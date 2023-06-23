«Вест Хэм» ждет третье предложение по Райсу в размере 100 млн фунтов от «Арсенала». «Канониры» считают, что опережают «Сити» в гонке за хавбека

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Вест Хэм» рассчитывает на еще одно предложение «Арсенала» по Деклану Райсу.

Команды продолжают вести переговоры о стоимости футболиста.

«Арсенал» ранее делал два предложения в размере около 90 миллионов фунтов, однако «Вест Хэм» отклонил их.

Тем не менее, «Вест Хэм» считает, что от «канониров» поступит третье предложение. Предполагается, что сумма будет близка к 100 миллионам фунтов.

Отмечается, что «Арсенал» понимают, что их следующее предложение должно быть намного ближе к тому, как «Вест Хэм» оценивает Деклана Райса.

Также появилась информация, что хавбеком интересуется «Манчестер Сити». При этом «канониры» считают, что находятся в более выгодной позиции, чем клуб из Манчестера.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 24-летнего хавбека можно найти здесь.

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12 комментариев

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Egor Aleksandrovich
ну не стоит он 100 млн фунтов, не стоит(
+6
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Marcus-light
Райс хорош, но отдавать 100 млн для Арсенала - недоступный шик. Не тот человек, который может решать матчи
+7
-2
+5
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llolishe
Подорожал рис в Лондоне
+2
0
+2
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Billy_Shears
Переплатить за одного игрока, чтобы потом переплачивать за каждого.
Кто-то считает его системообразующим игроком, когда система уже есть и остается усиливать позиции.
+1
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#SharkTeam
В итоге Арсенал спустит все бабло на него, а Пеп возьмет еще пару годных игроков. Многоходовочка
+2
-1
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Godare88
Ответ Marcus-light
Райс хорош, но отдавать 100 млн для Арсенала - недоступный шик. Не тот человек, который может решать матчи
а сити значит можно шиковать?
+1
0
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gangs
Ответ #SharkTeam
В итоге Арсенал спустит все бабло на него, а Пеп возьмет еще пару годных игроков. Многоходовочка
Ну Пеп уже 7 год каждое окно таких игроков берет, это все еще не равная борьба.
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Артур Артур
Побыстрее бы закончилась эта сага
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Ronaldinho Gaúcho
Пошли игры...
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gninnur esrever*
Канониры до сих пор считают, что опережают сити в гонке за медалью АПЛ.
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Marcus-light
Ответ Godare88
а сити значит можно шиковать?
Сити можно, подгонят ещё миллиард, если надо
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gninnur esrever*
Ответ llolishe
Подорожал рис в Лондоне
Инфляция 16%
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