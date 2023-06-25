«Барса» хочет подписать Брозовича после Гюндогана – Хави попросил усиление под ЛЧ. Для трансфера нужно избавиться от нескольких игроков

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Илкай Гюндоган Марцело Брозович Футбол

Марцело Брозович – следующая цель «Барселоны» после трансфера Илкая Гюндогана.

Как пишет Mundo Deportivo, после подписания контракта с Илкаем Гюндоганом, о переходе которого официально объявят на предстоящей неделе, «Барселона» работает над переходом Брозовича из «Интера».

После победы в Ла Лиге и Суперкубке Испании главный тренер «Барсы» Хави призвал руководство усилить состав, не взирая на экономические трудности, чтобы сделать команду конкурентоспособной в Лиге чемпионов. Боссы клуба делают все возможное для усиления на топ-уровне.

Несмотря на «астрономическое» предложение от «Аль-Насра», Брозович не очень хочет переезжать в Саудовскую Аравию, учитывая конкретный интерес со стороны «Барсы». Как и в случае с Гюндоганом, каталонский клуб не может конкурировать с саудовскими клубами с финансовой точки зрения, но обещает игроку интересный спортивный проект, который позволит бороться за крупные трофеи, а также жизнь в более привлекательном городе с более приятным климатом, чем в Эр-Рияде.

С каждым днем Брозович все сильнее хочет перейти в «Барсу». Однако для осуществления сделки каталонцы должны предоставить хорвату гарантии того, что его удастся зарегистрировать. Для этого «Барсе» нужно избавиться от игроков, которые возвращаются из аренд (например, это Клеман Лангле и Самюэль Умтити, у которых наиболее высокие зарплаты), а также от некоторых футболистов основы, на которых не рассчитывает Хави.

«Барса» понимает, что не может тянуть с решением, если хочет заполучить опорника уровня Брозовича, учитывая давлении из Саудовской Аравии. Ближайшие несколько дней станут решающими для трансфера.

«Интер» хочет получить 25 млн евро за полузащитника, но «Барса», зная о желании игрока перейти, попытается снизить цену.

В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.

Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.

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38 комментариев

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Overkiller
"С каждым днем Брозович все сильнее хочет перейти в «Барсу»"

Каждое утро просыпается и думает "ой как вчера хотел перейти, а сегодня ещё сильнее хочу".
+44
-1
+43
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Leo
Ответ dr. cage
Сперва рассказываете всем вокруг, что Гиви и Педри бриллианты.. Потом на их позиции всеми правдами и неправдами пытаетесь подписать опытных возрастных игроков.. Ле классик..
Гави и Педри опорники?
+36
-6
+30
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Фарид Харисов
Ответ dr. cage
Сперва рассказываете всем вокруг, что Гиви и Педри бриллианты.. Потом на их позиции всеми правдами и неправдами пытаетесь подписать опытных возрастных игроков.. Ле классик..
Лол. Я конечно тоже не в восторге от трансфера Брозовича, но он опорник.

Педри и Гави у нас опорники?)
+25
-3
+22
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munchen_fest
Ответ Фарид Харисов
Лол. Я конечно тоже не в восторге от трансфера Брозовича, но он опорник. Педри и Гави у нас опорники?)
Да ты не объясняй ему, он в своем мире живет😀
+15
-2
+13
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Итачи Учиха
Ответ Фарид Харисов
Брозович хороший игрок, но ему уже 30 лет, и по-моему статуса "Мегатоп" он не достиг и уже не достигнет. Избавляться от нескольких игроков и покупать игрока, который уже почти 10 лет в Интере и непонятно как себя проявит в Барселоне — странная хотелка.
А кто он, если не топ? В сборной основной, до поздних стадий доходил. У Конте и Индзаги одним из ключевых игроков на поле был, капитан. И мяч хорошо двигает, и в обороне силен. Да, слабее Киммиха, Родри, Каземиро. Кто же ещё сильнее его из опорников сейчас?
+12
-2
+10
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LIBerly
Сначала надо доломать старые игрушки
+5
0
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NartApsua
Ответ Overkiller
"С каждым днем Брозович все сильнее хочет перейти в «Барсу»" Каждое утро просыпается и думает "ой как вчера хотел перейти, а сегодня ещё сильнее хочу".
А потом звонит знакомым журналистам и сообщает им об этом.
+6
-1
+5
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Bazilic
Ответ Адильхан Абдусаламов
Так барса берет только тех кто за 30.Или ты не заметил тенденцию?Ну и желательно,чтобы свободным агентом
Параллельно покупают восемнадцати летнего Роке за 30 лямов….
+5
-1
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Karl0709
Ну с таким то усилением сама судьба благоволит взять ЛЧ
+4
-2
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Cristian Turcan
Ответ dr. cage
Сперва рассказываете всем вокруг, что Гиви и Педри бриллианты.. Потом на их позиции всеми правдами и неправдами пытаетесь подписать опытных возрастных игроков.. Ле классик..
Лучше использовать Педри, Френки, Гави весь сезон, без замен, да ?
+2
0
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Александр Степанов
Ответ Mr-Apelsin Friend
Кунде, Левандовски, Рафинья тоже по ЛЧ были, итог мы знаем, Хави не тянет уровень ЛЧ, слишком физрук
Эти парни взяли чемпионат.
+1
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Фарид Харисов
Лол. Я конечно тоже не в восторге от трансфера Брозовича, но он опорник. Педри и Гави у нас опорники?)
А гюндоган защитник или нападающий ?
+2
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MESSIya
Ответ Bazilic
Либо Касадо из академии
Ну иметь двоих растущих вообще будет норм
+1
0
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Bazilic
Прекрасный был бы трансфер, учитывая невозможность купить Киммиха/Субименди
Да и команде нужны опытные игроки
+1
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Фарид Харисов
Брозович хороший игрок, но ему уже 30 лет, и по-моему статуса "Мегатоп" он не достиг и уже не достигнет. Избавляться от нескольких игроков и покупать игрока, который уже почти 10 лет в Интере и непонятно как себя проявит в Барселоне — странная хотелка.
Так барса берет только тех кто за 30.Или ты не заметил тенденцию?Ну и желательно,чтобы свободным агентом
+4
-3
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yulay
Ответ dr. cage
Сперва рассказываете всем вокруг, что Гиви и Педри бриллианты.. Потом на их позиции всеми правдами и неправдами пытаетесь подписать опытных возрастных игроков.. Ле классик..
абсолютно разные позиции
+1
0
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Bazilic
Ответ Спартак Уокер
Зачем Брозович если есть Педри
Чего? Как они вообще могут на одной позиции оказаться?
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Фарид Харисов
Брозович хороший игрок, но ему уже 30 лет, и по-моему статуса "Мегатоп" он не достиг и уже не достигнет.

Избавляться от нескольких игроков и покупать игрока, который уже почти 10 лет в Интере и непонятно как себя проявит в Барселоне — странная хотелка.
+6
-6
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Bazilic
Ответ Mr-Apelsin Friend
Кунде, Левандовски, Рафинья тоже по ЛЧ были, итог мы знаем, Хави не тянет уровень ЛЧ, слишком физрук
Во-первых - в этом сезоне не будет такой безумный группы
Во-вторых - в этом сезоне судьи не будут так душить Барсу (надеюсь)
Ну и надеюсь, что перед Лч не сломается вся линия защиты
+2
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Bazilic
Ответ MESSIya
Подписать Брозовича и Диаса и через пару лет думаю, уругваец закроет эту позицию на года
Либо Касадо из академии
0
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Levadričok
Он для побед в ЛЧ?
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Bazilic
Ответ Спартак Уокер
В центре поля все уже занято
В команде нет опорника
0
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Timur_A
Ответ Итачи Учиха
А кто он, если не топ? В сборной основной, до поздних стадий доходил. У Конте и Индзаги одним из ключевых игроков на поле был, капитан. И мяч хорошо двигает, и в обороне силен. Да, слабее Киммиха, Родри, Каземиро. Кто же ещё сильнее его из опорников сейчас?
Деклан Райс, Бруно Гимараэс
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predMBAPPE
Ответ munchen_fest
Да ты не объясняй ему, он в своем мире живет😀
У него и Мусиала наверное левый защитник) как Лукаку центральный вратарь 🤣👍🏻
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Леван Сиукаев
Ответ dr. cage
Сперва рассказываете всем вокруг, что Гиви и Педри бриллианты.. Потом на их позиции всеми правдами и неправдами пытаетесь подписать опытных возрастных игроков.. Ле классик..
етот самый бриллиант,по имени Педри,уже второй сезон подряд ломается в самый решающый период сезона,а заменить его не кем,без него сразу падает уровень игры,от суда и вылети то от Айнтрахта то от МЮ
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