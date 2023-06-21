«Барса» готова повторить предложение «Аль-Насра» по Брозовичу. Хавбеку «Интера» предложат контракт на 3 года с зарплатой 7 млн евро
«Барселона» готова побороться с «Аль-Насром» за подписание Марцело Брозовича.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил «Интеру» 15 млн евро за хорватского полузащитника, однако «Интер» хочет получить 25 млн евро.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Барселона» готова повторить предложение «Аль-Насра» по Брозовичу.
Каталонский клуб готов предложить хорвату трехлетнее соглашение с зарплатой 7 млн евро за сезон, однако в Саудовской Аравии зарплата полузащитника будет еще выше.
Ожидается, что Брозович примет решение в ближайшее время.
В Серии А в сезоне-2022/23 Брозович провел 28 игр, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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