Жиресс о «Золотом мяче»: «Мбаппе и Месси разыграют награду»
Ален Жиресс считает Килиана Мбаппе и Лионеля Месси главными кандидатами на «Золотой мяч».
– Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе часто называют главными фаворитами «Золотого мяча». Вы согласны?
– Мбаппе и Месси проявили себя на чемпионате мира, Холанд – в Лиге чемпионов. Эти игроки ярко выступили в главных турнирах, поэтому им уделяют больше внимания, чем остальным. Кроме того, индивидуально эти игроки обладают навыками, за счет которых их можно включить в топ-3.
А кого еще можно добавить? Нелегко. Аргентина? Нет. Франция? Нет. «Манчестер Сити»? Де Брюйне был в топ-3 в прошлом году. Сложно, я больше не вижу кандидатов.
– У вас есть фаворит?
– Награду разыграют Месси и Мбаппе, – сказал бывший полузащитник сборной Франции, в 1982 году ставший вторым в голосовании за «Золотой мяч».
не позорься
>заслужил
🤷
Но раз Месси дали ЗМ за 7 матчей Кубка Америки, то за 7 матчей ЧМ и подавно дадут
Затем критерии снова поменяют)
Холланд и Кевин - АПЛ лучший игрок/бомбардир ЛЧ и лучший Ассистент АПЛ и ЛЧ
Месси - ПмВ ЧМ и победа на ЧМ, лучший ассистент ЧМ и лиги
Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ и лиги
В принципе, конкуренция хорошая. Но буду болеть за Лео. Все заслужили похвалу, хороший сезон выдался.
https://youtu.be/TZmb_ikuP3I?t=42
Так что за ЧМ.