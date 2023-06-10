«ПСЖ» предлагает Люке Эрнандесу контракт на 5 лет, «Бавария» – на 3. Мюнхенцы не будут рассматривать предложения ниже 50 млн евро по защитнику
«ПСЖ» хочет заключить с Люкой Эрнандесом долгосрочный контракт.
По информации Bild, парижане предлагают защитнику договор на пять лет с высокой зарплатой. «Бавария» хочет продлить с ним соглашение, но только на три года.
У мюнхенцев нет желания продавать француза. Они будут готовы обсуждать его трансфер в том случае, если им предложат как минимум 50 млн евро.
На следующей неделе ожидаются новые переговоры «Баварии» с Эрнандесом. Руководство готово увеличить срок действия контракта до 4 лет.
В Бундеслиге-2022/23 Эрнандес провел 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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