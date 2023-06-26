«Барса» купит Роке за 35+10 млн евро, но отдаст его «Атлетико Паранаэнсе» в аренду, если не сможет зарегистрировать

«Барселона» согласовала условия трансфера нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

18-летний форвард подпишет с каталонским клубом контракт сроком до 2029 года с отступными в 1 миллиард евро, пишет Mundo Deportivo.

Клубы заключили предварительное соглашение о трансфере за 35+10 млн евро. Зарплата Роке в «Барсе» не превысит 3 млн евро в год.

На этой неделе « » и « » должны оформить сделку официально. Если у каталонцев возникнут проблемы с регистрацией игрока, он вернется в бразильский клуб на правах аренды сроком на сезон.

«Барселона» не исключает, что сможет зарегистрировать Роке уже этим летом, но при решении этого вопроса отдаст приоритет всем остальным новичкам, так как на позиции девятки в команде есть Роберт Левандовски.

«Атлетико Паранаэнсе» отнесется к трансферу форварда этим летом с пониманием, но все-таки предпочтет оставить его у себя до зимы.

Ранее стало известно, что «Барса» сможет выплачивать сумму трансфера Роке в течение трех лет.

В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.