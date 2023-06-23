Переговоры «Ман Сити» по Райсу на продвинутой стадии. «Горожане» хотят опередить «Арсенал» (Джанлука Ди Марцио)

«Манчестер Сити» стремится закрыть сделку по Деклану Райсу.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры с « » находятся на продвинутой стадии. «Горожане» хотят завершить их и опередить « », также претендующий на полузащитника сборной Англии.

В АПЛ-2022/23 провел 37 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»