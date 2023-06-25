Месси отдал Неймару подарок главы «ПСЖ» – номер 30 из золота. Бразилец выручил за него 158 000 евро на благотворительном аукционе

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Нассер Аль-Хелайфи деньги Благотворительность Футбол

Подарок президента «ПСЖ» не пригодился Лионелю Месси.

Как передает Le Parisien, сделанный из золота номер 30, который Нассер Аль-Хелайфи вручил аргентинцу перед его финальной игрой за клуб, в итоге оказался у Неймара.

Бразилец решил продать его на благотворительном аукционе и вырученные 825 тысяч реалов (около 158 тысяч евро) направил в свой фонд помощи обездоленным детям.

Обладателем памятной награды стал стример Casimiro, которому также достались в подарок две ночи в роскошном особняке и ужин с актрисой Деборой Секку.

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7 комментариев

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al77
ну для благого дела сгодился подарок.
+13
0
+13
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bestvideox
Ужин с актрисой - интересный бонус.
+8
0
+8
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Любезный Коссутий
почему не с сестрой Неймара 🤷‍♂️
+4
0
+4
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Dan Kennedy
Ответ Los Galácticos
Ну для Каземиро 150к евро это не такие большие деньги, может себе позволить :)
Трансфер в МЮ окупился))
0
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0
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Зубы Дзюбы
Ответ bestvideox
Ужин с актрисой - интересный бонус.
Ей 43 года и она не из порно
0
0
0
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