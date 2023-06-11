«Барселона» нацелена на подписание «бразильского Луиса Суареса».

Как сообщает Diario Sport, каталонцы определили подписание как приоритетный трансфер на позицию «девятки», в клубе уверены, что он сможет стать отличным напарником для Роберта Левандовского, а также ключевым членом команды на долгое время.

Статус поляка в качестве футболиста стартового состава не ставится под сомнение. Первый год новичок будет адаптироваться к новой лиге и учиться у более опытного партнера.

Считается, что приход в «Барселону» на административную должность поспособствует заключению сделки по Роке с « ».

18-летний футболист и его семья знают о планах «блауграны» и сделают все, чтобы присоединиться к ней, отказав при этом « » и « » – предложения от них могут поступить в ближайшие недели.

Возможность осуществления трансфера бразильца будет зависеть от того, как быстро « » сможет завершить продажу ненужных футболистов. Стороны понимают, что процесс может затянуться на несколько недель.

« » хочет получить за Роке 30 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

В 2023 году нападающий забил 4 гола за 10 матчей в высшей лиге Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.