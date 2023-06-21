Жиресс о «Золотом мяче»: «Мбаппе и Месси разыграют награду»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Ален Жиресс Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Ален Жиресс считает Килиана Мбаппе и Лионеля Месси главными кандидатами на «Золотой мяч».

Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе часто называют главными фаворитами «Золотого мяча». Вы согласны?

– Мбаппе и Месси проявили себя на чемпионате мира, Холанд – в Лиге чемпионов. Эти игроки ярко выступили в главных турнирах, поэтому им уделяют больше внимания, чем остальным. Кроме того, индивидуально эти игроки обладают навыками, за счет которых их можно включить в топ-3.

А кого еще можно добавить? Нелегко. Аргентина? Нет. Франция? Нет. «Манчестер Сити»? Де Брюйне был в топ-3 в прошлом году. Сложно, я больше не вижу кандидатов.

– У вас есть фаворит?

– Награду разыграют Месси и Мбаппе, – сказал бывший полузащитник сборной Франции, в 1982 году ставший вторым в голосовании за «Золотой мяч».

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Кака'10
Месси и Холланд будут основными претендентами. Но раз Месси дали ЗМ за 7 матчей Кубка Америки, то за 7 матчей ЧМ и подавно дадут Затем критерии снова поменяют)
За КА ему дали в тот год, так как конкуренции особо и не было.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Поправочка: Холанд, Де Брюйне и Месси. Мбаппе хорошо если в топ-5 попадёт на фоне скандалов с ПСЖ.
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Engineer95
Ответ Кака'10
Месси и Холланд будут основными претендентами. Но раз Месси дали ЗМ за 7 матчей Кубка Америки, то за 7 матчей ЧМ и подавно дадут Затем критерии снова поменяют)
Так за те же 7 матчей и Можрич получил.
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кака'10
Ответ Engineer95
Так за те же 7 матчей и Можрич получил.
Модрич ещё Лигу Чемпионов третий раз подряд взял
не позорься
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Spartan_big_bang
Чел сравнил всю статистику Холанда и Месси, по мне они равны за исключением важности ЧМ и особенно приза лучшему игроку ЧМ https://youtu.be/TZmb_ikuP3I?t=42
Что там сравнивать-то) По голам перевес у Холанда. По всему, что касается созидания и дриблинга - огромный перевес у Месси. В результате опять победит более разноплановый игрок, как и 2 года назад
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anonymous999
Ответ Барыга блинами
Объективно Месси заслужил. Он столько ждал это чемпионство с Аргентиной и под конец карьеры судьба его вознаградила долгожданным Кубком мира
>судьба вознаградила
>заслужил
🤷
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кака'10
Месси и Холланд будут основными претендентами.

Но раз Месси дали ЗМ за 7 матчей Кубка Америки, то за 7 матчей ЧМ и подавно дадут

Затем критерии снова поменяют)
+19
-14
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
А причём тут Мбаппе? Он не был лучшим ни на ЧМ, ни в клубе.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ S100 Winner
Холланд взял два самых топовых клубных турнира (ЛЧ и АПЛ, которые к тому же длятся весь сезон, а не лишь 1 месяц, в отличие от ЧМ), а также наколотил рекордное количество голов в первый же сезон в самом сложном и топовом чемпионате, но ЗМ разыграют Мбаппе и Месси? Нелепейший абсурд
Самый топовый чемпионат, из которого только 2 игрока в 21 веке получали ЗМ?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Родри - ЛЧ и Лига Наций победитель и лучший игрок, но пиара нет.
Холланд и Кевин - АПЛ лучший игрок/бомбардир ЛЧ и лучший Ассистент АПЛ и ЛЧ
Месси - ПмВ ЧМ и победа на ЧМ, лучший ассистент ЧМ и лиги
Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ и лиги

В принципе, конкуренция хорошая. Но буду болеть за Лео. Все заслужили похвалу, хороший сезон выдался.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барыга блинами
Объективно Месси заслужил. Он столько ждал это чемпионство с Аргентиной и под конец карьеры судьба его вознаградила долгожданным Кубком мира
+16
-13
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Месси на 1000% больше всех заслужил ЗМ.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Амин Чич
Нойер в 2014 за победу на ЧМ лишь третий стал в номинации! А тут человек стал чемпионом мира и сразу главный фаворит.
Он стал не просто чемпионом. Он стал лучшим игроком ЧМ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Месси получит 8 й золотой мяч это даже не обсуждается
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Кака'10
на ЧМ был одним из лучших в финале был лучшим в клубе в этом сезоне был лучшим с отрывом
В сезоне в лиге не был лучшим. Статистику смотри. Но награду ему дадут конечно. Деду и пешеходу уступает на голову.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Yavich
Забавно, что Мбаппе во всех турнирах играл лучше Месси, но его мало кто рассматривает как претендента, а Лео главный фаворит ))) Вот что значит сила пиара.
Это потому что Мбаппе ни в одном турнире не играл лучше Месси. А на ЗМ претендует только из-за пиара.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Stewart D.
жаль что коррпционный ЧМ и липовым пенальтистом победителем имеет такое значение(
Какая боль
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лео Месси выиграет Золотой Мяч по итогам этого сезона.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ XavIniesta2008-2015
КДБ и Холланд должны разыграть ЗМ между собой, причем, Кевин-фаворит. Топово провёл все три выигранных Сити турнира. Месси провёл великий ЧМ, но у игроков Сити по совокупности больше шансов должно быть. У Золотого мяча должен появиться новый обладатель
ЧМ выше всех титулов этих ребят. В 2006 Роналдиньо выиграл ЛЧ и Ла Лигу, показывал волшебную игру, но ЗМ получил лидер и капитан чемпионов мира. А тут у Лео помимо ЧМ еще 60+ результативных действий и трофеи во Франции. Безоговорочный фаворит!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
ЗМ в 36 лет! Персофаны кришти будут страдать)) Их кумир в последний раз брал эту награду в 31-32)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Yavich
Забавно, что Мбаппе во всех турнирах играл лучше Месси, но его мало кто рассматривает как претендента, а Лео главный фаворит ))) Вот что значит сила пиара.
Как думаешь, Рюналду каким будет на ЗМ???)))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartan_big_bang
Чел сравнил всю статистику Холанда и Месси, по мне они равны за исключением важности ЧМ и особенно приза лучшему игроку ЧМ
https://youtu.be/TZmb_ikuP3I?t=42
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
В этом году Мбяппе снова ляжет под 35+ летнего пенсионера. Ему не привыкать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Перевалов
Под НГ претендентами были бы Месси с Мбаппе. Но сейчас вклинился Холанд, и тройка видится в порядке: Месси, Холанд, Мбаппе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Кака'10
Модрич ещё Лигу Чемпионов третий раз подряд взял не позорься
После ЛЧ он в топ 10 не входил, все поменял ЧМ.
Так что за ЧМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий