Роке подпишет с «Барсой» контракт до 2028 года с 1 млрд евро отступных. Сумма трансфера – 35+10 млн, выплачивать можно в течение 3 лет

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

Витор Роке перейдет в «Барселону» за 35+10 млн евро.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» достигли принципиального соглашения о трансфере Роке.

18-летний форвард подпишет пятилетний контракт с «Барселоной» – до июня 2028 года. Переход обойдется каталонцам в 35 миллионов евро, сумма может вырасти еще на 10 млн при достижении определенных целей. «Барселона» сможет выплачивать сумму трансфера в течение трех лет.

При этом отмечается, что трансфер будет зависеть от баланса доходов и расходов «Барселоны». На данный момент регистрация в Ла Лиге ряда игроков является для клуба приоритетной, что может затруднить приход Роке в «Барселону» этим летом.

Кроме того, «Барса» намерена установить отступные в размере 1 млрд евро, так как клуб рассматривает его в качестве ключевого игрока в будущем. 

Ранее сообщалось, что Роке может остаться в «Атлетико Паранаэнсе» до зимы.

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30 комментариев

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Kaka_GOAT
Ответ rigobersong
Пока хейтеры плачут, Каталонский бронепоезд мчится вперед!:))😎
Бронепоезд 😄😄😄😄
Больше похожа на детский паровозик)
+26
-7
+19
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Эксперт Спортс
Ответ DolJun
десятку сверху лапорта прописал походу за победу в лч)))
Главное что он не выбрал ФК лохи Европы.
+12
-5
+7
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Эндрик под бустами) Потенциально великий голеадор и будущая легенда, желаем удачи)
И многократный обладатель кубка гампера
+6
-2
+4
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GuruFutbola
Эндрик под бустами) Потенциально великий голеадор и будущая легенда, желаем удачи)
+12
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& Co1366
Этот трансфер ещё нескоро завершится - со своими ещё надо разобраться.
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AminO2
Межконтинентальная Рокета.
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Valik Slovo
кто смотрит чемпионат Бразилии, расскажите как он ?
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KMR
Стата так себе для напа
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Его Величество Златан
зачем прописывать млрд отступные, если их никто никогда выплачивать не будет 🤦
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avcgloronalduMU
потом уйдет бесплатно в млс или обменяют на кого-нибудь из апл)
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Молодой Френки
Ответ rigobersong
Эндрика уже списывают со счетов, говорят после того как аванс от реала получил, вообще о футболе забыл, там эго больше чем у Винисиуса в раза 3, будут вместе плакать:))
Это неправда. У него был спад, но сейчас он забивает голы, всё у него нормально
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DolJun
Ответ wmfrxwf5rq
Не узнаешь свой клуб в этих трёх словах?
у меня нет клуба :(
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gPk
Ответ Kaka_GOAT
Роке/Гави/Ансу , выглядит устрашающе С такой связкой можно даже в 1/8 ЛЧ выйти
Ну для того чтобы привозить рояльке 10 очков в Ла Лиге будет достаточно))
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Maksat Hasanow
Ответ Kaka_GOAT
Роке/Гави/Ансу , выглядит устрашающе С такой связкой можно даже в 1/8 ЛЧ выйти
Ахахах
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TAGAY
Ответ Любезный Коссутий
к чему прописывать миллиард, если все равно потом по дешевке спихивать в Вулверхэмптон? 🤷‍♂️
логично ведь, если заиграет то в случае продажи могут диктовать свою цену, ибо за млрд никто не купит, а если не заиграет то никакие отступные не поможет, даже если там будет 20-30 , все равно придется отдать дешевле.
Барса уже пострадала с Неймаром, а до этого с Тьяго отдав за почти бесплатно за такого таланта.. было еще Умтити, у которого тоже были маленькие отступные но после того как другие того хотели выкупить Барса сделал улучшенное предложение по ЗП и повысили и отступные но Умтити сломался и его потом огромной ЗП тяжело было куда то сплавить. так что раз надо по правилам отступные то надо самые высокие ставить, ибо есть риск потерять игрока.
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