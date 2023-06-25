Мостовой о жеребьевке Фонбет Кубка России: «В группе «Спартака» нет ничего сложного. У «Зенита» она еще легче»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Балтика Спорт-Экспресс Акрон Футбол

Александр Мостовой высказался об итогах жеребьевки Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

«В группе «Спартака» нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше. «Акрон» не проиграл пяти командам из премьер-лиги, но все равно поехал домой.

Нет разницы – займут они второе или третье место в группе. Дальше все равно могут пройти. Кубок тем и интересен, что там должны быть сюрпризы, как в других чемпионатах. У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадет на «Балтику» и пройдет дальше.

С этим форматом можно ожидать, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в премьер-лиге», – считает бывший игрок сборной России. 

«Зенит» попал в группу с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой», «Спартак» – с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

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14 комментариев

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Станислав Спиридонов
Мостовой фрик! Об этом все знают. зачем, про него новости?
+3
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Мосгорсуд
Ну хоть дерби Спартак-Динамо насмотримся в чемпионате
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dreamstep
У Спартака так-то Краснодар и Динамо в группе...аналитика от Царя как всегда на уровне)
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Николай Иванов
🤡
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psycho
ладно
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Павел Колесников
По «именам» у Зенита вряд ли проще группа.
Хотя в Кубке действительно все бывает непредсказуемым
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Ansu Fati
По-моему, единственное, что доставляет сложности для Мостового - это получение лицензии. Все остальное ему нипочем))
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Михаил1970
Сейчас на сайте есть таблица чемпионата РПЛ сезона 23-24. Команды там в основном расположены в алфавитном порядке. На первом месте Ахмат, на втором - Балтика. А вот Зенит странным образом на 16-ом. Все желающие - скринте)
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Любовь Мелехова
Ответ Михаил1970
Сейчас на сайте есть таблица чемпионата РПЛ сезона 23-24. Команды там в основном расположены в алфавитном порядке. На первом месте Ахмат, на втором - Балтика. А вот Зенит странным образом на 16-ом. Все желающие - скринте)
Начали по алфавиту, но потом сбились. 🙀
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юра георгиевский
Ответ Михаил1970
Сейчас на сайте есть таблица чемпионата РПЛ сезона 23-24. Команды там в основном расположены в алфавитном порядке. На первом месте Ахмат, на втором - Балтика. А вот Зенит странным образом на 16-ом. Все желающие - скринте)
Что там скринять ...?! Просто на сайте работают балбесы, с коридорным образованием. Как-будто в первый раз они ошибаются в постах, уже раз сто было.
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