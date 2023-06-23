Кессиэ не намерен возвращаться в Италию и хочет остаться в «Барсе». В случае ухода приоритет – АПЛ

Франк Кессиэ не заинтересован в возвращении в Италию.

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник «Барселоны» не желает становиться частью сделки по переходу из « » в каталонский клуб.

26-летний футболист не намерен покидать «блауграну» и рассмотрит такой вариант только в том случае, если главный тренер или руководство клуба сообщат ему, что не нуждаются в его услугах. И даже при таком варианте развития событий ехать в Серию А Кессиэ не собирается. В приоритете будет .

Ивуариец выступал в Италии с 2015 по 2022 год. С его статистикой можно ознакомиться здесь.