Гюндоган близок к «Барсе». Он готов подписать контракт по схеме «2+1», но хочет гарантий регистрации
Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону» из «Манчестер Сити».
Полузащитник хочет принять окончательное решение о том, где продолжит карьеру, на этой неделе, а потом отправиться в отпуск. Все указывает на то, что следующий сезон он проведет в «Барселоне», пишет Marca.
Гюндоган готов принять предложение от «Барселоны», но хочет получить гарантии относительно того, что его смогут зарегистрировать. В клубе считают, что смогут их предоставить, и надеются, что переход Илкая скоро будет оформлен официально.
«Барселона» договорилась с игроком о контракте по схеме «2+1». Активация опции продления соглашения зависит от количества проведенных матчей.
«Ман Сити» еще на прошлой неделе пытался убедить Гюндогана остаться, но игрок хотел сменить обстановку. Важную роль сыграл Хави – он часто звонил игроку и уговаривал его перейти.
Статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.
Я её тем летом проиграл, когда на трансфер Бернарду в Барсу поставил..
А для вратаря это не возраст