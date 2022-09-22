Убыток «МЮ» за год – 115,5 млн фунтов, чистый долг вырос до 514,9 млн. Клуб выплатил дивиденды на 33,6 млн фунтов, большую часть – Глейзерам

опубликовал отчет за прошлый финансовый год.

За период с 30 июня 2021 года по 30 июня 2022-го чистый долг клуба увеличился на 22,7% - с 419,5 млн фунтов до 514,9 млн. В первую очередь это связано с использованием 100 миллионов фунтов в рамках «возобновляемой кредитной линии» с целью компенсации потерь во время пандемии.

Чистый убыток «Юнайтед» вырос до 115,5 млн фунтов, при этом операционный убыток составил 87,4 млн фунтов. Это объясняется увеличением расходов на зарплаты игроков – в 2021 году к команде присоединились , и . Суммарные расходы на зарплаты игроков составили 384,2 млн фунтов – на 61,6 млн больше, чем голом ранее.

«Юнайтед» также потратил 24,7 миллиона фунтов на исключительные расходы, которые включают компенсацию, выплаченную бывшим тренерам первой команды, некоторым членам игрового, тренерского и скаутского персонала, а также определенному неигровому персоналу.

«МЮ» выплатил дивиденды на общую сумму 33,6 миллиона фунтов, большую часть этой суммы получила семья Глейзеров.

«Юнайтед» ожидает, что в этом году доходы составят от 580 до 600 миллионов фунтов, несмотря на то, что клуб будет участвовать в Лиге Европы, а не Лиге чемпионов.