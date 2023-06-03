«Бавария» хочет 60 млн евро и бонусы за Эрнандеса. «ПСЖ» еще не делал предложений

«Бавария» хочет получить более 60 миллионов евро за Люку Эрнандеса.

Защитник хочет покинуть мюнхенский клуб и присоединиться к « » в летнее трансферное окно. Парижане сделали игроку лучшее предложение. Руководство «Баварии» знает о решении .

По информации Флориана Плеттенберга, « » готова продать игрока за 60 миллионов евро и бонусные выплаты. «ПСЖ» еще не делал предложений немецкому клубу.

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