Месси – претендент на звание спортсмена года и приз за чемпионское выступление года от ESPN. Церемония пройдет 12 июля в Лос-Анджелесе

Теги Денвер МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги UFC НФЛ MLB Канзас-Сити ЧМ-2022 Янкис Никола Йокич Интер Майами Леон Эдвардс Камару Усман Патрик Махоумс Футбол

Лионель Месси номинирован на премию лучшему спортсмену года по версии ESPN.

Ежегодная премия ESPY Award, которую проводит издание ESPN, подводит итоги года в различных видах спорта.

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси претендует на приз лучшему спортсмену 2022 года среди мужчин. На приз также претендуют звезда НФЛ Патрик Махоумс, баскетболист Никола Йокич и бейсболист Аарон Джадж.

Также Месси номинирован на награду за лучшее чемпионское выступление – сборная Аргентины с Лионелем выиграла чемпионат мира в Катаре, а сам Месси был признан лучшим игроком турнира. 

В этой категории Лео поспорит с бойцом ММА Леоном Эдвардсом, Николой Йокичем и гольфисткой Роуз Чжанг. Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в 5-м раунде на UFC 278, центровой «Денвера» Йокич стал MVP финала НБА, а Чжанг обыграла Дженнифер Капчо на своем первом профессиональном турнире.

 

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29 комментариев

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Isa Babaev
При всем уважении к НФЛ и НБА, но ничто не сравнится с победой на ЧМ по футболу
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Spartan_big_bang
Ответ ronnych
Как же теперь после перехода в МЛС, американцы будут жёстко пиарить Месси везде и всюду)
у вас мания, в ПСЖ его шейхи катара продвигали, на ЧМ саудиты, теперь американцы стали самыми влиятельными. Не хотите признавать, что он просто лучший
+12
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rigobersong
Месси с селебами в ЛА, роналду с бедуинами в СА:)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Екн Лор
Ну ещё бы ручной ESPN не даст награду Месси
Ого, Месси уже ESPN на короткий поводок посадил. Величайший.
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Гаврила Ардалионович
Заслуженно
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Антоша Спирин
А что, кто то еще будет претендовать? Я б посмотрел, гы гы.
А серьезно - только Лео, только он.
Я вот фан сб. Аргентины с ЧМ-74. Так получилось. Видел и болел за Кемпеса, Марадону. Но Месси - номер один. И по игре (здесь есть конкуренты локальные), и по стабильности величия (конкурент один - Рон) и по человеческим качествам (конкурентов нет). Так что ...
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Геннадий Тёкин
Спортсмен года? Тогда уже всей вселенной).
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кто-то
Месси воистину величайший футболист в истории!
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Экспертное мнение
Месси уже на уровне мировых гастролей до Лос-Анджелеса добрался, пошло коронование на всех точках планеты
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Los Wakas
Дадут не главную награду, а лучшему иностранцу, читайте список номинаций.
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AnMe
Ответ Isa Babaev
При всем уважении к НФЛ и НБА, но ничто не сравнится с победой на ЧМ по футболу
У американцев футбол далеко не на первом месте среди видов спорта.
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Ярик01
Награды всем раздадут:
Месси - BEST ATHLETE, MEN’S SPORTS
Никола Йокич - BEST CHAMPIONSHIP PERFORMANCE
Erling Haaland - BEST SOCCER PLAYER
Novak Djokovic - BEST RECORD-BREAKING PERFORMANCE
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Din Rizaev
Ответ Zidan GOAT
Смысл жизни Ригобера, приплести Роналду куда угодно )
жалко стало тебя
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therealgreenman
Ответ Эксперт Спортс
Что и требовалось доказать
Всё? Уже?😁
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Эксперт Спортс
Ответ therealgreenman
Да сейчас пару минусов у него будет и он удалит, не обращай внимание
Что и требовалось доказать
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therealgreenman
Ответ Эксперт Спортс
Вижу ты ради плюсиков сидишь в спортсе? Так определись ты хейтер Месси или фан или просто считаешь его великим? А то по течению идёшь
Да сейчас пару минусов у него будет и он удалит, не обращай внимание
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Domian
Ответ AnMe
У американцев футбол далеко не на первом месте среди видов спорта.
Но даже у них ЧМ побил все рекорды по просмотрам и упоминаниям в соц.сетях, ну а что творилось на Таймс - Сквер 18.12.2022 было безумием.
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Мяти
Какую нибудь из наград, где наменирован Йокич можно было бы отдать ему. Этот вчерашний прищавый сисястый мальчуган был хорош в прошлом сезоне.
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psycho
среди мужчин Месси, среди эдуардов - Криш Саудит
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Lionel Van Damme
ну ок, с золотым мячом все плохо, плохая награда.. дают только месси.... пускай... а что с этими-то да и остальными?
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Любезный Коссутий
заключительные награды для Лео.
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