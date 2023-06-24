«Интер» согласовал трансфер капитана Германии U21 Биссека за 7 млн евро
Капитан сборной Германии U21 Янн Биссек близок к переходу в «Интер».
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб согласовал условия сделки с «Орхусом», за который немец выступал последние два сезона. Миланцы выплатят 7 млн евро в течение двух лет.
Футболист пройдет медосмотр по окончании молодежного чемпионата Европы.
В сезоне-2022/23 Биссек провел 32 игры в чемпионате Дании и забил 4 гола. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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