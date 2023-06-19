Роке подпишет с «Барсой» контракт до 2028 года с 1 млрд евро отступных. Сумма трансфера – 35+10 млн, выплачивать можно в течение 3 лет

Витор Роке перейдет в «Барселону» за 35+10 млн евро.

По информации Mundo Deportivo, « » и « » достигли принципиального соглашения о трансфере .

18-летний форвард подпишет пятилетний контракт с «Барселоной» – до июня 2028 года. Переход обойдется каталонцам в 35 миллионов евро, сумма может вырасти еще на 10 млн при достижении определенных целей. «Барселона» сможет выплачивать сумму трансфера в течение трех лет.

При этом отмечается, что трансфер будет зависеть от баланса доходов и расходов «Барселоны». На данный момент регистрация в ряда игроков является для клуба приоритетной, что может затруднить приход Роке в «Барселону» этим летом.

Кроме того, «Барса» намерена установить отступные в размере 1 млрд евро, так как клуб рассматривает его в качестве ключевого игрока в будущем.

Ранее сообщалось, что Роке может остаться в «Атлетико Паранаэнсе» до зимы.

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