Кампуш уйдет из «ПСЖ» одновременно с Мбаппе. Частые сделки с Мендешем не нравятся руководству (PSG Community)

Луиш Кампуш может покинуть должность советника «ПСЖ» по спортивным вопросам этим летом.

Как сообщает PSG Community, португалец уйдет одновременно с продажей форварда в «Реал».

Руководству клуба не нравятся близкие отношения с агентом , следствием которых стали многочисленные трансферы.

Покинув « », менеджер сосредоточится на своей деятельности в «Сельте».

Отмечается, что , будущий главный тренер столичной команды, получит намного более широкие полномочия, чем его предшественники, и заметно более крупный бюджет. Испанец хотел бы привлечь к работе близких ему людей и даже увидеть кого-нибудь из них в составе руководства клуба.