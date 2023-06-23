«Бавария» и «ПСЖ» запланировали встречу для обсуждения трансфера Эрнандеса. Мюнхенцы готовы продать игрока и хотят не менее 50 млн евро

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес Футбол

«ПСЖ» и «Бавария» продолжают обсуждать переход Люки Эрнандеса.

Поскольку к переходу в немецкий клуб близок защитник Ким Мин Чжэ, «Бавария» не категорична в отношении продажи французского футболиста.

Представители «ПСЖ» и «Баварии» запланировали встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить детали перехода Люки Эрнандеса.

Мюнхенцы хотят получить за трансфер не менее 50 миллионов евро.

В Бундеслиге в сезоне-2022/23 Эрнандес провел семь матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

3 комментария

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Bashibuzuck
Похоже Люка просто не хочет учить немецкий язык😁, а игрок то хороший
+2
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Beyond
Люка в крысу решил свалить, хотя Бавария его все эти годы поддерживала)
Но хотя бы не бесплатно уйдет.
+1
0
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Гуркюфф
Надеюсь это будет Люка который зажигал на ЧМ 2018. А ведь когда он в форме,то лучше брата
0
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