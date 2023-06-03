«Бавария» хочет 60 млн евро и бонусы за Эрнандеса. «ПСЖ» еще не делал предложений
«Бавария» хочет получить более 60 миллионов евро за Люку Эрнандеса.
Защитник хочет покинуть мюнхенский клуб и присоединиться к «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Парижане сделали игроку лучшее предложение. Руководство «Баварии» знает о решении Эрнандеса.
По информации Флориана Плеттенберга, «Бавария» готова продать игрока за 60 миллионов евро и бонусные выплаты. «ПСЖ» еще не делал предложений немецкому клубу.
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