Эдегор о борьбе «Арсенала» с «Ман Сити»: «Мы шли на равных до конца. Я почти смог исполнить мечту, больно будет до конца жизни»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор попробовал объяснить, почему «Арсенал» не удержал 1-е место в АПЛ.

«Это сложно, есть много факторов, которые оказали влияние.

Мы соревновались с командой, которая в итоге выиграла все турниры. До самого конца ситуация была напряженной, мы шли на равных. Но после трех ничьих подряд мы потеряли импульс.

Мы были близки и будем использовать свое разочарование для того, чтобы подобраться еще ближе.

Думаю, меня это будет беспокоить до конца жизни. Мне почти удалось исполнить свою мечту. Больно будет до конца жизни. Но мы должны попытаться снова в следующем году.

Для меня сезон вышел хорошим, я здорово себя проявлял и забил несколько голов. Я играл в команде более важную роль, это хорошо. Но, конечно, из-за тяжелой концовки больно до сих пор. Так что я в смешанных чувствах», – сказал полузащитник в эфире Viaplay.

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9 комментариев

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Алексей Фирстов
Сами растеряли преимущество. винить только себя!
+3
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cgane
Ответ llolishe
Ради Хосепа Эвребеиолы АПЛ и ЛЧ прервратили в судейский цирк с кучей неверных по правилам футбола решений в пользу Ситевика(гол с аута)
Новая методичка подъехала
+2
0
+2
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Доминатор3000
Ничего,будут ещё шансы.
Команда молодая.
Может не в этом году,учитывая уход Джаки.
Возможный уход Парти.
Всё таки надо будет новичков вписать в игру.
Зацепить кубок,в ЛЧ не облажаться,попасть в топ4.
За титул ещё поборетесь со временем.
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NK23
Почему он так говорит, он что не верит больше в свои силы выиграть титул? Если так то рил сгорел и просядет уже на психологии
0
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Gündoğan
Ответ llolishe
Ради Хосепа Эвребеиолы АПЛ и ЛЧ прервратили в судейский цирк с кучей неверных по правилам футбола решений в пользу Ситевика(гол с аута)
Даже если гол с аута был, то какая разница, все равно в ответной игре 4:0
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