«Реал» готов предложить за Мбаппе 120 млн евро. «ПСЖ» хочет 200 млн (El Chiringuito)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» может подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в июле.

Как сообщил журналист Пако Буйо в эфире El Chiringuito, парижане оценивают 24-летнего футболиста в 200 миллионов евро.

«Мадрид» же готов предложить 120 миллионов евро. Утверждается, что о трансфере может быть объявлено 23 июля.

Ранее стало известно, что Мбаппе направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!

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80 комментариев

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Криштиану Роналду
Реал готов предложить 200 млн евро. ПСЖ хочет 300.
+58
-5
+53
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Egor Aleksandrovich
Ответ Криштиану Роналду
Реал готов предложить 200 млн евро. ПСЖ хочет 300.
Боули: даем 450 млн!
+44
-6
+38
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Аморалинни
Ответ Egor Aleksandrovich
Боули: даем 450 млн!
Арабы: заберем к себе через год за 600!
+32
-2
+30
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Барсик Юрана
Хоселу топ же
+34
-16
+18
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Маноло Санчи́с
Ответ Барсик Юрана
Хоселу топ же
Ну уж всяко не хуже брэйтуэйта)
+16
-2
+14
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Aleksey Yashin
Ответ Аморалинни
Арабы: заберем к себе через год за 600!
Макрон: денег нет, но я ему позвоню!
+10
0
+10
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Shahruh Kasimov
Ответ Мансур Мадаев
так шейхи опозорили один раз переса, могут сделать это и во второй раз
Они не Переса позорили, сами себя позорят
+7
0
+7
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MK
У меня такой дежавю 😁
+4
0
+4
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Red devi1
Ответ Аморалинни
Арабы: заберем к себе через год за 600!
Мбаппе: сорян, но я продлеваю контракт еще на один год
+3
0
+3
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Zalupechkin
через час напишут опровержение , через два новую новость и так по кругу . Знаем , уже видели
+3
0
+3
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Огнетушители. Оптом
Ответ anathema
Этого стыдиться нужно, а не бахваляться этим.
А ты силен в сарказме 🤣
+2
0
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cukken
Реал же закрыл летнее окно.
+3
-1
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Мансур Мадаев
Ответ Iamliam
Опять парижане завели старую пластинку. Они с такой политикой вообще бесплатно его отдадут, Перес не тот с кем можно в эти игры играть)
так шейхи опозорили один раз переса, могут сделать это и во второй раз
+4
-2
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Tiestorzn17
Этот же источник пару лет назад писал, что Мбаппе уже подписал предварительный контракт и в течении пары дней объявят о переходе в Реал 😁
Итог всем известен - не верим эль звездоболам
+3
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Антон Bratishchev
Утомили с этой черепахой
+2
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Kaka_GOAT
Ответ Криштиану Роналду
Реал готов предложить 200 млн евро. ПСЖ хочет 300.
барселона: берём бесплатно, зарегистрируем в следующем году
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Макс Кидалов
Так уж и быть, 120 лямов и Хоселу в подарок
+1
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Blaumerc
ПСЖ должен соглашаться, если не хочет потерять Мбаппе бесплатно.
тем более после недавнего письма руководству ПСЖ от Мбаппе, вероятность продления крайне мала.
А так, деньги весьма неплохие, или же останутся не с чем.
+2
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Shahruh Kasimov
Ответ Мансур Мадаев
Перес считал что он подписал Мбаппе, шейхи опрокинули его
Это разве позор? Не продали не продали это не позорно
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Мансур Мадаев
в реал во второй раз не зовут говорили они)
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Jese Rodrigues
Ответ Achilles 21
о реал опять унижается, сколько было крику когда он их кинул что нам мбаппе не надо, что он такой сякой, а тут опять хотят купить
От Реала были?
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Мирзоанис Якубов
А можно не надо? Придёт в клуб, всю атмосферу испортит
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Vladimir Amerkhanov
Я думаю его цена в районе 160-180 минимум
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Илья Ворошилов
Да пускай там гниёт. Нормальных и адекватных нападающих не осталось что ли ?
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Футбол, хоккей итд
Договорятся на сумме 150 млн + 30....
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