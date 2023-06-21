Гюндоган близок к «Барсе». Он готов подписать контракт по схеме «2+1», но хочет гарантий регистрации

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону» из «Манчестер Сити».

Полузащитник хочет принять окончательное решение о том, где продолжит карьеру, на этой неделе, а потом отправиться в отпуск. Все указывает на то, что следующий сезон он проведет в «Барселоне», пишет Marca.

Гюндоган готов принять предложение от «Барселоны», но хочет получить гарантии относительно того, что его смогут зарегистрировать. В клубе считают, что смогут их предоставить, и надеются, что переход Илкая скоро будет оформлен официально.

«Барселона» договорилась с игроком о контракте по схеме «2+1». Активация опции продления соглашения зависит от количества проведенных матчей.

«Ман Сити» еще на прошлой неделе пытался убедить Гюндогана остаться, но игрок хотел сменить обстановку. Важную роль сыграл Хави – он часто звонил игроку и уговаривал его перейти.

Статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rule1
Welcome Илкай 👏🏼
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Colin Corr
Ответ Фан КриРо7
В бой идут одни старики под прикрытием Гави и Педри
Сначала не понял к чему тут этот комментарий, но потом посмотрел на ник...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Бесплатная подписка на спотифай для его девушки и договорились)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Трансфер в Барсу без регистрации и смс..
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ригобер и Должун становятся друзьями! сенсация на спортс.ру!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
А как эти гарантии будут выглядеть? Я бы взглянул на документ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Не выйдет..

Я её тем летом проиграл, когда на трансфер Бернарду в Барсу поставил..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Фан КриРо7
В бой идут одни старики под прикрытием Гави и Педри
В основе Барселоны будет Левандовски 34, Тер Стеген 31, остальным не больше 27ми лет:)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
Взял наконец ЛЧ, можно в пенсию,солнецный город и красивые девушки, лучше чем в пустыне
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ CHELSEA_2008
В следующем году придется снижать ЗП. Глупая у него девушка. Отказалась от стабильности в Манчестере и кучи новых трофеев мужа ради климата.
Клала она на его трофеи, ей нужен он в хорошем климате)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Ответ dr. cage
Лучше расскажи, Гуве уже разрешили номер поменять?
слышал Гиви Карвахалю теперь форму стирает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Руслан Узденов
А как эти гарантии будут выглядеть? Я бы взглянул на документ.
Мамай клянусь, брааат! (Печать ФК Барселоны)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skotinas
Ответ Rule1
Welcome Илкай 👏🏼
Wel-кай Гюндо-come)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
После гюндогана можно подписать эрдогана,он тоже любит пафосные речи как хави и лапорта
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Экстрима парню захотелось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Хочет регистрацию и смс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Это уже проходили недавно... Не перейдёт он в Барсу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Ответ dr. cage
Не выйдет.. Я её тем летом проиграл, когда на трансфер Бернарду в Барсу поставил..
я тем летом этого таджика не помню, лишь когда транс в Париже остался, смотрю сайт что-то аж вонять начал, а тут какой-то сопливый все ветки засрал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ red hikkikomori
Бесплатная подписка на спотифай для его девушки и договорились)
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ predMBAPPE
Клала она на его трофеи, ей нужен он в хорошем климате)
Может всё-таки его бабосики, которые не будут мочиться под дождём? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dastanation
ну раз ковачича купили значит точно уходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ dr. cage
Лучше расскажи, Гуве уже разрешили номер поменять?
Да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ rigobersong
В основе Барселоны будет Левандовски 34, Тер Стеген 31, остальным не больше 27ми лет:)
И то, на замену Леве взяли 18 летнего Роке
А для вратаря это не возраст
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан КриРо7
Ответ Colin Corr
Сначала не понял к чему тут этот комментарий, но потом посмотрел на ник...
Я хоть и фан не только и не столько Роналду, а больше Мадрида, но потролить каталонцев, возможности не упущу, но конкретно с этом комментарии, ничего плохого не подразумевалось, у Реала основа тоже уже далеко не мальчики 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий