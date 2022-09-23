«МЮ» побил рекорд АПЛ по тратам на зарплаты – 384,2 млн фунтов за прошлый сезон

«Манчестер Юнайтед» побил рекорд по тратам на зарплаты в АПЛ.

Манчестерский клуб вчера представил результаты прошлого финансового года и сообщил, что потратил 384,2 млн фунтов на зарплаты игроков – на 61,6 млн больше, чем годом ранее.

Как пишет The Guardian, побил рекорд по тратам на зарплаты. Ранее он принадлежал , чья зарплатная ведомость составляла 355 млн фунтов.

Рост расходов на зарплаты обусловлен переходом в «Манчестер Юнайтед» нападающего , вингера и защитника Рафаэля Варана.