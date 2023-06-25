Писарский об аттестации крымских клубов во Второй лиге: «Радостная новость, лед тронулся. Надеюсь, все будут с кайфом прилетать в Крым и играть там»

Владимир Писарский рад решению об аттестации клубов из Крыма для участия во Второй лиге.

Ранее стало известно, что «Севастополь» и «Рубин» из Ялты получили право выступить в первенстве Второй лиги.



«Это уже радостная новость, неважно, какой дивизион. Лед тронулся – в дальнейшем надо это поддерживать, а командам играть и выходить выше.

Надеюсь, что все будут с кайфом прилетать в Крым и играть там», – сказал форвард «Крыльев Советов», родившийся в Крыму.

С 2015 года крымские клубы выступали в отдельной лиге – чемпионате Крыма.