Месси сделал хет-трик за тайм в прощальном матче Макси Родригеса

Лионель Месси сделал хет-трик в прощальном матче Макси Родригеса.

Игра состоялась в субботу в Росарио на домашнем стадионе «Ньюэллс Олд Бойз».

Месси играл за сборную , за которую выступили бывшие и действующие игроки. Лео забил три гола в 1-м тайме. Аргентина выиграла у «Ньюэллс Олд Бойз» со счетом 7:5.

Стоит отметить, что в субботу Месси исполнилось 36 лет.

42-летний Родригес завершил выступления в январе 2022 года. Хавбек является воспитанником « », как и . выступал в Европе в течение 10 лет с 2002 по 2012 год, в частности, за мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль», прежде чем вернуться в Аргентину.

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