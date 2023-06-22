Гюндоган сможет бесплатно уйти из «Барсы», если его не зарегистрируют до 1-го тура Ла Лиги. Хавбек настоял на этом пункте контракта
Илкай Гюндоган включил в контракт с «Барселоной» условие ухода.
Ранее стороны подписали контракт по схеме «2+1».
По информации Diario Sport, хавбек «Манчестер Сити» настоял на том, чтобы в соглашение был включен пункт о гарантии регистрации в Ла Лиге. Несмотря на заверения «блауграны» в том, что это произойдет, футболист хотел официальных гарантий.
В контракте прописано, что «Барселона» зарегистрирует Гюндогана до первого тура нового сезона Ла Лиги (ориентировочно 11-13 августа). Если этого не произойдет, немецкий футболист получит право бесплатно покинуть клуб.
просто что в головах у игроков которые туда переходят?
на что они расчитывают?
Походу агент Гюндогана и сам футболист что-то подозревают...