Месси – претендент на звание спортсмена года и приз за чемпионское выступление года от ESPN. Церемония пройдет 12 июля в Лос-Анджелесе
Лионель Месси номинирован на премию лучшему спортсмену года по версии ESPN.
Ежегодная премия ESPY Award, которую проводит издание ESPN, подводит итоги года в различных видах спорта.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси претендует на приз лучшему спортсмену 2022 года среди мужчин. На приз также претендуют звезда НФЛ Патрик Махоумс, баскетболист Никола Йокич и бейсболист Аарон Джадж.
Также Месси номинирован на награду за лучшее чемпионское выступление – сборная Аргентины с Лионелем выиграла чемпионат мира в Катаре, а сам Месси был признан лучшим игроком турнира.
В этой категории Лео поспорит с бойцом ММА Леоном Эдвардсом, Николой Йокичем и гольфисткой Роуз Чжанг. Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в 5-м раунде на UFC 278, центровой «Денвера» Йокич стал MVP финала НБА, а Чжанг обыграла Дженнифер Капчо на своем первом профессиональном турнире.
А серьезно - только Лео, только он.
Я вот фан сб. Аргентины с ЧМ-74. Так получилось. Видел и болел за Кемпеса, Марадону. Но Месси - номер один. И по игре (здесь есть конкуренты локальные), и по стабильности величия (конкурент один - Рон) и по человеческим качествам (конкурентов нет). Так что ...
Месси - BEST ATHLETE, MEN’S SPORTS
Никола Йокич - BEST CHAMPIONSHIP PERFORMANCE
Erling Haaland - BEST SOCCER PLAYER
Novak Djokovic - BEST RECORD-BREAKING PERFORMANCE