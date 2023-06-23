Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2022/23. Чалов – 2-й, Обляков – 3-й

Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2022/23.

Вратарь ЦСКА по итогам голосования болельщиков в Telegram и во «ВКонтакте» набрал 57% голосов. В тройку лучших вошли (26%) и (6%).

провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах в прошлом сезоне, пропустив в них 32 гола и 11 раз сыграв на ноль. 37-летний вратарь помог ЦСКА взять Фонбет Кубок России, отбив два пенальти в послематчевой серии суперфинала с «Краснодаром».