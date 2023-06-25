Мостовой о жеребьевке Фонбет Кубка России: «В группе «Спартака» нет ничего сложного. У «Зенита» она еще легче»

Александр Мостовой высказался об итогах жеребьевки Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

«В группе « » нет ничего сложного. Не стоит заострять внимание на группах. В этом году мы увидели, что в новом формате кубка можно вылететь и проходить дальше. « » не проиграл пяти командам из премьер-лиги, но все равно поехал домой.

Нет разницы – займут они второе или третье место в группе. Дальше все равно могут пройти. Кубок тем и интересен, что там должны быть сюрпризы, как в других чемпионатах. У « » группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадет на «Балтику» и пройдет дальше.

С этим форматом можно ожидать, что угодно, но в конце опять будут команды, которые находятся выше в премьер-лиге», – считает бывший игрок сборной России.

«Зенит» попал в группу с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой», «Спартак» – с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».