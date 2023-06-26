«Барселона» планирует объявить о переходе Гюндогана сегодня. Контракт – по схеме «2+1»
«Барселона» планирует объявить о переходе Илкая Гюндогана сегодня.
Как пишет Mundo Deportivo, клуб намерен сделать объявление о переходе капитана «Манчестер Сити» сегодня.
В прошлую среду контракт с игроком подписали – директор «Барселоны» Матеу Алемани летал в Мюнхен на подписание документов, так как «Ман Сити» пытался переубедить Илкая.
Соглашение будет действовать по схеме «2+1». Активация опции продления будет зависеть от количества матчей, проведенных Гюндоганом во втором сезоне в «Барсе».
В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 51 матче за «Манчестер Сити».
Полную статистику 32-летнего полузащитника можно найти здесь.
Поздравляю "каталонцев".
Повезло.
Барса получает опытного мастера в центр поля, который несмотря на возраст показал, что может тянуть АПЛ и ЛЧ. Гюдоган последний крупный контракт и что немаловажно продолжительный контракт. А Сити отпускает свою легенду, который в последний сезон выиграл для них требл.