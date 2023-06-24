Агенты убеждают Брозовича перейти в «Аль-Наср». Хавбек предпочитает вариант с «Барсой»

Агенты убеждают Марцело Брозовича перейти в Саудовскую Аравию.

Интерес к полузащитнику « » проявляет «Аль-Наср». Агенты оказывают давление на игрока с целью перехода в клуб из , сообщает Football Italia со ссылкой на SportItalia.

Отмечается, что «Аль-Наср» готов предложить хорвату высокую зарплату и большой подписной бонус, а его агентам – высокую сумму комиссионных.

В то же время сам хавбек склоняется к переходу в «Барселону». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать ключевой фигурой в полузащите.

В Серии А в сезоне-2022/23 Брозович провел 28 игр, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.