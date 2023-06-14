«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год
Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ заинтересовал «Баварию».
Как утверждает Foot Mercato, в случае продажи Люки Эрнандеса «ПСЖ» мюнхенцы постараются подписать футболиста «Наполи». Чтобы убедить корейца, руководство готово предложить ему зарплату в размере 10 млн евро в год.
Сам игрок пока отдает предпочтение АПЛ, где наибольший интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».
Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о желании «Баварии» подписать Кима.
Как Дзюба в Зенит !
Каждый год будет получать в Бундеслиге !
Платишь их, договариваешься игроком и все. Абсолютно незачем платить большую сумму