«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год

Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ заинтересовал «Баварию».

Как утверждает Foot Mercato, в случае продажи « » мюнхенцы постараются подписать футболиста « ». Чтобы убедить корейца, руководство готово предложить ему зарплату в размере 10 млн евро в год.

Сам игрок пока отдает предпочтение , где наибольший интерес к нему проявляет « ».

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о желании «Баварии» подписать Кима.