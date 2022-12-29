Лукаку – самый подешевевший футболист в 2022 году. Рэшфорд, Гризманн, Депай, Вернер, Санчо – в топ-10

Transfermarkt представил рейтинг самых подешевевших футболистов за 2022 год.

Больше всех в цене потерял форвард « » Ромелу Лукаку, его трансферная стоимость упала на 45 млн евро – до 55 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов:

1. Ромелу Лукаку (на сколько подешевел – -45 млн евро, актуальная цена – 55 млн).

2-3. Стефан де Врей (-30 млн, 15 млн, «Интер»).

2-3. Маркус Рэшфорд (-30 млн, 55 млн, « »).

4-10. Юссеф Эн-Несири (-25 млн, 15 млн, «Севилья»).

4-10. Мемфис Депай (-25 млн, 20 млн, « »).

4-10. (-25 млн, 25 млн, « »).

4-10. Тимо Вернер (-25 млн, 25 млн, «РБ Лейпциг»).

4-10. Маркос Льоренте (-25 млн, 35 млн «Атлетико»).

4-10. Рафаэль Варан (-25 млн, 40 млн, «Манчестер Юнайтед»).

4-10. Джейдон Санчо (-25 млн, 60 млн «Манчестер Юнайтед»).