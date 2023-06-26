«Барселона» планирует объявить о переходе Гюндогана сегодня. Контракт – по схеме «2+1»

«Барселона» планирует объявить о переходе Илкая Гюндогана сегодня.

Как пишет Mundo Deportivo, клуб намерен сделать объявление о переходе капитана «Манчестер Сити» сегодня.

В прошлую среду контракт с игроком подписали – директор «Барселоны» Матеу Алемани летал в Мюнхен на подписание документов, так как « » пытался переубедить Илкая.

Соглашение будет действовать по схеме «2+1». Активация опции продления будет зависеть от количества матчей, проведенных во втором сезоне в «Барсе».

В минувшем сезоне центральный полузащитник забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 51 матче за «Манчестер Сити».

Полную статистику 32-летнего полузащитника можно найти здесь.