«Барса» готова повторить предложение «Аль-Насра» по Брозовичу. Хавбеку «Интера» предложат контракт на 3 года с зарплатой 7 млн евро

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович деньги Футбол

«Барселона» готова побороться с «Аль-Насром» за подписание Марцело Брозовича.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил «Интеру» 15 млн евро за хорватского полузащитника, однако «Интер» хочет получить 25 млн евро.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Барселона» готова повторить предложение «Аль-Насра» по Брозовичу.

Каталонский клуб готов предложить хорвату трехлетнее соглашение с зарплатой 7 млн евро за сезон, однако в Саудовской Аравии зарплата полузащитника будет еще выше.

Ожидается, что Брозович примет решение в ближайшее время.

В Серии А в сезоне-2022/23 Брозович провел 28 игр, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

45 комментариев

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Cristian Turcan
Ответ Vlados 86
Так а смысл им Брозо покупать, если Гюндоган приходит?
В том что Брозович опорник, а Илкай центральный/атакующий полузащитник
+19
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rigobersong
Ответ error505
им бы с Гюндоганом расплатиться, а уже к Брозовичу идут. Про долги я вообще молчу....
Какие долги, ты опять новости на спортсе перечитал:) У Барселоны долгов меньше, чем у реала:) Или ты до сих пор веришь в то, что каталонский гегемон будучи банкротом подписывает топ игроков, а богатый реал не может закрыть позицию 9ки, прикрываясь уже который год трансфером Мбаппе:)🤣
+30
-16
+14
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Роман Смолин
Ахинея
Полная чушь...мы же про синонимы сейчас?)
+8
-3
+5
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Tommy Addams
бред
+8
-5
+3
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giant
Я не понимаю смысл новости. Арабы дают 15, Интер хочет 25. И тут такая Барселона - а теперь мы даём 15...Что меняется для Интера?
+5
-2
+3
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Vlados 86
Так а смысл им Брозо покупать, если Гюндоган приходит?
+4
-3
+1
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<~Inter~>
Ответ Vlados 86
Это деление весьма условно, оба игрока на место Бускетса подходят, просто Брозович чуть более оборонительный.
Гюндо не подходит на место Бускетса. Вся сила нынешнего Гюндогана в подключениях в атаку, а позиция шестерки в Барсе подразумевает более статичную игру
+1
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rigobersong
Ответ DolJun
ахахахахах лапорта уже не знает какой слух вбросить, чтобы замазать позор с возвращением месси) то неймара он покупает, то брозовича)
До сих пор не можешь простить Лапорте, что он увел из под носа у челси Кунде и Рафинья, а челси вместо 2х топарей купил неликвида на полмилиарда:))
+3
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Вячеслав Новиков
Ответ HI MARS
Барсе в финансовом плане трудно с Эвертоном конкурировать.Какой Аль-Наср?)
Ооо бухгалтер Барселоны подошёл
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giant
Ответ yulay
Смотри, Брозович может отказаться, Интер не отдаст его Барсе и тогда через год бесплатно потеряет игрока.
Вы путаете, у Брозовича кантракт ещё на 3 года и никто его не потеряет следующим летом бесплатно. Поэтому цена в 15 млн за одного из самых умных ПЗ это ничто с учётом того, что в Англии гуляют всякие ноунеймы из клуба в клуб за 40+ млн
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yulay
Ответ giant
Брозович то может и решит, но Интер то хочет за него не 15 млн. Давайте тогда Брозовича менять на Кесье. Интер Брозовича оценивает в 25, Барса Кесье где-то в 30, думаю за пару лимонов можно сторговаться. Но нет же, Барса так не хочет, а хочет как хитро сделанная. Так чего Интер должен идти на уступки?
Смотри, Брозович может отказаться, Интер не отдаст его Барсе и тогда через год бесплатно потеряет игрока.
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yulay
Ответ giant
Я не понимаю смысл новости. Арабы дают 15, Интер хочет 25. И тут такая Барселона - а теперь мы даём 15...Что меняется для Интера?
Желание игрока. Брозович легко может решить, что ему интереснее играть в Барселоне
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kamazfan89
Ответ giant
Я не понимаю смысл новости. Арабы дают 15, Интер хочет 25. И тут такая Барселона - а теперь мы даём 15...Что меняется для Интера?
Может думают, что сам игрок захочет остаться в Европе и поэтому повторили предложение. Вдруг Интер прислушается к тому, где он хочет продолжить карьеру
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rigobersong
Ответ DolJun
да уж понятно) мне просто показалось что ты тут жюля бартра пиаришь)
Зачем пиарить лучшего защитника мира?:)
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Vlados 86
Ответ Cristian Turcan
В том что Брозович опорник, а Илкай центральный/атакующий полузащитник
Это деление весьма условно, оба игрока на место Бускетса подходят, просто Брозович чуть более оборонительный.
+1
-1
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alexandresong
Ответ HI MARS
Барса в курсе что надо настоящие деньги платить?)
У нашей Барсы сейчас все хорошо, если нужно будет подключим векселя или попросим легенду Дембеле снизить зарплату, чтобы хейтерам неповадно было:)
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Borislav Negr
Ответ паяльная лампа
ересь
Хоруса
0
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Masynchin
Ответ Роман Смолин
Ахинея
и Барахло
0
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паяльная лампа
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Полная чушь...мы же про синонимы сейчас?)
ересь
0
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HI MARS
Барса в курсе что надо настоящие деньги платить?)
+12
-12
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