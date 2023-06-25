Писарский об аттестации крымских клубов во Второй лиге: «Радостная новость, лед тронулся. Надеюсь, все будут с кайфом прилетать в Крым и играть там»
Владимир Писарский рад решению об аттестации клубов из Крыма для участия во Второй лиге.
Ранее стало известно, что «Севастополь» и «Рубин» из Ялты получили право выступить в первенстве Второй лиги.
«Это уже радостная новость, неважно, какой дивизион. Лед тронулся – в дальнейшем надо это поддерживать, а командам играть и выходить выше.
Надеюсь, что все будут с кайфом прилетать в Крым и играть там», – сказал форвард «Крыльев Советов», родившийся в Крыму.
С 2015 года крымские клубы выступали в отдельной лиге – чемпионате Крыма.
Сам первый вступил в спор
Сам первый слился
Сам первый сказал, что не спорит.
Бротан, держи плюс. Повеселил.
В споры слепых о солнце не вступаю
Головушку лечи
чисто вопрос для понимания осведомленности)
позорься дальше, мне то что.
ну ок