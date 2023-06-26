«Барса» купит Роке за 35+10 млн евро, но отдаст его «Атлетико Паранаэнсе» в аренду, если не сможет зарегистрировать

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

«Барселона» согласовала условия трансфера нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

18-летний форвард подпишет с каталонским клубом контракт сроком до 2029 года с отступными в 1 миллиард евро, пишет Mundo Deportivo.

Клубы заключили предварительное соглашение о трансфере за 35+10 млн евро. Зарплата Роке в «Барсе» не превысит 3 млн евро в год.

На этой неделе «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» должны оформить сделку официально. Если у каталонцев возникнут проблемы с регистрацией игрока, он вернется в бразильский клуб на правах аренды сроком на сезон.

«Барселона» не исключает, что сможет зарегистрировать Роке уже этим летом, но при решении этого вопроса отдаст приоритет всем остальным новичкам, так как на позиции девятки в команде есть Роберт Левандовски.

«Атлетико Паранаэнсе» отнесется к трансферу форварда этим летом с пониманием, но все-таки предпочтет оставить его у себя до зимы.

Ранее стало известно, что «Барса» сможет выплачивать сумму трансфера Роке в течение трех лет.

В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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13 комментариев

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Aleksandr Danilov
Ответ Пепси пеналдувич
Надеюсь это будет новый Суарес,но не проще сначала кого то продать, а потом покупать?
Сейчас если медлить уже условный Ньюкасл за 80 купит
+32
-4
+28
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Эксперт Спортс
Ответ Aleksandr Danilov
Сейчас если медлить уже условный Ньюкасл за 80 купит
Или Челси за 100+
+27
-4
+23
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Пепси пеналдувич
Надеюсь это будет новый Суарес,но не проще сначала кого то продать, а потом покупать?
+18
-3
+15
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anzor-mr
По стилистике напоминает Агуэро чем-то. Однозначно такого типа нападающий нужен Барсе!
+10
-2
+8
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predMBAPPE
Ответ ZamoRano
Крик где-то в глухой армянской деревне: "Араухо педри роке!"
Вас на троих натянули что ли?)))
+5
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gPk
Ответ Aleksandr Danilov
Сейчас если медлить уже условный Ньюкасл за 80 купит
Медлят с ним уже давно, при этом что бразильские СМИ, что тот же Романо пишут о том, что Роке своему агенту сказал отклонять предложения других клубов
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predMBAPPE
А можно отдать в аренду Лангле Умтити Деста и тд и оставить Роке?)))
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Иван Баланар
классические лицемеры болелы бчк))
Всем указывают на то, что клубы тратят большие суммы, а тут за ноунейма 45 мультов уже в порядке вещей. хаха
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Inside 88 LW
Отличное приобретение.
Добро пожаловать Роке!
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Эксперт Спортс
Или Челси за 100+
У Челси менеджмент поменялся, сейчас они не старые грабли не наступают
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Subhan Jafarov
Ответ Иван Баланар
классические лицемеры болелы бчк)) Всем указывают на то, что клубы тратят большие суммы, а тут за ноунейма 45 мультов уже в порядке вещей. хаха
Ну это во всяком случае меньше 35+25 мультиков, которые за 16 летнего Эндрика заплатил Реал Мадрид.
Так что, ваш комент неуместен.
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