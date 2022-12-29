Лукаку – самый подешевевший футболист в 2022 году. Рэшфорд, Гризманн, Депай, Вернер, Санчо – в топ-10

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Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших футболистов за 2022 год.

Больше всех в цене потерял форвард «Интера» Ромелу Лукаку, его трансферная стоимость упала на 45 млн евро – до 55 млн. 

Топ-10 самых подешевевших футболистов:

1. Ромелу Лукаку (на сколько подешевел – -45 млн евро, актуальная цена – 55 млн).

2-3. Стефан де Врей (-30 млн, 15 млн, «Интер»).

2-3. Маркус Рэшфорд (-30 млн, 55 млн, «Манчестер Юнайтед»).

4-10. Юссеф Эн-Несири (-25 млн, 15 млн, «Севилья»).

4-10. Мемфис Депай (-25 млн, 20 млн, «Барселона»).

4-10. Антуан Гризманн (-25 млн, 25 млн, «Атлетико»).

4-10. Тимо Вернер (-25 млн, 25 млн, «РБ Лейпциг»).

4-10. Маркос Льоренте (-25 млн, 35 млн «Атлетико»).

4-10. Рафаэль Варан (-25 млн, 40 млн, «Манчестер Юнайтед»).

4-10. Джейдон Санчо (-25 млн, 60 млн «Манчестер Юнайтед»).

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15 комментариев

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S H A R K
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Обидно за Гризманна. Такой топарь, показывал уровень везде: в Атлетико, Франции, даже в Барсе под тенью Месси. Но от него пытались избавляться, как от мусора. Не справедливо вообще. Он явно не стоил 25 млн по нынешнем меркам. Даже до ЧМ я не видел дешевле 50млн. Барса явно проиграла от этого трансфера
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Serega862
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Помню как от триногого Васин в Воронеже отскакивал....
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ɔculpa
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Ответ Зверёк
Всё адекватно,все сдали
Думаю, тут ещё играет роль и срок контракта. Если остаётся год-полтора, цена с огромной вероятностью автоматически упадёт.
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Даня Кашеваров
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Ответ Qotik
Половина из списка — это игроки МЮ, наверное, в их регрессе тоже лично Роналду виноват 😉
3 это половина? И в регрессе можно разве что Санчо обвинить, Рэш и Рафа сейчас лидеры и стабильные игроки основы
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Pokrishkin
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И все равно ценник завышенный в 2 раза
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Nikolay Merkulov
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Люблю анализировать английский рынок. Там один манчестерский клуб купил "лучшего защитника мира" в скромном Лестере за 80 млн, а потом оказалось, что это "холодильник", которому для поворота на 180 градусов требуется 5 секунд.

Самая переоцененная лига мира.
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WelcomeBackPURE
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Грамотно МЮ и лондонский середняк развели с Лукаку
И как же развели МЮ ? Купили за 75 и продали за 74
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benjamin92
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Челси 2 раза покупали эту легенду, один раз за 100+ млн 😆
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Гусейн Магомедрасулов
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Гризманн, Варан и Рэшфорд наоборот должны были подорожать. Увольте тех кто работает в трансфер маркете
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frimpong
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Лукаку 55 это как со скидкой
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Гусейн Магомедрасулов
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Грамотно МЮ и лондонский середняк развели с Лукаку
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gy9ndsyp55
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Ценники изначально были завышены
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Qotik
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Половина из списка — это игроки МЮ, наверное, в их регрессе тоже лично Роналду виноват 😉
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DolJun
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мандингос и за 55 ща никому не нужен, в интер вон за спасибо пристроили - и ладно. развод жесточайший.
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Зверёк
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