«Бавария» и «ПСЖ» запланировали встречу для обсуждения трансфера Эрнандеса. Мюнхенцы готовы продать игрока и хотят не менее 50 млн евро
«ПСЖ» и «Бавария» продолжают обсуждать переход Люки Эрнандеса.
Поскольку к переходу в немецкий клуб близок защитник Ким Мин Чжэ, «Бавария» не категорична в отношении продажи французского футболиста.
Представители «ПСЖ» и «Баварии» запланировали встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить детали перехода Люки Эрнандеса.
Мюнхенцы хотят получить за трансфер не менее 50 миллионов евро.
В Бундеслиге в сезоне-2022/23 Эрнандес провел семь матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но хотя бы не бесплатно уйдет.