Переговоры «Ман Сити» по Райсу на продвинутой стадии. «Горожане» хотят опередить «Арсенал» (Джанлука Ди Марцио)

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Манчестер Сити» стремится закрыть сделку по Деклану Райсу.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры с «Вест Хэмом» находятся на продвинутой стадии. «Горожане» хотят завершить их и опередить «Арсенал», также претендующий на полузащитника сборной Англии.

В АПЛ-2022/23 Райс провел 37 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» на 90 млн фунтов по Райсу. Клуб оценивает игрока в 100 млн, считает условия выплаты бонусов трудновыполнимыми и ждет шагов «Сити»

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51 комментарий

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Рауан Турсунов
это будет ограбление года если мс подпишет райса
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dreamstep
Родри в основе, Филлипс на банке, куда им ещё Райс в центр поля? Или будет какая-то новая тактика от Пепа, чтоб сам себя мог перехитрить.
+30
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Мертвый
Ну ё моё , как фан Сити говорю не знаю зачем Сити нужен Райс, в основе есть Родри железебетоный игрок основы который практически не сломается, на замену купили Филипса за около 50 миллионов который вообще не хватает игрового времени , ещё Стоунз может играть на эту позицию, зачем ещё один опорник, пускай Арсенал заберёт его, им нужнее...
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Рауан Турсунов
Ответ Акира_1
Ну так Сити английский топ клуб, а Арсенал это что? Так стрельнувший один сезон клуб, который, вероятно, в следующем году вернётся в гонку за еврокубки.
не думаю то что арсенал не топ клуб
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#SharkTeam
Ответ dreamstep
Родри в основе, Филлипс на банке, куда им ещё Райс в центр поля? Или будет какая-то новая тактика от Пепа, чтоб сам себя мог перехитрить.
Гюндоган ушел. Вы же не думаете что травмат Ковачич на место него пришел?
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+8
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А ты?
Ответ dreamstep
Родри в основе, Филлипс на банке, куда им ещё Райс в центр поля? Или будет какая-то новая тактика от Пепа, чтоб сам себя мог перехитрить.
Гюндоган ушёл же
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алекс голудин
Поверьте на офф сайте Арсенала настолько спокойно к этому относятся. Ибо 100 млн за одного игрока сомнительных качеств это очень много. Если подпишут, ну посмотрим, если нет, эти деньги можно потратить за 2-х не паспортистов
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itemme
Ответ psixyec
Арсенал и тут опозорили, ахаха.
Ага, только вот давай ты будешь что-то говорить, когда HERE WE GO у себя в экране увидишь.
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tony
Ответ dreamstep
Родри в основе, Филлипс на банке, куда им ещё Райс в центр поля? Или будет какая-то новая тактика от Пепа, чтоб сам себя мог перехитрить.
Филлипс наверняка на выход, да и Гюндоган походу свалит. Хотя позиция у него и другая, но игрок центра поля.
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kostjagin1
Ответ psixyec
Арсенал и тут опозорили, ахаха.
Ты сюда за минусами зашёл???
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Karra
Ответ алекс голудин
Поверьте на офф сайте Арсенала настолько спокойно к этому относятся. Ибо 100 млн за одного игрока сомнительных качеств это очень много. Если подпишут, ну посмотрим, если нет, эти деньги можно потратить за 2-х не паспортистов
Абсолютно солидарен с офф сайтом. Если Сити хочет отдать за него сотку - пусть перебивают, он столько не стоит, будет то же самое, что и Челси с Мудриком.
А вообще вся эта шумиха наверняка обычные набросы пиар-отдела вхю. Все продажные инсайдеры давно такими вбросами промышляют. Естественно за гонорар от того, кому это выгодно.
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Мистер
Ответ psixyec
Арсенал и тут опозорили, ахаха.
чем? он же не перешёл в сити, да и сам Райс хочет к Артете
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Александр Рабонов
Ответ Zakir Hanseidov
Чего то много шума вокруг этого парня. Как бы не оказаться как с К. Филиппсом.
Трансфер филлипса изначально был рискованным) Травматик с одним не плохим сезоном)
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Тимур Гарипов
Ответ Jedemdasseine
Я хочу чтобы Ситик увел его просто чтобы в душу арсеналу плюнуть.
Ну, что за нехороший человек
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Bohdan Kravets
Ответ Мертвый
Ну ё моё , как фан Сити говорю не знаю зачем Сити нужен Райс, в основе есть Родри железебетоный игрок основы который практически не сломается, на замену купили Филипса за около 50 миллионов который вообще не хватает игрового времени , ещё Стоунз может играть на эту позицию, зачем ещё один опорник, пускай Арсенал заберёт его, им нужнее...
Райс и Ковачич приходят на место Гюндогана. Мало кто заметил, но после ухода Илкая у Сити остается 3 профильных ЦП - Родри, Филлипс и Де Брюйне. Еще на этой позиции могут сыграть Бернарду, который ключевые матчи прошлого сезона сыграл на позиции вингера и также близок к уходу, и Фоден, который лучший футбол показывает на фланге атаки. Соответственно, Сити нужно усилить полузащиту, в связи с чем они и берут сразу 2 игрока.

И не думаю, что Филлипс на выход. Хороший игрок на замену Родри, который провел год в команде и не хочет никуда уходить. Зачем его продавать? Единственная причина, по которой он так мало играл в прошлом сезоне - феноменальная форма Родри. Но испанец не сможет играть так постоянно, поэтому толковый сменщик ему точно нужен.
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TrueGooner
Ответ Акира_1
Ну так Сити английский топ клуб, а Арсенал это что? Так стрельнувший один сезон клуб, который, вероятно, в следующем году вернётся в гонку за еврокубки.
Арсенал топ клуб ещё с тех времён, когда ты под стол пешком ходил.
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FNT
Ответ Born is the King
Мда Асренал такой Асренал. Если ещё Бавария и Хавертца заберёт то будет хохма
Клуб недавно не попадал в ЛЕ, а сейчас борется с Сити за игроков, но надо хохмить и коверкать название на уровне школьника вместо того, чтобы отмечать очевидный прогресс. Гениально.
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Любезный Коссутий
обмен на Филипса + доплата
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Leroy Sane 18/19
Ответ <~Inter~>
Пеп видимо во все тяжкие ушёл. Какую-то команду дуболомов собирает с ростом 180+. Такими темпами в составе из техничных игроков останутся только Бернарду, Грилиш и Де Брюйне
Фоден, Альварес?
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Football fanat
50 его красная цена.
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Грустный Тролль
Если Сити всерьез включились, то у Арсенала практически нет шансов подписать его
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Любезный Коссутий
Ответ Рауан Турсунов
вряд ли филипс так нужен арсеналу
нет. в ВХ - Филипс + доплата. так вижу.
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Leroy Sane 18/19
Ответ Bohdan Kravets
Райс и Ковачич приходят на место Гюндогана. Мало кто заметил, но после ухода Илкая у Сити остается 3 профильных ЦП - Родри, Филлипс и Де Брюйне. Еще на этой позиции могут сыграть Бернарду, который ключевые матчи прошлого сезона сыграл на позиции вингера и также близок к уходу, и Фоден, который лучший футбол показывает на фланге атаки. Соответственно, Сити нужно усилить полузащиту, в связи с чем они и берут сразу 2 игрока. И не думаю, что Филлипс на выход. Хороший игрок на замену Родри, который провел год в команде и не хочет никуда уходить. Зачем его продавать? Единственная причина, по которой он так мало играл в прошлом сезоне - феноменальная форма Родри. Но испанец не сможет играть так постоянно, поэтому толковый сменщик ему точно нужен.
Полностью солидарен
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Leroy Sane 18/19
Ответ ScorpionN***
Родри в Барсу 🤝
💀
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помню джанашия
Ответ #SharkTeam
Гюндоган ушел. Вы же не думаете что травмат Ковачич на место него пришел?
А зачем он пришел? Многоходовочка за Райса?
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