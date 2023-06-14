«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Люка Эрнандес Ким Мин Чжэ деньги Футбол

Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ заинтересовал «Баварию».

Как утверждает Foot Mercato, в случае продажи Люки Эрнандеса «ПСЖ» мюнхенцы постараются подписать футболиста «Наполи». Чтобы убедить корейца, руководство готово предложить ему зарплату в размере 10 млн евро в год.

Сам игрок пока отдает предпочтение АПЛ, где наибольший интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о желании «Баварии» подписать Кима.

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31 комментарий

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Михо
Ответ Кокич
Хороший игрок, чем-то на Сона из Тотенхэма похож.
Разве что глазами😃
+47
-2
+45
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Кокич
Хороший игрок, чем-то на Сона из Тотенхэма похож.
+39
-3
+36
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Заур Джабраилов
Ответ Кокич
Хороший игрок, чем-то на Сона из Тотенхэма похож.
расизмом попахивает)
+19
0
+19
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HI MARS
Зачем ПСЖ этот травматик?Еще при наличии Шкриньяра
+10
-3
+7
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Михо
За Наполи играл хорошо, Люка кончено топ, но травматичен, и если хочет уйти, смысла удерживать нет, тем более у него зп больше 10 млн, Бавария сэкономит)
+3
0
+3
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Алексей Гусев
Ответ HI MARS
Зачем ПСЖ этот травматик?Еще при наличии Шкриньяра
чтоб скучно не было в лазарете) Но там есть Коман...
+4
-1
+3
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Азрет-Али Айбазов
Это на руку Наполи. МЮ может форсировать переговоры, и подписать за большую сумму до июля.
+2
0
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Football Forever
Ким в МЮ хочет, думаю там всё решено уже, просто он на сборах пока и сумма нефиксирована.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Ivchev
Каким образом за больше денег, если есть отступные? Платишь их, договариваешься игроком и все. Абсолютно незачем платить большую сумму
Таким, что отступные ещё неактивны. А значит есть возможность, и время купить на других условиях. Не 48 сразу, а допустим 55 частями. Это позволит клубу купить нужного игрока в это ТО, и денег на покупку другого футболиста оставить.
+1
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Sabrer
Ответ Милан137
Эрнандес француз вообще то ...
Фамилия еще такая чисто французская - Эрнандес, и двойного гражданства нет
+1
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David Aprasidze
Ответ Милан137
Эрнандес француз вообще то ...
Слишком бледный для француза
+2
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Just
Всё таки не хуже Эрнандеса во всех планах, а в плане травматичности лучше испанца,надо брать,да и зп будет меньше и будет того стоить
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-2
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OldRedWhite
Ответ GuruFutbola
Зачем ему идти в фермер лигу?
За трофеями !
Как Дзюба в Зенит !
Каждый год будет получать в Бундеслиге !
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Зачем ему идти в фермер лигу?
чтоб Барсу нагибать, видимо 🤷‍♂️
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Ivchev
Ответ Азрет-Али Айбазов
Это на руку Наполи. МЮ может форсировать переговоры, и подписать за большую сумму до июля.
Каким образом за больше денег, если есть отступные?
Платишь их, договариваешься игроком и все. Абсолютно незачем платить большую сумму
0
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Михо
Ответ Just
Всё таки не хуже Эрнандеса во всех планах, а в плане травматичности лучше испанца,надо брать,да и зп будет меньше и будет того стоить
Он француз
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Милан137
Ответ Just
Всё таки не хуже Эрнандеса во всех планах, а в плане травматичности лучше испанца,надо брать,да и зп будет меньше и будет того стоить
Эрнандес француз вообще то ...
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Вадим Полищук
Ответ HI MARS
Зачем ПСЖ этот травматик?Еще при наличии Шкриньяра
На фланг?
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OldRedWhite
Ответ HI MARS
Зачем ПСЖ этот травматик?Еще при наличии Шкриньяра
Нет уж пусть покупают !
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Милан137
С ума уже посходили 10 млн зарплаты дают сходу 🤦‍♂️...
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Бременер
Ответ Кокич
Хороший игрок, чем-то на Сона из Тотенхэма похож.
Плюс за хорошего игрока, минус за Сона - все корейцы похожи на Сона
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Eugen Dauer
Ох уж эти кимы ...
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Теннисный абсолют
Это кто такой?
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Mitya26
Пусть берёт. Даю добро.
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NartApsua
Там есть неплохая возможность приобрести Хавертца. Атаку Баварии тоже надо усиливать. Реанимировать карьеру Кая Тухелю вполне по силам. Почему мюнхенцы пока не предпринимают никаких шагов в этом направлении, непонятно. Или Хавертц слишком былый для нынешней Баварии?)
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