотр и придется заявляться в азиатскую сегунду)
интересно наблюдать за тем, как развиваются ваши отношения с ригоберкой)
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rigobersong
Ответ DolJun
гюндо респект, подстраховался от мутных схем этого великого комбинатора лапорты)
Держи🧯:)
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Vlad
Вроде новость про Барсу. Какого чёрта сюда занесло глоров с Челси и Интера? Либо это хейтеры Барсы, которым лавры её покоя не дают.
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razoblachitel
Ответ rigobersong
Ты даже не можешь представить насколько:))
почему не могу? у тебя в профиле указано 79 место на сайте)
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FanRocstar
Ответ DolJun
что за пассивная агрессия в мой адрес?
Хотелось бы увидеть, Финал ЛЧ Барса против Челси, где Кристенсен забивает Хет-трик, и отправляет Должуна и Чулси домой, какая радость была бы))
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DolJun
Ответ razoblachitel
интересно наблюдать за тем, как развиваются ваши отношения с ригоберкой)
ну и как? на какой по-твоему они сейчас стадии?)
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Андрюха с района
Ответ Apol
Комментарий удален модератором
Не знаю, как они себя успокаивают) Я просто написал факт) Если ты его не знаешь, тогда все с тобой понятно, неуч)
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rigobersong
Ответ razoblachitel
да я и не пытаюсь) в жизни есть другие, более значимые достижения. но я рад за тебя, ты успешен!
Ты даже не можешь представить насколько:))
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Lavinka
Илкай то прошареный !
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NottinghamForest79
молоток
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Иван Иванов
Ответ Иван Пименов
Это просто стыдоба какая-то... когда они уже выберутся из этого кризиса? И главное, как такому успешному в прошлом клубу удалось так глубоко в кризис залезть?
Вот что бывает, когда у клуба нет владельца.
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rigobersong
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
С портфелей я перешел на бизнес, масштабировал его и стал зарабатывать еще больше:)
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rigobersong
Ответ razoblachitel
искренне рад за вас, совет да любовь!
У нас не любовь, а элитарное сообщество топ-100 сайта, так сказать вип клуб для избранных, но извини тебя фейс контроль не пропустит:))
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