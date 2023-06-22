«Реал» готов предложить за Мбаппе 120 млн евро. «ПСЖ» хочет 200 млн (El Chiringuito)
«Реал» может подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в июле.
Как сообщил журналист Пако Буйо в эфире El Chiringuito, парижане оценивают 24-летнего футболиста в 200 миллионов евро.
«Мадрид» же готов предложить 120 миллионов евро. Утверждается, что о трансфере может быть объявлено 23 июля.
Ранее стало известно, что Мбаппе направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.
💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!
Итог всем известен - не верим эль звездоболам
тем более после недавнего письма руководству ПСЖ от Мбаппе, вероятность продления крайне мала.
А так, деньги весьма неплохие, или же останутся не с чем.