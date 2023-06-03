«Бавария» хочет 60 млн евро и бонусы за Эрнандеса. «ПСЖ» еще не делал предложений

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес Футбол

«Бавария» хочет получить более 60 миллионов евро за Люку Эрнандеса.

Защитник хочет покинуть мюнхенский клуб и присоединиться к «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Парижане сделали игроку лучшее предложение. Руководство «Баварии» знает о решении Эрнандеса.

По информации Флориана Плеттенберга, «Бавария» готова продать игрока за 60 миллионов евро и бонусные выплаты. «ПСЖ» еще не делал предложений немецкому клубу. 

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10 комментариев

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Олег Комисаров
Реши как в покере, пойти на блеф ))) но это только с Челси работает нынче)))
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Tun
Ответ Олег Комисаров
Реши как в покере, пойти на блеф ))) но это только с Челси работает нынче)))
С псж тоже вполне
+2
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DolJun
Ответ rigobersong
За травмата у которого огромная история травм. Бавария вменяема?:) Его и Бавария после травмы в Атлетико брала за 80:) К 27 годам больше в лазарете пролежал, чем сыграл, с таким же успехом можно и Умтити купить:)
так в париже всего 5-7 игр в сезоне, там и рамос нормально справлялся
+2
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rigobersong
Ответ DolJun
ты хотел сказать жюль бартра?)
Нет, я хотел сказать Гарри Фофана:)
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rigobersong
Ответ DolJun
слишком много ошибок в написании жюля бартра)
Бартра мог бы и сейчас Челси усилить без шуток, добротный защитник, кстати в том самом финале даже гол забил:) А так жаль, что он не в Барселоне, можно было бы за млн 50 в фк Мемас отдать:))
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