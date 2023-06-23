Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2022/23. Чалов – 2-й, Обляков – 3-й

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рейтинги болельщики Федор Чалов Иван Обляков Футбол

Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2022/23.

Вратарь ЦСКА по итогам голосования болельщиков в Telegram и во «ВКонтакте» набрал 57% голосов. В тройку лучших вошли Федор Чалов (26%) и Иван Обляков (6%).

Акинфеев провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах в прошлом сезоне, пропустив в них 32 гола и 11 раз сыграв на ноль. 37-летний вратарь помог ЦСКА взять Фонбет Кубок России, отбив два пенальти в послематчевой серии суперфинала с «Краснодаром».

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28 комментариев

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Спартак Уокер
Мне кажется что Чалов тоже заслужил
+29
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+28
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Тиджани Бабангида
В обороне - Акинфеев, в атаке - Чалов
+19
-1
+18
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Сергей Искимжи
всё правильно. Обляков в этом сезоне тоже хорош. как его не склоняли только, но прогресс на лицо.
+11
0
+11
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Сашуля П
Кэп лучший, конечно, вытащил сезон💪. Но приятно, что были достойные конкуренты из молодых)
+7
-3
+4
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Артем Шелудков
Ответ Тиджани Бабангида
В обороне - Акинфеев, в атаке - Чалов
В полузащите - Обляков)
+2
0
+2
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Egor Aleksandrovich
Ответ oledzan
Акинфеев и Мойзес - единственные к кому не было вопросов по ходу сезона. Все матчи на уровне
а Роша?
+2
0
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oledzan
Акинфеев и Мойзес - единственные к кому не было вопросов по ходу сезона. Все матчи на уровне
+2
0
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Rosenbaum
Игорян один из лучших сезонов в карьере провел.
+2
0
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Islam Gasanov
Все таки надо было дать лучшего Чалову это его лучший сезон,а для Игоря играть на высочайшем уровне в порядке вещей
+2
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Петр Дьяконов
ну Игорь молодчик, Федя явно на уровне был. а вот открытие сезона это новая игровая жизнь Вани (всем хейтерам назло)
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ApXuMaHqPuT
После финала кубка не осталось вопросов, кто лучший😐
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S. A.
Конечно, Игорь затащил в финале Кубка, чем принёс нам трофей. Плюс он легенда. Но он не тащил ЦСКА на протяжении сезона. Помимо этого, ЦСКА достаточно много пропустил после дальних ударов, а в таких голах всегда есть какой-то процент вины вратаря. Чалов заслужил больше, всё-таки Федя провёл свой лучший сезон в карьере, настреляв больше 20-ти голов за сезон
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ZONE85
Молодцы все трое! Федя и Ваня - вопреки критикам и обстоятельствам.
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Эдуард Суровый
Рад за Игоря, но на мой взгляд, чалов лучше
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Светлана Агейкина
Всё правильно, Игорь - лучший. Кубок он добыл, в итоге. Краснодар не смогли переиграть. Лёгкая, быстрая команда. Как он это делает, когда за спиной море людей с зелёными флагами, барабанами, рупорами... Спасибо ему! У него менталитет победителя. Чалов и Обляков пусть постараются, молодые ишшо 😀.
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Руслан Арапханов
Ответ Сергей Искимжи
всё правильно. Обляков в этом сезоне тоже хорош. как его не склоняли только, но прогресс на лицо.
Вместо Облякова, на мой взгляд, можно было Медину, Мойзеса или Рошу. Все таки Ваня в первой половине сезона не был так ярок, но лучше запоминается последнее, удивил своим прогрессом.
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punker18
Игорь и Федор без вопросов. Но Роша и Мойзес почему пролетели? Это сильные футболисты, не колхозники какие-нибудь.
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leon74
На данный момент Игорь лучший вратарь премьер лиги.Его можно сравнить разве что с великим Львом Яшиным.
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Ярик Крутой
Ответ Артем Шелудков
В полузащите - Обляков)
в защите Роша
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oledzan
Ответ Egor Aleksandrovich
а Роша?
Роша в центре играет, там ошибки заметнее + пару пеналей привозил. Да и по уровню самоотдачи не выделялся, по сравнению с Мойзесом
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Честный контроль
Посмотрим на них 1 июля в 18.45, когда будет товарищеский матч Сборная России - ЦСКА в Лужникaх!
Кстати фан айди не надо будет.
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Честный контроль
Закономерно! Но я бы не тройку лучших выделил, а шестерку. Добавить Медину, Мойзеса и Рошу и вот он топ наших лучших и любимых!
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-1
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закрыт по беспределу
Ожидаемо
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Andrei313
Отрыв в процентах конечно запредельный!
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