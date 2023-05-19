Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала до 6 игроков летом.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб ждет одобрения от , чтобы приступить к работе над трансферами. Хави хочет получить до шести новичков, но сначала «Барса» поработает над продажами, которые позволят зарегистрировать игроков, чьи контракты клуб недавно продлил. Это Рональд , , Алекс Бальде, Маркос Алонсо и .

« » хочет расстаться с несколькими футболистами. Среди игроков, отданных в аренду, «Барса» рассчитывает только на Абде Эззальзули, который этот сезон проводит в «Осасуне». Его продадут, только если поступит очень крупное предложение – в районе 25-30 млн евро.

На продвинутой стадии находятся переговоры о полноценном трансфере Клемана Лангле в «Тоттенхэм». Для Серджиньо Деста, который этот сезон проводит в «Милане», ищут новый клуб. В «Барсе» считают, что у Нико Гонсалеса есть потенциал для игры за первую команду, но хотят, чтобы после аренды в «Валенсии» он провел еще один сезон в другой команде. При этом не исключено, что Нико будет продан летом. Трансфер возможен, если предложение будет устраивать все стороны. Еще один игрок, покинувший «Барсу» на правах аренды, – это Самюэль Умтити, в выкупе которого заинтересован «Лечче». Также его хотят и другие итальянские клубы. «Барса» не будет препятствовать уходу француза.

Когда сезон закончится, Хави встретится с игроками, на которых не рассчитывает. В «Барселоне» признают, что несколько футболистов уже выставлены на трансфер, но их имена пока неизвестны. Возможно, «Барса» попытается продать Ансу Фати, который активно сопротивляется возможному трансферу, и Феррана Торреса. Кроме того, клуб выслушает предложения по Франку Кессиэ. Рафинью тоже готовы продать, если за него предложат больше, чем «Барса» потратила на его покупку.

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