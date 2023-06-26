«Барселона» планирует объявить о переходе Гюндогана сегодня. Контракт – по схеме «2+1»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

«Барселона» планирует объявить о переходе Илкая Гюндогана сегодня.

Как пишет Mundo Deportivo, клуб намерен сделать объявление о переходе капитана «Манчестер Сити» сегодня.

В прошлую среду контракт с игроком подписали – директор «Барселоны» Матеу Алемани летал в Мюнхен на подписание документов, так как «Ман Сити» пытался переубедить Илкая.

Соглашение будет действовать по схеме «2+1». Активация опции продления будет зависеть от количества матчей, проведенных Гюндоганом во втором сезоне в «Барсе».

В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 51 матче за «Манчестер Сити».

Полную статистику 32-летнего полузащитника можно найти здесь.

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29 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Гигантский трансфер для клуба где бегает в основном молодежь.
Поздравляю "каталонцев".
Повезло.
+22
-1
+21
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corazón blanco
Гюндоган -топ. Отличный трансфер как для Барселоны в частности, так и для всей Примеры в целом. Прошлый сезон провел на невероятном уровне, особенно в конце сезона показывал футбол космического уровня.
+9
0
+9
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Платон Бойченко
Ответ sC@ryCloW!
у Барсы и так лучшая полузащита Лалиги уже как 3 года,а теперь и станет еще сильнее.
🤦🏻‍♂️
+11
-3
+8
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Axs Men
Думаю первый год его зп осилят, после включат рычаги и будут платить зарплату продуктами
Или игроками выставлеными на трансфер)))
+11
-4
+7
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Пепси пеналдувич
Welcome)
+5
-1
+4
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XavIniesta2008-2015
Ответ Axs Men
Думаю первый год его зп осилят, после включат рычаги и будут платить зарплату продуктами
Это что-то от создателей "Барселона не сможет зарегистрировать Кессье и Кристенсена" ?
+5
-1
+4
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Владимир Самсонов
Ответ Кино Музыка
В чем смысл подписания людей, заканчивающих карьеру?
В том, что они готовы играть в Барсе за небольшие деньги.
+3
0
+3
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Gündoğan
Отличный трансфер для Барселоны, Гюндо сейчас праймовый
+3
0
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Кино Музыка
В чем смысл подписания людей, заканчивающих карьеру?
+3
0
+3
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atomio
ну на 2 сезона его и берут, Барсе нужна скамейка большая, чтобы во всех турнирах нормально участвовать
+2
0
+2
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Юрий Поляков
Лысый опять всех кинул ))))) слил 32 летнего парня 🤣🤣🤣🤣
+5
-3
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Axs Men
Думаю первый год его зп осилят, после включат рычаги и будут платить зарплату продуктами
+13
-11
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Марслан Акматалиев
Отличный трансфер во всех смыслах.
Барса получает опытного мастера в центр поля, который несмотря на возраст показал, что может тянуть АПЛ и ЛЧ. Гюдоган последний крупный контракт и что немаловажно продолжительный контракт. А Сити отпускает свою легенду, который в последний сезон выиграл для них требл.
+1
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Levadričok
Отличный трансфер)
+1
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Владимир Самсонов
Игрок - топовый и сезон этот провёл блестяще. Но всё-таки через несколько месяцев уже 33 года.
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Zombieset
А зарегать успеют?
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AurelioDeLaurentis
Ответ Олег Кононов
За зарплату, подъёмные бонусы такого монстра можно было бы купить условного Захаряна и забыть на 10 лет про проблемы на позиции. Этот друг отыграет год, ну 2 от силы. Его уже не перепродать. Опять искать...
какой еще Захарян, Гюндоган почти играющий тренер, он может научить многому полезному молодым еще неопытным игрокам Барселоны, главное чтоб не терял мотивацию к игре.
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кроссовер Айверсона
Ответ Олег Кононов
За зарплату, подъёмные бонусы такого монстра можно было бы купить условного Захаряна и забыть на 10 лет про проблемы на позиции. Этот друг отыграет год, ну 2 от силы. Его уже не перепродать. Опять искать...
а может как Модрич в Ла Лиге без особых напрягов на топ уровне до 38 поиграть
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