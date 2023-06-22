«Реал» готов предложить за Мбаппе 120 млн евро. «ПСЖ» хочет 200 млн (El Chiringuito)

«Реал» может подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в июле.

Как сообщил журналист Пако Буйо в эфире El Chiringuito, парижане оценивают 24-летнего футболиста в 200 миллионов евро.

« » же готов предложить 120 миллионов евро. Утверждается, что о трансфере может быть объявлено 23 июля.

Ранее стало известно, что Мбаппе направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!