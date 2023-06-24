«Арсенал» согласовал контракт с Тимбером и скоро сделает новое предложение «Аяксу». Клубы могут сойтись на 40-45 млн евро

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Юрриен Тимбер деньги Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» сделает новую попытку приобрести Юрриена Тимбера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник на данный момент рассматривает только один вариант – переход в состав «канониров». Условия контракта уже согласованы.

В ближайшее время лондонский клуб должен представить «Аяксу» новое трансферное предложение.

По версии журналиста Флориана Плеттенберга, клубы могут сойтись на 40-45 млн евро и бонусных выплатах.

Сообщалось, что «Арсенал» попробовал купить 22-летнего футболиста за 30 млн евро – это на 20 млн меньше, чем запрашивают партнеры.

Тимбер провел 34 матча в Эредивизи-2022/23 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Bruce Wayne
Ответ DolJun
у арсенала и так топовейшая пара в виде габриэла и салиба. что непривычно для пушкарей, у которых все сократисы да кошельные были. интересно что это за тимбер.
Тимбер может сыграть и в центре и на правом фланге обороны, поэтому берут
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Umid Rahimov
Отлично, давайте теперь Райса подпишем!!!
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DolJun
Ответ kaka10
Вот честно. Я бы на месте топ клубов, вместо регулярной покупки игроков за 50-100 млн, лучше бы переманил скаутов и спортдира Аякса
а смысл? то же самое, что переманивать скаутов бенфики, порту или монако. у разных клубов разные задачи, и найди ты условного перспективного игрока - топ клубы не могут себе подобный риск прокачивать его в первой команде. поэтому сейчас и идет переход топ клубов к мульти-клубовой системе, т.к. в клубы-доноры уже имеет смысл приглашать подобных спецов. а так все равно нужно отдавать в аренду, аренда для многих игроков - это не то, что уверенная игра в одном клубе, да и для клубов кол-во возможных аренд порезали.
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Umid Rahimov
Ответ DolJun
у арсенала и так топовейшая пара в виде габриэла и салиба. что непривычно для пушкарей, у которых все сократисы да кошельные были. интересно что это за тимбер.
Скорее всего игрок берется для ратации, в следующем сезоне у Арсенала много игр, а там дальше видно будет, никто от травм не застрахован
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Доминатор3000
Ответ kaka10
Вот честно. Я бы на месте топ клубов, вместо регулярной покупки игроков за 50-100 млн, лучше бы переманил скаутов и спортдира Аякса
Будто у Арсенала скауты и спортдир ниочем))
Мартинелли и Салиба же нашли))
Уайт своих денег стоит.
Габриэль тоже.
Рамсдэйл.
Эдегор расцвёл.
Но иногда надо и раскошелиться))
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Ibra Isaev
Арсенал опять проводит топовое ТО, похоже тот сезон был не вспышкой, если купят Райса на замену Парти - будут бороться за чемпионство снова
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Mazzari2.0
Аякс, лучшая кондитерская в мире футбола
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pKaparika
А справа играет еще и Уайт + Томиясу. Хотя вдруг Артета как и учитель сделает кого-то из ЦЗ еще и опорником)
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алекс голудин
Данное приобретение, свидетельство того, что Арсенал хочет отказаться от траты в 100 млн на 1 игрока. Бен Уайт думается не хуже Стоунза из МС может играть в опорной зоне. Зинченко и Тимбер игроки одного функционала. Оба здорово двигают мяч, в том числе через центр. Будет, конечно, штатный опорник, но не в эту сумму.
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The Best
Ответ DolJun
у арсенала и так топовейшая пара в виде габриэла и салиба. что непривычно для пушкарей, у которых все сократисы да кошельные были. интересно что это за тимбер.
Тимбер универсальный игрок,а Арсеналу таких игроков как раз не хватает.Хаверца взяли по то й же причине
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Umid Rahimov
Ответ Доминатор3000
Будто у Арсенала скауты и спортдир ниочем)) Мартинелли и Салиба же нашли)) Уайт своих денег стоит. Габриэль тоже. Рамсдэйл. Эдегор расцвёл. Но иногда надо и раскошелиться))
Зато очень сильно прогодали с пепе Луиз Вилиан ещё список длин сколько денег пострачено ??? Что бы скауты и спорт Дир заработали
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