«Арсенал» предложил 30 млн фунтов за Тимбера. «Аякс» хочет 50 млн
«Арсенал» хочет приобрести игрока «Аякса» Юрриена Тимбера.
Английский клуб проявляет серьезный интерес к 22-летнему защитнику и сделал «Аяксу» предложение о покупке игрока в размере 30 миллионов фунтов.
В свою очередь, нидерландская команда рассчитывает получить 50 миллионов фунтов за футболиста.
В переговорах есть оптимизм, что клубы смогут достичь компромисса относительности суммы сделки. Личные параметры по контракту Тимбера с лондонцами обсуждаются.
В прошедшем сезоне Тимбер провел 34 матча в чемпионате Нидерландов, забил два мяча и сделал две результативных передачи.
В 2022 году о трансфере нидерландского игрока пытался договориться «Манчестер Юнайтед».
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