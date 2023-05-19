Хави хочет, чтобы «Барса» подписала до 6 игроков летом. Уйти могут Рафинья, Фати, Ферран и другие

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Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала до 6 игроков летом.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб ждет одобрения от Ла Лиги, чтобы приступить к работе над трансферами. Хави хочет получить до шести новичков, но сначала «Барса» поработает над продажами, которые позволят зарегистрировать игроков, чьи контракты клуб недавно продлил. Это Рональд Араухо, Гави, Алекс Бальде, Маркос Алонсо и Серджи Роберто.

«Барселона» хочет расстаться с несколькими футболистами. Среди игроков, отданных в аренду, «Барса» рассчитывает только на Абде Эззальзули, который этот сезон проводит в «Осасуне». Его продадут, только если поступит очень крупное предложение – в районе 25-30 млн евро.

На продвинутой стадии находятся переговоры о полноценном трансфере Клемана Лангле в «Тоттенхэм». Для Серджиньо Деста, который этот сезон проводит в «Милане», ищут новый клуб. В «Барсе» считают, что у Нико Гонсалеса есть потенциал для игры за первую команду, но хотят, чтобы после аренды в «Валенсии» он провел еще один сезон в другой команде. При этом не исключено, что Нико будет продан летом. Трансфер возможен, если предложение будет устраивать все стороны. Еще один игрок, покинувший «Барсу» на правах аренды, – это Самюэль Умтити, в выкупе которого заинтересован «Лечче». Также его хотят и другие итальянские клубы. «Барса» не будет препятствовать уходу француза.

Когда сезон закончится, Хави встретится с игроками, на которых не рассчитывает. В «Барселоне» признают, что несколько футболистов уже выставлены на трансфер, но их имена пока неизвестны. Возможно, «Барса» попытается продать Ансу Фати, который активно сопротивляется возможному трансферу, и Феррана Торреса. Кроме того, клуб выслушает предложения по Франку Кессиэ. Рафинью тоже готовы продать, если за него предложат больше, чем «Барса» потратила на его покупку.

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50 комментариев

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Артур Артур
Через год:
Хави хочет, чтобы «Барса» подписала до 6 игроков летом. Уйти могут Карраско, Иньиго, Субименди и другие
+92
-11
+81
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Пирс Морган
Короче, если в имени или фамилии есть буква Ф, то все плохо
+49
-3
+46
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ПравдоРуб
Ответ шампион
Барса меняет вингеров как перчатки. Уже никто не помнит качка Адаму, распиаренные Ферран и Рафинья стоят на выход.
Он приходил в аренду на полгода из-за травмы дембеля, так что ничего страшного не произошло
+32
-1
+31
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шампион
Барса меняет вингеров как перчатки. Уже никто не помнит качка Адаму, распиаренные Ферран и Рафинья стоят на выход.
+30
-7
+23
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Vinnipukh Vinni
Ответ Мизантий Карамелькин
как можно выставить на трансфер игрока имя которого неизвестно? :)
Ноунейма выставили на трансфер )
+8
0
+8
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MK
Ответ bulldozer
6 игроков? Ну, допустим, Месси, правый защитник, опорник вместо Бускетса, левоногий ЦЗ (Иньиго). Кто ещё два?
замена Левы, Витор Роке или Ауба, и Гюндаган.
+10
-2
+8
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Том Мунтян
Ответ шампион
Барса меняет вингеров как перчатки. Уже никто не помнит качка Адаму, распиаренные Ферран и Рафинья стоят на выход.
Адама реально недоразумение на таком уровне🤷🏼‍♂️
+9
-3
+6
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Мизантий Карамелькин
как можно выставить на трансфер игрока имя которого неизвестно? :)
+4
0
+4
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Mohnatiy
А ведь им ещё и Месси возвращать ☝🏻
+5
-2
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AAgha
Лучше Рафинью оставить. Он не самый талантливый, но очень тродолюбивый, такие игроки нужны всегда.
Нужно избавится от игроков в арендах кроме Нико и Абде.
Если берут Иньиго, то толжны избавится от Алонсо, который нужен только для длины скамейки.
+3
0
+3
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dreamstep
Фати превращается из второго Месси (взял номер 10) во второго Дениса Давыдова.
+4
-1
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bulldozer
6 игроков?

Ну, допустим, Месси, правый защитник, опорник вместо Бускетса, левоногий ЦЗ (Иньиго). Кто ещё два?
+5
-3
+2
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MESSIya
6 игроков. Илкай, Иньиго, субименди/амрабат, фойт, карраско, роке/обамеянг
+3
-1
+2
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Денис Давыдов
Ответ Stasinho7
Зарема, это ты?
Это Пирс Морган
+2
0
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Кузя Гитарист
Ответ Пирс Морган
Короче, если в имени или фамилии есть буква Ф, то все плохо
Фионель Фесси
+3
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+2
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Stasinho7
Ответ Пирс Морган
Короче, если в имени или фамилии есть буква Ф, то все плохо
Зарема, это ты?
+6
-5
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Михаил Зобнин
К Рафинье я уже привык, можно оставлять
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Vinnipukh Vinni
Ответ Tun
Шутки шутками, но Хави действительно нужно усиление для следующей ступени прогресса. Почему хотят продавать Рафинью, а не Дембеле, в упор не понимаю
Хави же много раз говорил, что считает его суперигроком. Точнее, что потенциал у него такой.
Почему он так думает, не знаю, но у него такой взгляд на Дембеле.
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ЛеоБарсаМАНИЯ
Хави хочет, чтобы «Барса» подписала до 6 игроков... Ок, одного подпишем😄
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Iaroslav_florence
Внимательно наблюдая за игрой Барселоны, пока не понимаю, как Хави собирается ставить эффективную атаку. Сравнивая игру Мансити и Барселоны, замечаешь огромную разницу, как очень гармонично ведут перепасовку игроки Гвардиолы и как постоянно невпопад в последней трети поля отдают мяч игроки Хави. Отрабатывается ли вообще на тренировках какая-то атакующая игра, почему игроки постоянно неловко отдают друг другу мяч, делают ли на тренировках люди определенные упражнения. Почему у игроков мансити с техникой паса все в порядке, а у барселонцев один сумбур?
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Scopelli
А почему нет в списке Эрик Гарсия?
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paperboy
Кто все эти люди)) после Хави, Иньесты и т.д.
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AnMe
Хави хорошо справляется, согласен, есть уже результаты. Но клубу такого уровня нужен тренер с большим опытом в еврокубках. Хави еще учиться, его если ставить, то помогать основному тренеру. Барса еще пару лет точно будет с перестройкой работать, лучше чтобы этим занимался тот, кто знает, что хочет изначально и как заложить фундамент, как это было с Барсой во время ее пика в конце позапрошлого и в начале прошлого десятилетия и как было с Мадридом после 2014.
Насчет Месси тут 50/50. Конечно это будет усилением с его интеллектом и разносторонностью, как игрока, но возраст дает знать о себе. То что сейчас творится в Барсе он укрепит в любом случае, но если они хотят долгосрочную перспективу, то нужны свежаки. Двоякая ситуация
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MESSIya
Ответ AAgha
Лучше Рафинью оставить. Он не самый талантливый, но очень тродолюбивый, такие игроки нужны всегда. Нужно избавится от игроков в арендах кроме Нико и Абде. Если берут Иньиго, то толжны избавится от Алонсо, который нужен только для длины скамейки.
Алонсо дублер Бальде, учитывая, что выпроваживают Альбу. Иньиго на место Пике/Гарсии.
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Danik S
Ответ MESSIya
Купили за 45-50,сейчас выслушивают от 70
купили за 58, а сейчас цена за него всего то 50
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