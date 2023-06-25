Федотов о «Зените»: «Все определяют финансы. «Бавария» – гегемон, потому что финансово устойчивее»
Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией», говоря об успехах клубов.
– Сможет ли команда в новом сезоне снова быть минимум в двойке?
– Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.
– Есть версия, что с таким «Зенитом», пока там играют бразильцы, невозможно бороться.
– Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед, – сказал главный тренер ЦСКА.
И не надо рассказывать про "а вот уровень РПЛ тогда, а вот уровень сейчас".
Для успеха должны сложиться все факторы - наличие исполнителей, химия в раздевалке, отсутствие конфликтов, правильный главный тренер и тренерский штаб, который контролирует футболистов.
И отсутствие какой-либо из перечисленных составляющих у конкурентов, тоже льёт воду на мельницу Зенита. Но это не проблема Зенита.
это важно? затраты на ФК от операционки там 0,001%
Важно и то, как эти деньги использовать, не спорю. Но было бы интереснее рассуждать при равенстве условий