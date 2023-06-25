Месси отдал Неймару подарок главы «ПСЖ» – номер 30 из золота. Бразилец выручил за него 158 000 евро на благотворительном аукционе

Подарок президента «ПСЖ» не пригодился Лионелю Месси.

Как передает Le Parisien, сделанный из золота номер 30, который вручил аргентинцу перед его финальной игрой за клуб, в итоге оказался у .

Бразилец решил продать его на благотворительном аукционе и вырученные 825 тысяч реалов (около 158 тысяч евро) направил в свой фонд помощи обездоленным детям.

Обладателем памятной награды стал стример Casimiro, которому также достались в подарок две ночи в роскошном особняке и ужин с актрисой Деборой Секку.