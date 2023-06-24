Кампуш уйдет из «ПСЖ» одновременно с Мбаппе. Частые сделки с Мендешем не нравятся руководству (PSG Community)

Теги ПСЖ Сельта лига 1 Франция Ла Лига Жорже Мендеш Луис Энрике Луиш Кампуш агенты Килиан Мбаппе Футбол

Луиш Кампуш может покинуть должность советника «ПСЖ» по спортивным вопросам этим летом.

Как сообщает PSG Community, португалец уйдет одновременно с продажей форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

Руководству клуба не нравятся близкие отношения Кампуша с агентом Жорже Мендешем, следствием которых стали многочисленные трансферы.

Покинув «ПСЖ», менеджер сосредоточится на своей деятельности в «Сельте».

Отмечается, что Луис Энрике, будущий главный тренер столичной команды, получит намного более широкие полномочия, чем его предшественники, и заметно более крупный бюджет. Испанец хотел бы привлечь к работе близких ему людей и даже увидеть кого-нибудь из них в составе руководства клуба.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shin93
Ответ Tigo_Volchara93
Все включаем первый канал
Лебединое озеро началось?
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Все включаем первый канал
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashan Sorokin
Когда новости про балет ?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Ashan Sorokin
Когда новости про балет ?
Когда можно будет к спорту притянуть, например : в районе Ростов-арены замечен БТР
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Полный пипец господа у нас, когда лебидиное озеро?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasha_t
Нвпоминаю
Это спортивный сайт ребята. Если хотите в политику то переключаемся в фигурное катание
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Модрич10
клуб шапито
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Tigo_Volchara93
Все включаем первый канал
впервые за десять лет включу это
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Мбаппе еще карьеру в ПСЖ закончит, пока глорики сливочки верят в мечту.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
modesto
Ответ shin93
Лебединое озеро началось?
Онлайн трансфера в Аргентину. Мбаппе по сумме отдыхает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Пепси пеналдувич
Полный пипец господа у нас, когда лебидиное озеро?
После модного приговора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лысый череп
Ответ Пепси пеналдувич
Полный пипец господа у нас, когда лебидиное озеро?
В чем дело?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edwin_Hubble
Ответ Лысый череп
В чем дело?
Муж Валерии буянит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий