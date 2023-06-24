Кампуш уйдет из «ПСЖ» одновременно с Мбаппе. Частые сделки с Мендешем не нравятся руководству (PSG Community)
Луиш Кампуш может покинуть должность советника «ПСЖ» по спортивным вопросам этим летом.
Как сообщает PSG Community, португалец уйдет одновременно с продажей форварда Килиана Мбаппе в «Реал».
Руководству клуба не нравятся близкие отношения Кампуша с агентом Жорже Мендешем, следствием которых стали многочисленные трансферы.
Покинув «ПСЖ», менеджер сосредоточится на своей деятельности в «Сельте».
Отмечается, что Луис Энрике, будущий главный тренер столичной команды, получит намного более широкие полномочия, чем его предшественники, и заметно более крупный бюджет. Испанец хотел бы привлечь к работе близких ему людей и даже увидеть кого-нибудь из них в составе руководства клуба.
Это спортивный сайт ребята. Если хотите в политику то переключаемся в фигурное катание