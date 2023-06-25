«В чемпионстве «Зенита» есть какая-то ущербность. Можно тысячи бразильцев привезти, а хотелось бы видеть россиян на первых ролях». Валерий Овчинников об РПЛ

Теги ЦСКА Зенит Владимир Казаченок премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Овчинников лимит на легионеров Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Валерий Овчинников считает ущербным чемпионство «Зенита», сделавшего ставку на бразильцев.

– Постепенно, но мы развиваемся. Даже в такие сложные времена. Где-то остановка, обочина, крутой поворот, но все равно движемся вперед. Сам футбол меняется. В РПЛ появились новые тренеры – интересные, молодые, задорные. И не очень молодые, но тоже задорные. Хорошо выступил ЦСКА на финише. А вот «Динамо» провалилось. Но к этому не привыкать.

– Без игр на международной арене прогрессировать нашему футболу все равно трудно.

– С этим согласен. Но еврокубки нам сейчас не нужны, так получается. Значит, надо развивать российский футбол, давать дорогу своим игрокам. Я, честно говоря, жду, когда «Зенит» начнет делать ставку на питерских ребят. Было бы интересно.

– Сейчас «Зенит» не интересен?

– Понимаете, на бразильцах играть можно. Купить семь лошадей и гонять их по кругу. Но вот своих воспитать – это же совсем другое. Я помню времена, когда почти вся команда «Зенит» состояла из питерских игроков – так было при Морозове, при Садырине, в начале девяностых, когда «Зенит» никого не покупал. И сейчас нам надо думать о развитии футбола, а не о том, как его закопать. Можно привезти сюда тысячи бразильцев, всем дать российские паспорта и устроить чемпионат России среди бразильцев. «Зенит» сейчас чемпион?

– Чемпион.

– Но все равно в этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян.

– Бывший игрок «Зенита» Владимир Казаченок предлагал проводить в России два чемпионата: один – для россиян, другой – для легионеров.

– Правильно. Казак был прав. Я его знаю с 1978 года, тогда познакомился с ним в московском «Динамо». Хороший был человек и мысли толковые высказывал, – сказал Овчинников. 

В 1990-е годы тренер работал в нижегородском «Локомотиве», где появились первые в российском футболе игроки из Бразилии. 

12 комментариев

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форест
Ты же первых бразильцев в Россию и привёз.
Жуниора и кого то второго ноунейма.Сильву вроде
Откровенных пляжников.
+18
-2
+16
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ApocalypsePlease
Ну да, то ли дело, допустим, ЦСКА-2005, вобще от легионеров не зависел. Ну подумаешь, были там Карвальо, Вагнер Лав, Дуду, Рамон, Красич, Чиди Одиа, это не считается, это другое и не ущербно. А вот когда у "Зенита" крутые легионеры - нееее, нельзя, вы что. Всех прогнать и продать срочно, чемпионат нам убивают.
+16
-2
+14
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Markus 812
В такой позиции есть какая то ущербность. Если убрать Зенит с бразильцами, можно будет думать, что у нас классные клубы и игроки. Спокойно продолжать бездарно пилить и транжирить государственные и спонсорские деньги. А по факту никакого прогресса. Зачем что то менять если слабенькие клубы будут сменять друг друга на первом месте. Если бы не Зенит, то все бы думали что у клубов все хорошо, тем и бесит Зенит особенно москвичей, что эффективно работает и на его фоне они выглядят бездарями
+6
-2
+4
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Евгений Цыбулин
Ответ ApocalypsePlease
Ну да, то ли дело, допустим, ЦСКА-2005, вобще от легионеров не зависел. Ну подумаешь, были там Карвальо, Вагнер Лав, Дуду, Рамон, Красич, Чиди Одиа, это не считается, это другое и не ущербно. А вот когда у "Зенита" крутые легионеры - нееее, нельзя, вы что. Всех прогнать и продать срочно, чемпионат нам убивают.
Ой,побольше бы дедов слушать ещё)Они же не понимают,что если хороший легионер хочет играть в РПЛ,а особенно сейчас-это отлично!Убрать легов совсем-означает деградацию наших игроков(отсутствие конкуренции)-тогда чемп Камбоджи,интереснее смотреть будет)))У нас,в то,счастливое время,про которое вы вспомнили,в основе,постоянно Жирков играл,Гусев,Игнаш с Берёзами-если игрок сильнее лега,он будет в основе-только деды с маразмом,это никогда не поймут!!!)
+3
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+3
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Da prozecutor
В Ман Юнайтед и Ман Сити должны играть только парни из Манчестера...просто представьте такую фразу в околофутбольном пространстве Англии
+2
0
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wadwill13
"нужны только качественные легионеры", " нельзя пускать кого попало"; " понедут второсортные футболисты"..... в итоге только в зените- качество, топовые игроки, но все равно ноют и ноют... везите гениев Бразилии к себе тоже, кто вам мешает? рамтите русских местных пацанов- кто вам мешает? в ЦСКА в нулевых были качественные типы и русских распилить талантов молодые тренеры работающие за копейки в академия. потому что обучение было с нулевых, потому что голодные пацаны были... что не так с овчинниковым сейчас? бери свои миллиарды рублей- вложи в пацанов и обычай!!! ни один олень ге будет на лавке держать суперклассного русского.... просто их нет... поколения нет, инфраструктуры кроме 4 академия по стране Нет, тренеров нет, желание играть и жить игрой-Нет, агентский произвол можно победить таоантами- но талантов Нет
+1
0
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igls54
"Борман" ерунду снёс. Весь мир развивается подобным образом и только нам подавай импортозамещение
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-3
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Иван Новиков
Что за мукунки в шапите - один перед отъездом 37 ведёр слёз выплакал, другой отложил кирпичный заводик.
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wlad wasew
Стряхнули нафталин с мастеря договорняков
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