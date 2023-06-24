Агенты убеждают Брозовича перейти в «Аль-Наср». Хавбек предпочитает вариант с «Барсой»
Агенты убеждают Марцело Брозовича перейти в Саудовскую Аравию.
Интерес к полузащитнику «Интера» проявляет «Аль-Наср». Агенты оказывают давление на игрока с целью перехода в клуб из Эр-Рияда, сообщает Football Italia со ссылкой на SportItalia.
Отмечается, что «Аль-Наср» готов предложить хорвату высокую зарплату и большой подписной бонус, а его агентам – высокую сумму комиссионных.
В то же время сам хавбек склоняется к переходу в «Барселону». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать Марцело ключевой фигурой в полузащите.
В Серии А в сезоне-2022/23 Брозович провел 28 игр, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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