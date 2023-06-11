Приоритет «Барселоны» на позицию «девятки» – Роке. «Бразильский Суарес» оценен в 30+5 млн евро

Теги Челси высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига Арсенал возможные трансферы Луис Суарес Атлетико Паранаэнсе деньги Витор Роке Футбол

«Барселона» нацелена на подписание «бразильского Луиса Суареса».

Как сообщает Diario Sport, каталонцы определили подписание Витора Роке как приоритетный трансфер на позицию «девятки», в клубе уверены, что он сможет стать отличным напарником для Роберта Левандовского, а также ключевым членом команды на долгое время.

Статус поляка в качестве футболиста стартового состава не ставится под сомнение. Первый год новичок будет адаптироваться к новой лиге и учиться у более опытного партнера.

Считается, что приход Деку в «Барселону» на административную должность поспособствует заключению сделки по Роке с «Атлетико Паранаэнсе».

18-летний футболист и его семья знают о планах «блауграны» и сделают все, чтобы присоединиться к ней, отказав при этом «Арсеналу» и «Челси» – предложения от них могут поступить в ближайшие недели.

Возможность осуществления трансфера бразильца будет зависеть от того, как быстро «Барселона» сможет завершить продажу ненужных футболистов. Стороны понимают, что процесс может затянуться на несколько недель.

«Атлетико Паранаэнсе» хочет получить за Роке 30 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

В 2023 году нападающий забил 4 гола за 10 матчей в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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che kaif
Ответ GuruFutbola
Нужно брать его, Силву, Гюндогана/Кимиха и третий требл будет в кармане) Хави создает великую команду)
Бернарду в ПСЖ . А вот Киммиха надо спасать из бавар лиги.пропадет пацан
+6
-4
+2
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Поцелуй Оздоева
Ответ GuruFutbola
Нужно брать его, Силву, Гюндогана/Кимиха и третий требл будет в кармане) Хави создает великую команду)
🤣🤣🤣
И Мбаппе на сдачу
+7
-5
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Поцелуй Оздоева
🤣🤣🤣 И Мбаппе на сдачу
Ну раз уж на то пошло, то можно и тренера поменять(гулять так гулять) на Гвардиолу. Чтоб игру достойную поставил.
+1
0
+1
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fbd
Всегда вспоминаю про Корейского Иисуса из какого-то фильма при виде таких заголовков
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