Роке подпишет с «Барсой» контракт до 2028 года с 1 млрд евро отступных. Сумма трансфера – 35+10 млн, выплачивать можно в течение 3 лет
Витор Роке перейдет в «Барселону» за 35+10 млн евро.
По информации Mundo Deportivo, «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» достигли принципиального соглашения о трансфере Роке.
18-летний форвард подпишет пятилетний контракт с «Барселоной» – до июня 2028 года. Переход обойдется каталонцам в 35 миллионов евро, сумма может вырасти еще на 10 млн при достижении определенных целей. «Барселона» сможет выплачивать сумму трансфера в течение трех лет.
При этом отмечается, что трансфер будет зависеть от баланса доходов и расходов «Барселоны». На данный момент регистрация в Ла Лиге ряда игроков является для клуба приоритетной, что может затруднить приход Роке в «Барселону» этим летом.
Кроме того, «Барса» намерена установить отступные в размере 1 млрд евро, так как клуб рассматривает его в качестве ключевого игрока в будущем.
Ранее сообщалось, что Роке может остаться в «Атлетико Паранаэнсе» до зимы.
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Больше похожа на детский паровозик)
Барса уже пострадала с Неймаром, а до этого с Тьяго отдав за почти бесплатно за такого таланта.. было еще Умтити, у которого тоже были маленькие отступные но после того как другие того хотели выкупить Барса сделал улучшенное предложение по ЗП и повысили и отступные но Умтити сломался и его потом огромной ЗП тяжело было куда то сплавить. так что раз надо по правилам отступные то надо самые высокие ставить, ибо есть риск потерять игрока.