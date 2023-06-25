Агент Хакими о том, что мать Мбаппе пыталась переманить Ашрафа в свое агентство: «Не можем воспринимать ее всерьез. Быть матерью игрока недостаточно, это неуважение»

Агент Ашрафа Хакими высказался о Файзе Ламари, матери Килиана Мбаппе.

– Правдива ли информация о том, что мать Мбаппе пыталась переманить Ашрафа в агентство, которое она создает?

– Мы удивлены, что она может вмешиваться в рынок только из-за того, что она мать топ-игрока. Ашраф – часть семьи Footfeel, его много лет убеждает этот проект. У него есть личные отношения с Килианом, которые мы уважаем.

Но тот факт, что в окружении Мбаппе, в котором много тяжелых людей, сливают сведения о том, что Ашраф может стать частью их агентства... Это необычно из-за отсутствия у них опыта работы на рынке.

Быть матерью игрока недостаточно. Мне кажется, это неуважение к профессии. Отличные агенты имеют дело с рынком, который очень жесток. А люди абсолютно без опыта хотят подписывать таких игроков. Мы думаем, это шутка какая-то.

– Вы когда-то опасались, что Ашраф уйдет?

– Вообще нет. У него любовные и теплые отношения не только со мной, но и со всеми моими людьми. В понедельник мы были на презентации Фонда Ашрафа Хакими в Марокко. Это первый фонд спортсмена, получивший одобрение Министерства образования, а также короля Марокко.

Это невозможно, немыслимо. Файза Ламари – это компания, у которой нет ничего, кроме . Он очень важен, но их сотрудничество основано на отношениях матери и сына. Мы видели, как ведут себя родители, которые становятся представителями на рынке. Значимость этих людей равна нулю, у них нет опыта, они не умеют проводить операции, не проникают на рынок. Немыслимо, что кто-то вроде Ашрафа мог бы заинтересоваться этим.

– Ламари использует дружбу Ашрафа и Мбаппе в свою пользу?

– беспокоит, когда люди связываются с игроками, у которых уже есть агент. Я понимаю, что они хотят Ашрафа, это лучший латераль мира, но это не дает оснований так себя вести. У них нет шансов.

– Вы выражали недовольство лично матери Мбаппе?

– Нет, для нас мать Мбаппе... Это мать Мбаппе. Она не агент и не компания, которую мы можем воспринимать всерьез. Я работаю с другими нашими коллегами, но я не считаю, что эти отношения между матерью и сыном могут превратить ее в профессионала в нашей сфере.

Я не знаю, кого еще она представляет, кроме Килиана. Это уже и так большая ответственность, ведь он лучший в мире на своей позиции, но мне с Файзой Ламари не о чем разговаривать. Я могу поприветствовать ее, выразить ей свое уважение и поздравить с тем, что у нее такой сын. На этом все.

Желаю ей долгого пути в мире агентов. Надеюсь, она сможет подписать лучших, но прошу ее уважать профессию и тех из нас, кто работает в сфере уже много лет. Желаю ей всего хорошего, но Ашрафа переманить она не сможет, – сказал Алехандро Каманьо.