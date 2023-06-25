«Барса» хочет подписать Брозовича после Гюндогана – Хави попросил усиление под ЛЧ. Для трансфера нужно избавиться от нескольких игроков
Марцело Брозович – следующая цель «Барселоны» после трансфера Илкая Гюндогана.
Как пишет Mundo Deportivo, после подписания контракта с Илкаем Гюндоганом, о переходе которого официально объявят на предстоящей неделе, «Барселона» работает над переходом Брозовича из «Интера».
После победы в Ла Лиге и Суперкубке Испании главный тренер «Барсы» Хави призвал руководство усилить состав, не взирая на экономические трудности, чтобы сделать команду конкурентоспособной в Лиге чемпионов. Боссы клуба делают все возможное для усиления на топ-уровне.
Несмотря на «астрономическое» предложение от «Аль-Насра», Брозович не очень хочет переезжать в Саудовскую Аравию, учитывая конкретный интерес со стороны «Барсы». Как и в случае с Гюндоганом, каталонский клуб не может конкурировать с саудовскими клубами с финансовой точки зрения, но обещает игроку интересный спортивный проект, который позволит бороться за крупные трофеи, а также жизнь в более привлекательном городе с более приятным климатом, чем в Эр-Рияде.
С каждым днем Брозович все сильнее хочет перейти в «Барсу». Однако для осуществления сделки каталонцы должны предоставить хорвату гарантии того, что его удастся зарегистрировать. Для этого «Барсе» нужно избавиться от игроков, которые возвращаются из аренд (например, это Клеман Лангле и Самюэль Умтити, у которых наиболее высокие зарплаты), а также от некоторых футболистов основы, на которых не рассчитывает Хави.
«Барса» понимает, что не может тянуть с решением, если хочет заполучить опорника уровня Брозовича, учитывая давлении из Саудовской Аравии. Ближайшие несколько дней станут решающими для трансфера.
«Интер» хочет получить 25 млн евро за полузащитника, но «Барса», зная о желании игрока перейти, попытается снизить цену.
В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.
Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.
Каждое утро просыпается и думает "ой как вчера хотел перейти, а сегодня ещё сильнее хочу".
Педри и Гави у нас опорники?)
Да и команде нужны опытные игроки
Избавляться от нескольких игроков и покупать игрока, который уже почти 10 лет в Интере и непонятно как себя проявит в Барселоне — странная хотелка.
Во-вторых - в этом сезоне судьи не будут так душить Барсу (надеюсь)
Ну и надеюсь, что перед Лч не сломается вся линия защиты