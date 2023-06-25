Писарский об аттестации крымских клубов во Второй лиге: «Радостная новость, лед тронулся. Надеюсь, все будут с кайфом прилетать в Крым и играть там»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Вторая лига ФК Севастополь чемпионат Крыма Р-Спорт Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский рад решению об аттестации клубов из Крыма для участия во Второй лиге.

Ранее стало известно, что «Севастополь» и «Рубин» из Ялты получили право выступить в первенстве Второй лиги.

«Это уже радостная новость, неважно, какой дивизион. Лед тронулся – в дальнейшем надо это поддерживать, а командам играть и выходить выше.

Надеюсь, что все будут с кайфом прилетать в Крым и играть там», – сказал форвард «Крыльев Советов», родившийся в Крыму.

С 2015 года крымские клубы выступали в отдельной лиге – чемпионате Крыма.

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46 комментариев

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Alex Slobodskikh
На чём прилетать, если туда самолёты не летают??
+38
-6
+32
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Senchas
и еврокубки будем там же проводить)
+29
-2
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Евгений Сорока
Ответ Сергей Васильев
Когда мы включим в состав России территории восточнее Винницы, а от Винницы до Кракова сделаем санитарную зону, самолёты будут летать. Думаю, это произойдёт уже в следующем году.
Будешь в этом участвовать или с дивана ?
+20
-2
+18
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ростовский
Кто тебе сказал, что это его страна? Украинцы уже прекрасно понимают, что Крым не их и никогда не будет.
А что вчера такое было. Что ты пропал? На даче огурцы высаживал? Или метался из стороны в сторону чью сторону занять. Тебя тут ни один человек искал
+13
-3
+10
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Stadjer
Простите, прилетать? На чем прилетать? Володя в курсе, что там аэропорты закрыты?
+11
-6
+5
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Ann Tretiakova
))) скажите кто то ему что нельзя летать над половиной россии сейчас
+9
-6
+3
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old folk
Ответ Pigmalion
Ну война ж не навечно.
Как и «российский» Крым
+9
-6
+3
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Pigmalion
Ответ BolxoB
Какой я тебе братан, Господи))) В споры слепых о солнце не вступаю
Ахазхаха
Сам первый вступил в спор
Сам первый слился
Сам первый сказал, что не спорит.
Бротан, держи плюс. Повеселил.
+4
-1
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Diamond house
Крымские клубы в РФС- это похороны...
+2
0
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Stt
Ответ Alex Slobodskikh
На чём прилетать, если туда самолёты не летают??
На танках можно приехать. Долго, но надёжно.
+2
0
+2
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BolxoB
Ответ Pigmalion
Отлично слился с темы, бротан.
Какой я тебе братан, Господи)))
В споры слепых о солнце не вступаю
+3
-1
+2
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Pigmalion
Ответ BolxoB
Ну, вам на невидимом фронте виднее.
Отлично слился с темы, бротан.
+2
0
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Michael Boldyrev
На самом деле, ничего хорошего. Единственный более-менее нормальный вариант был прощелкан УЕФА еще в 2014: нужно было не банить, а вводить Крым как временного члена ассоциации в общую структуру. Нытья бы было бы куча - с всех сторон, но зато играли бы как Гибралтар какой-нибудь.
+4
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BorisBritva
И, поправив шарфик, добавил: "...регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн".
+3
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Франк Небо
Ответ Pigmalion
14 людей минусануло, потому что хотят вечную войну?
Вчера много ехидных шуток в адрес Ростова и Воронежа пускалось - они все такие смелые только в комментариях, а как их дело коснётся, так ручки сразу сложат
+2
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Штурмгевер
Shtorm Shadow: уже летим!
+33
-33
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Pigmalion
Ответ BolxoB
Вась, кто с тобой спорил то?) чисто вопрос для понимания осведомленности) позорься дальше, мне то что.
Ладно, удачки, бротан
Головушку лечи
0
0
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BolxoB
Ответ Pigmalion
Ахазхаха Сам первый вступил в спор Сам первый слился Сам первый сказал, что не спорит. Бротан, держи плюс. Повеселил.
Вась, кто с тобой спорил то?)
чисто вопрос для понимания осведомленности)
позорься дальше, мне то что.
+1
-1
0
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Сергей Васильев
Ответ Евгений Сорока
Будешь в этом участвовать или с дивана ?
Как Родина прикажет, так и поступлю
+4
-4
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BolxoB
Ответ Pigmalion
А все хорошо, видимо?
Ну, вам на невидимом фронте виднее.
0
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Pigmalion
Ответ BolxoB
а, уже провал ну ок
А все хорошо, видимо?
0
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BolxoB
Ответ Pigmalion
Нет, я провала и ожидал.
а, уже провал
ну ок
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Pigmalion
Ответ BolxoB
а вы ожидали победного марша?
Нет, я провала и ожидал.
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abacus cp
Ответ Pigmalion
14 людей минусануло, потому что хотят вечную войну?
Разве хочешь, должен.
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BolxoB
Ответ Pigmalion
Ну учитывая успехи нынешнего контрнаступа, то возможно к 3000 году Украина сможет захватить Крым
а вы ожидали победного марша?
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