«Интер» согласовал трансфер капитана Германии U21 Биссека за 7 млн евро

Капитан сборной Германии U21 Янн Биссек близок к переходу в «Интер».

По данным журналиста , итальянский клуб согласовал условия сделки с « », за который немец выступал последние два сезона. Миланцы выплатят 7 млн евро в течение двух лет.

Футболист пройдет медосмотр по окончании молодежного чемпионата Европы.

В сезоне-2022/23 провел 32 игры в чемпионате Дании и забил 4 гола. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.