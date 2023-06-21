Ален Жиресс считает Килиана Мбаппе и Лионеля Месси главными кандидатами на «Золотой мяч».

– , и часто называют главными фаворитами «Золотого мяча». Вы согласны?

– Мбаппе и Месси проявили себя на чемпионате мира, Холанд – в . Эти игроки ярко выступили в главных турнирах, поэтому им уделяют больше внимания, чем остальным. Кроме того, индивидуально эти игроки обладают навыками, за счет которых их можно включить в топ-3.

А кого еще можно добавить? Нелегко. Аргентина? Нет. Франция? Нет. « »? Де Брюйне был в топ-3 в прошлом году. Сложно, я больше не вижу кандидатов.

– У вас есть фаворит?

– Награду разыграют Месси и Мбаппе, – сказал бывший полузащитник сборной Франции, в 1982 году ставший вторым в голосовании за «Золотой мяч».