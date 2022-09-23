«МЮ» побил рекорд АПЛ по тратам на зарплаты – 384,2 млн фунтов за прошлый сезон

«Манчестер Юнайтед» побил рекорд по тратам на зарплаты в АПЛ.
Манчестерский клуб вчера представил результаты прошлого финансового года и сообщил, что потратил 384,2 млн фунтов на зарплаты игроков – на 61,6 млн больше, чем годом ранее.
Как пишет The Guardian, «Ман Юнайтед» побил рекорд АПЛ по тратам на зарплаты. Ранее он принадлежал «Манчестер Сити», чья зарплатная ведомость составляла 355 млн фунтов.
Рост расходов на зарплаты обусловлен переходом в «Манчестер Юнайтед» нападающего Криштиану Роналду, вингера Джейдона Санчо и защитника Рафаэля Варана.