Кессиэ не намерен возвращаться в Италию и хочет остаться в «Барсе». В случае ухода приоритет – АПЛ

Теги Интер премьер-лига Англия Барселона Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марцело Брозович Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ не заинтересован в возвращении в Италию.

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник «Барселоны» не желает становиться частью сделки по переходу Марцело Брозовича из «Интера» в каталонский клуб.

26-летний футболист не намерен покидать «блауграну» и рассмотрит такой вариант только в том случае, если главный тренер Хави или руководство клуба сообщат ему, что не нуждаются в его услугах. И даже при таком варианте развития событий ехать в Серию А Кессиэ не собирается. В приоритете будет АПЛ.

Ивуариец выступал в Италии с 2015 по 2022 год. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Леха Федя
Ответ DolJun
а чего ему куда-то ехать? сейчас бускетц уже по блату перестанет попадать в состав - и дорога открыта, связка франк-френки на века.
эм.Бускец ушёл
+4
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XavIniesta2008-2015
Уже были новости, что Хави и Деку решили оставить Кессье в клубе на новый сезон. Почему бы и нет ? На Брозовича точно менять не стоит. Тем более, если Нико отправят в очередную аренду
+3
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Илья Манахов
Ответ DolJun
а чего ему куда-то ехать? сейчас бускетц уже по блату перестанет попадать в состав - и дорога открыта, связка франк-френки на века.
Ты хотя бы один матч барсы при Хави смотрел ?
+1
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HI MARS
Молодец.Верен клубу как Лангле и Умтити
+4
-4
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Burel
для ротации нормальный вполне
0
0
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ DolJun
а чего ему куда-то ехать? сейчас бускетц уже по блату перестанет попадать в состав - и дорога открыта, связка франк-френки на века.
ну в челси двери открыты всем игрокам)
+1
-1
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Blaumerc
Ответ DolJun
а чего ему куда-то ехать? сейчас бускетц уже по блату перестанет попадать в состав - и дорога открыта, связка франк-френки на века.
Кессье железно будет стартовым, и посадит любую деревяшку из Челси на банку.
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