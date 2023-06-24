Эдегор о борьбе «Арсенала» с «Ман Сити»: «Мы шли на равных до конца. Я почти смог исполнить мечту, больно будет до конца жизни»

Мартин Эдегор попробовал объяснить, почему «Арсенал» не удержал 1-е место в АПЛ.

«Это сложно, есть много факторов, которые оказали влияние.

Мы соревновались с командой, которая в итоге выиграла все турниры. До самого конца ситуация была напряженной, мы шли на равных. Но после трех ничьих подряд мы потеряли импульс.

Мы были близки и будем использовать свое разочарование для того, чтобы подобраться еще ближе.

Думаю, меня это будет беспокоить до конца жизни. Мне почти удалось исполнить свою мечту. Больно будет до конца жизни. Но мы должны попытаться снова в следующем году.

Для меня сезон вышел хорошим, я здорово себя проявлял и забил несколько голов. Я играл в команде более важную роль, это хорошо. Но, конечно, из-за тяжелой концовки больно до сих пор. Так что я в смешанных чувствах», – сказал полузащитник в эфире Viaplay.

Фэйл «Арсенала»: новую форму сняли с продажи. Потеряли матчи легендарной серии без поражений 🤷‍♂️