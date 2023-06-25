Люка Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ» из «Баварии» за 35-40 млн евро. Он уже согласовал контракт

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес Футбол

Люка Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ» из «Баварии».

Как сообщает L’Équipe, переговоры между клубами начались на этих выходных. Они быстро продвигаются в правильном направлении. На данный момент существует сильное ощущение, что Люка станет новым игроком «ПСЖ».

Эрнандес уже договорился с парижанами об условиях личного контракта и сообщил руководству «Баварии» о желании перейти. Переговоры напрямую ведут президенты клубов – Нассер Аль-Хелайфи и Ян-Кристиан Дрезен. Если не случится неожиданных изменений, переговоры могут довольно быстро завершиться успехом.

Сделку по защитнику, контракт которого действует до лета 2024 года, оценивают в 35-40 млн евро. В 2019-м «Бавария» заплатила за него в два раза больше – 80 млн евро.

«ПСЖ» считает возможность подписать Эрнандеса отличной, так как это чемпион мира на пике карьеры, и полагает, что после его перехода французская идентичность команды станет еще более узнаваемой. Интерес к Люке проявляли еще три неназванных клуба, но он всегда считал приоритетом переход в «ПСЖ».

По данным As, стороны настроены оптимистично и считают, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

В минувшем сезоне центральный защитник, который также способен играть на левом фланге обороны, провел 11 матчей за «Баварию». Он не выходил на поле с 22 ноября 2022 года – в матче Франции с Австралией на ЧМ-2022 он порвал крестообразную связку.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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18 комментариев

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DavidRobertJosephBeckham
Ответ leroc
Захотел приобщиться к транс-культуре
Сочувствую тебе.
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+17
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DavidRobertJosephBeckham
Провальный трансфер для баварии вышел, не оправдал вложенных средств. Сумма вроде еще и рекордная была.
+9
-1
+8
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Никита Самарин
В принципе для ПСЖ трансфер неплохой, только есть вопросы: ◾ в какой футбол они будут играть при новом ГТ; ◾ на какую позиции они его рассматривают, при игре в 2 или 3 ЦЗ (левый защитник, центральный защитник или игрока, который будет отвечать за гибрид (при атаке центральный, при обороне фланговый).
Неплохой? По сути Эрнандес травматичный игрок и большой личкой, тут только для Баварии трансфер выглядит хорошим
+9
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Антон Шаповалов
если контракт не переподписывает, то лучше сейчас хоть как-то отбить часть трансфера
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Азиз Ибодуллаев
Когда я написал недели 2 назад, что его лучше продать за 35 млн меня жестко заминусили)
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Никита Самарин
В принципе для ПСЖ трансфер неплохой, только есть вопросы:
◾ в какой футбол они будут играть при новом ГТ;
◾ на какую позиции они его рассматривают, при игре в 2 или 3 ЦЗ (левый защитник, центральный защитник или игрока, который будет отвечать за гибрид (при атаке центральный, при обороне фланговый).
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Surviving
У Любки президент Баварии Дрезен)
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B!NgO0$
Надо было Баварии умудриться купить за рекордные бабки, уже на тот момент с тяжелой травмой игрока. А потом ещё удивляются
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Bavarec-Art
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Провальный трансфер для баварии вышел, не оправдал вложенных средств. Сумма вроде еще и рекордная была.
да, наследие Хасанчика
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Stannis_Baratheon
Ответ Алексей Иваненко
хороший игрок,но практически всегда на больничном...он понял,что можно не играть и доить это парижское недоразумение,как это многие делают).Решил завязать с футболом в этом мешке).
подоил мюнхенское недоразумение, теперь будет доить парижское)
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Алексей Иваненко
Ответ Stannis_Baratheon
подоил мюнхенское недоразумение, теперь будет доить парижское)
к чему ты мне эту чушь написал).сравнивать парижский проект с Баварией,это смешно).парижскому мешку до уровня Баварии(во всех смыслах),как до Китая...ну все поняли)
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che kaif
Ответ Nacho13
Ушлые из ПСЖ. Эрнандеса покупают со скидкой, потому что через год у него закончится контракт. А на Мбаппе при тех же обстоятельствах хотят ещё и навариться. Хороший бизнес. 👍
Сравнил одного из двух лучших игроков Мира и защитника который сыграл 11 матчей)) откуда такие берутся
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