Федотов о «Зените»: «Все определяют финансы. «Бавария» – гегемон, потому что финансово устойчивее»

Теги ЦСКА Зенит Бавария премьер-лига Россия бундеслига Германия Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией», говоря об успехах клубов.

– Сможет ли команда в новом сезоне снова быть минимум в двойке?

– Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.

– Есть версия, что с таким «Зенитом», пока там играют бразильцы, невозможно бороться.

– Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед, – сказал главный тренер ЦСКА.

16 комментариев

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Мосгорсуд
Федотов озвучил очевидное, всё правильно.......,,Утром деньги, вечером стулья,,(с)
+7
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CoMoBo3
Ответ Иван Новиков
А у Баварии в составе тоже есть плакса, дристун и иноагент?
Дядя, веткой ошибся, тут ведь не Спартак с Баварией сравнивают 😎
+7
-2
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Мосгорсуд
Можно, если каждый будет отрабатывать на полную......однако на дистанции, с короткими скамейками с ними не справиться, нужны равноценные замены
+3
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Виталик Украинский
Ответ Злодей Спб
Зенит был всегда финансово устойчив с момента прихода Газпрома, вот только наличие топовых футболистов и тренеров не всегда гарантировало результат, а в некоторых сезонах он был значительно ниже ожидаемого. И не надо рассказывать про "а вот уровень РПЛ тогда, а вот уровень сейчас". Для успеха должны сложиться все факторы - наличие исполнителей, химия в раздевалке, отсутствие конфликтов, правильный главный тренер и тренерский штаб, который контролирует футболистов. И отсутствие какой-либо из перечисленных составляющих у конкурентов, тоже льёт воду на мельницу Зенита. Но это не проблема Зенита.
Ключевая фраза "должны сложиться все факторы". У МС какой потенциал, а только сейчас главный трофей взяли.
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SMART789
Какие проблемы с финансированием у Спартака? Там когда то задерживали зарплату или экономят на агентских может быть? или дело не только в этом?
+3
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Павел Колесников
Ответ SMART789
Какие проблемы с финансированием у Спартака? Там когда то задерживали зарплату или экономят на агентских может быть? или дело не только в этом?
Кто богаче: Газпром или Лукойл?
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Кайыргали Юнусов
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щкші
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Кайыргали Юнусов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Алё ЗАКАРИЯ
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Злодей Спб
Зенит был всегда финансово устойчив с момента прихода Газпрома, вот только наличие топовых футболистов и тренеров не всегда гарантировало результат, а в некоторых сезонах он был значительно ниже ожидаемого.

И не надо рассказывать про "а вот уровень РПЛ тогда, а вот уровень сейчас".

Для успеха должны сложиться все факторы - наличие исполнителей, химия в раздевалке, отсутствие конфликтов, правильный главный тренер и тренерский штаб, который контролирует футболистов.

И отсутствие какой-либо из перечисленных составляющих у конкурентов, тоже льёт воду на мельницу Зенита. Но это не проблема Зенита.
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Hong Kil
Не совсем понятно, что является показателем финансовой устойчивости для Федотова. Дортмунд видимо испытывал какие то финансовые трудности, именно это помешало ему стать чемпионом? Значит менеджмент Баварии оказался прозорливее в финансах
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Andranik VanesPap
Ответ CoMoBo3
Дядя, веткой ошибся, тут ведь не Спартак с Баварией сравнивают 😎
А при чём тут Спартак ?
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Виталик Украинский
Ответ Павел Колесников
Кто богаче: Газпром или Лукойл?
Дело ведь не в том, кто богаче. Оборот Лукойла лярдами исчисляется в валюте, элементарно в состоянии составить реальную конкуренцию Зениту.
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SMART789
Ответ Павел Колесников
Кто богаче: Газпром или Лукойл?
не знаю
это важно? затраты на ФК от операционки там 0,001%
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Павел Колесников
Ответ SMART789
не знаю это важно? затраты на ФК от операционки там 0,001%
Думаю, компании все-таки разные суммы выделяют клубам, а это уже важно.
Важно и то, как эти деньги использовать, не спорю. Но было бы интереснее рассуждать при равенстве условий
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