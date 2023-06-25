Месси сделал хет-трик за тайм в прощальном матче Макси Родригеса

Теги МЛС Лионель Месси Макси Родригес Сборная Аргентины по футболу Ньюэллс Олд Бойз Интер Майами Футбол

Лионель Месси сделал хет-трик в прощальном матче Макси Родригеса.

Игра состоялась в субботу в Росарио на домашнем стадионе «Ньюэллс Олд Бойз».

Месси играл за сборную Аргентины, за которую выступили бывшие и действующие игроки. Лео забил три гола в 1-м тайме. Аргентина выиграла у «Ньюэллс Олд Бойз» со счетом 7:5.

Стоит отметить, что в субботу Месси исполнилось 36 лет. 

42-летний Родригес завершил выступления в январе 2022 года. Хавбек является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз», как и Месси. Родригес выступал в Европе в течение 10 лет с 2002 по 2012 год, в частности, за мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль», прежде чем вернуться в Аргентину.

Месси дома в Росарио: хет-трик на день рождения, 42 тысячи гостей на стадионе «Марсело Бьелса» 😍

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8 комментариев

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Паровоз19
помню его пушку мексике на чм-2006
+7
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luarr
Выиграли Ньюэллс олд бойз...
+1
0
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LEO30_10
Комментарий удален пользователем
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Руслан Арапханов
Ооо Макси Родригес, думал он несколько лет как закончил
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Александр Северный
Ответ LEO30_10
Комментарий удален пользователем
а ты сделал дубль из ошибок
+1
-1
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Mamontilo
Ответ CHELSEA_2008
Ну за это можно и ЗМ 😃
Однотипная чушь
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