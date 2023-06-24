«Арсенал» согласовал контракт с Тимбером и скоро сделает новое предложение «Аяксу». Клубы могут сойтись на 40-45 млн евро

«Арсенал» сделает новую попытку приобрести Юрриена Тимбера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник на данный момент рассматривает только один вариант – переход в состав «канониров». Условия контракта уже согласованы.

В ближайшее время лондонский клуб должен представить « » новое трансферное предложение.

По версии журналиста Флориана Плеттенберга, клубы могут сойтись на 40-45 млн евро и бонусных выплатах.

Сообщалось, что « » попробовал купить 22-летнего футболиста за 30 млн евро – это на 20 млн меньше, чем запрашивают партнеры.

провел 34 матча в Эредивизи-2022/23 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.