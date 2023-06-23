Переговоры «Ман Сити» по Райсу на продвинутой стадии. «Горожане» хотят опередить «Арсенал» (Джанлука Ди Марцио)
«Манчестер Сити» стремится закрыть сделку по Деклану Райсу.
По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры с «Вест Хэмом» находятся на продвинутой стадии. «Горожане» хотят завершить их и опередить «Арсенал», также претендующий на полузащитника сборной Англии.
В АПЛ-2022/23 Райс провел 37 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»
А вообще вся эта шумиха наверняка обычные набросы пиар-отдела вхю. Все продажные инсайдеры давно такими вбросами промышляют. Естественно за гонорар от того, кому это выгодно.
И не думаю, что Филлипс на выход. Хороший игрок на замену Родри, который провел год в команде и не хочет никуда уходить. Зачем его продавать? Единственная причина, по которой он так мало играл в прошлом сезоне - феноменальная форма Родри. Но испанец не сможет играть так постоянно, поэтому толковый сменщик ему точно нужен.