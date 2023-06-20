«Арсенал» предложил 30 млн фунтов за Тимбера. «Аякс» хочет 50 млн

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Юрриен Тимбер Футбол

«Арсенал» хочет приобрести игрока «Аякса» Юрриена Тимбера.

Английский клуб проявляет серьезный интерес к 22-летнему защитнику и сделал «Аяксу» предложение о покупке игрока в размере 30 миллионов фунтов.

В свою очередь, нидерландская команда рассчитывает получить 50 миллионов фунтов за футболиста.

В переговорах есть оптимизм, что клубы смогут достичь компромисса относительности суммы сделки. Личные параметры по контракту Тимбера с лондонцами обсуждаются.

В прошедшем сезоне Тимбер провел 34 матча в чемпионате Нидерландов, забил два мяча и сделал две результативных передачи.

В 2022 году о трансфере нидерландского игрока пытался договориться «Манчестер Юнайтед».

5 комментариев

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Гарун Ахмедов
МЮ возьмет за 80
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ALMANAC
Лучше бы Клокверка пикнули
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Потолковый Лампонюх™
Копия Уайта. ЦЗ который может закрыть иногда дыру на правом фланге. Болельщики Аякса пишут что сезон слабо провел после ухода Мартинеза в маню. За 30 конечно можно рискнуть. Больше бы я не платил.
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Дым
найс пилу взяли
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