«ПСЖ» предлагает Люке Эрнандесу контракт на 5 лет, «Бавария» – на 3. Мюнхенцы не будут рассматривать предложения ниже 50 млн евро по защитнику

«ПСЖ» хочет заключить с Люкой Эрнандесом долгосрочный контракт.

По информации Bild, парижане предлагают защитнику договор на пять лет с высокой зарплатой. « » хочет продлить с ним соглашение, но только на три года.

У мюнхенцев нет желания продавать француза. Они будут готовы обсуждать его трансфер в том случае, если им предложат как минимум 50 млн евро.

На следующей неделе ожидаются новые переговоры «Баварии» с . Руководство готово увеличить срок действия контракта до 4 лет.

В Бундеслиге-2022/23 Эрнандес провел 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.