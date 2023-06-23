«Бавария» и «ПСЖ» запланировали встречу для обсуждения трансфера Эрнандеса. Мюнхенцы готовы продать игрока и хотят не менее 50 млн евро

«ПСЖ» и «Бавария» продолжают обсуждать переход Люки Эрнандеса.

Поскольку к переходу в немецкий клуб близок защитник Ким Мин Чжэ, « » не категорична в отношении продажи французского футболиста.

Представители « » и «Баварии» запланировали встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить детали перехода .

Мюнхенцы хотят получить за трансфер не менее 50 миллионов евро.

В Бундеслиге в сезоне-2022/23 Эрнандес провел семь матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.