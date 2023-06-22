Месси – претендент на звание спортсмена года и приз за чемпионское выступление года от ESPN. Церемония пройдет 12 июля в Лос-Анджелесе

Лионель Месси номинирован на премию лучшему спортсмену года по версии ESPN.

Ежегодная премия ESPY Award, которую проводит издание ESPN, подводит итоги года в различных видах спорта.

Форвард « » и сборной Аргентины Лионель Месси претендует на приз лучшему спортсмену 2022 года среди мужчин. На приз также претендуют звезда НФЛ Патрик Махоумс, баскетболист Никола Йокич и бейсболист Аарон Джадж.

Также Месси номинирован на награду за лучшее чемпионское выступление – сборная Аргентины с Лионелем выиграла чемпионат мира в Катаре, а сам Месси был признан лучшим игроком турнира.

В этой категории Лео поспорит с бойцом ММА Леоном Эдвардсом, Николой Йокичем и гольфисткой Роуз Чжанг. Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в 5-м раунде на UFC 278, центровой «Денвера» Йокич стал MVP финала НБА, а Чжанг обыграла Дженнифер Капчо на своем первом профессиональном турнире.