«В чемпионстве «Зенита» есть какая-то ущербность. Можно тысячи бразильцев привезти, а хотелось бы видеть россиян на первых ролях». Валерий Овчинников об РПЛ

Валерий Овчинников считает ущербным чемпионство «Зенита», сделавшего ставку на бразильцев.

– Постепенно, но мы развиваемся. Даже в такие сложные времена. Где-то остановка, обочина, крутой поворот, но все равно движемся вперед. Сам футбол меняется. В РПЛ появились новые тренеры – интересные, молодые, задорные. И не очень молодые, но тоже задорные. Хорошо выступил на финише. А вот « » провалилось. Но к этому не привыкать.

– Без игр на международной арене прогрессировать нашему футболу все равно трудно.

– С этим согласен. Но еврокубки нам сейчас не нужны, так получается. Значит, надо развивать российский футбол, давать дорогу своим игрокам. Я, честно говоря, жду, когда «Зенит» начнет делать ставку на питерских ребят. Было бы интересно.

– Сейчас «Зенит» не интересен?

– Понимаете, на бразильцах играть можно. Купить семь лошадей и гонять их по кругу. Но вот своих воспитать – это же совсем другое. Я помню времена, когда почти вся команда «Зенит» состояла из питерских игроков – так было при Морозове, при Садырине, в начале девяностых, когда «Зенит» никого не покупал. И сейчас нам надо думать о развитии футбола, а не о том, как его закопать. Можно привезти сюда тысячи бразильцев, всем дать российские паспорта и устроить чемпионат России среди бразильцев. «Зенит» сейчас чемпион?

– Чемпион.

– Но все равно в этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы. А хотелось бы видеть на первых ролях россиян.

– Бывший игрок « » предлагал проводить в России два чемпионата: один – для россиян, другой – для легионеров.

– Правильно. Казак был прав. Я его знаю с 1978 года, тогда познакомился с ним в московском «Динамо». Хороший был человек и мысли толковые высказывал, – сказал Овчинников.

В 1990-е годы тренер работал в нижегородском «Локомотиве», где появились первые в российском футболе игроки из Бразилии.