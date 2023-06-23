«Вест Хэм» ждет третье предложение по Райсу в размере 100 млн фунтов от «Арсенала». «Канониры» считают, что опережают «Сити» в гонке за хавбека
«Вест Хэм» рассчитывает на еще одно предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.
Команды продолжают вести переговоры о стоимости футболиста.
«Арсенал» ранее делал два предложения в размере около 90 миллионов фунтов, однако «Вест Хэм» отклонил их.
Тем не менее, «Вест Хэм» считает, что от «канониров» поступит третье предложение. Предполагается, что сумма будет близка к 100 миллионам фунтов.
Отмечается, что «Арсенал» понимают, что их следующее предложение должно быть намного ближе к тому, как «Вест Хэм» оценивает Деклана Райса.
Также появилась информация, что хавбеком интересуется «Манчестер Сити». При этом «канониры» считают, что находятся в более выгодной позиции, чем клуб из Манчестера.
В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.
Кто-то считает его системообразующим игроком, когда система уже есть и остается усиливать позиции.