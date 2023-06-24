Агенты убеждают Брозовича перейти в «Аль-Наср». Хавбек предпочитает вариант с «Барсой»

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Футбол

Агенты убеждают Марцело Брозовича перейти в Саудовскую Аравию.

Интерес к полузащитнику «Интера» проявляет «Аль-Наср». Агенты оказывают давление на игрока с целью перехода в клуб из Эр-Рияда, сообщает Football Italia со ссылкой на SportItalia.

Отмечается, что «Аль-Наср» готов предложить хорвату высокую зарплату и большой подписной бонус, а его агентам – высокую сумму комиссионных. 

В то же время сам хавбек склоняется к переходу в «Барселону». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать Марцело ключевой фигурой в полузащите. 

В Серии А в сезоне-2022/23 Брозович провел 28 игр, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

20 комментариев

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Hella black
Либо карьера 🏆 либо лавэ 💵
Сложно винить футболистов которые выбирают СА,такие бабки 🤑 предлагают.
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Барсик Юрана
Бежать нужно от таких агентов и в суд подавать
+9
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<~Inter~>
Барса вроде даже предложения не делала
+7
-4
+3
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Karl0709
Просто Марцело всё-таки хочет выиграть ЛЧ 😎
+3
-2
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Cearvm
Брозович может стать ключевым игроком Барсы и выиграть несколько важных трофеев, фиговые агенты.
+3
-2
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Алексей Гусев
То есть правда уходит? Просто ищут идеальный вариант куда???
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Спартак Уокер
Если агенты убеждают то это уже не агенты а босы
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Fogell McLovin
Рано Брозо на покой, он еще может
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Сурхай Лукманов
Ответ <~Inter~>
Барса вроде даже предложения не делала
делала вроде
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Сурхай Лукманов
Ответ <~Inter~>
Никто в Италии этого не подтвердил. Пишут, что у Интера на руках лишь предложения из Саудовской Аравии
из каждого слуха есть доля правды
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Сурхай Лукманов
Ответ rigobersong
Все хотят в Барселону, ведь играть за величайший клуб под руководством топаря Чави это величайшая привилегия для футболиста, на самом ровном газоне в мире!:))
Не позорь такую команду как Барселона
+2
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Алексей Гусев
Ответ Hella black
Либо карьера 🏆 либо лавэ 💵 Сложно винить футболистов которые выбирают СА,такие бабки 🤑 предлагают.
ну в 32 выбрать каникулы оплачиваемые...
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