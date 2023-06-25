Люка Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ» из «Баварии» за 35-40 млн евро. Он уже согласовал контракт

Люка Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ» из «Баварии».

Как сообщает L’Équipe, переговоры между клубами начались на этих выходных. Они быстро продвигаются в правильном направлении. На данный момент существует сильное ощущение, что станет новым игроком « ».

Эрнандес уже договорился с парижанами об условиях личного контракта и сообщил руководству «Баварии» о желании перейти. Переговоры напрямую ведут президенты клубов – Нассер Аль-Хелайфи и Ян-Кристиан Дрезен. Если не случится неожиданных изменений, переговоры могут довольно быстро завершиться успехом.

Сделку по защитнику, контракт которого действует до лета 2024 года, оценивают в 35-40 млн евро. В 2019-м « » заплатила за него в два раза больше – 80 млн евро.

«ПСЖ» считает возможность подписать Эрнандеса отличной, так как это чемпион мира на пике карьеры, и полагает, что после его перехода французская идентичность команды станет еще более узнаваемой. Интерес к Люке проявляли еще три неназванных клуба, но он всегда считал приоритетом переход в «ПСЖ».

По данным As, стороны настроены оптимистично и считают, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

В минувшем сезоне центральный защитник, который также способен играть на левом фланге обороны, провел 11 матчей за «Баварию». Он не выходил на поле с 22 ноября 2022 года – в матче Франции с Австралией на ЧМ-2022 он порвал крестообразную связку.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.