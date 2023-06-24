Деян Ловрен: «У Клоппа большое сердце. Он давал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к больной дочери. Никогда не забуду»

Теги Лион Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп лига 1 Франция Деян Ловрен Футбол

Деян Ловрен рассказал, как Юрген Клопп помог ему в тяжелой ситуации.

– Была такая история. Моя дочь заболела. В итоге она оказалась в больнице. Я себе места не находил, очень нервничал. И что он сделал – я этого никогда не забуду. Он дал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к своей дочери. Это что-то особенное. Никому об этом не рассказывал.

– Он всегда был близок с игроками? Просто, знаешь, некоторые тренеры любят держать дистанцию.

– Именно поэтому Клопп на вершине, а остальные тренеры там, где они есть. Все просто. Конечно, он очень серьезно относится к футболу. Но вместе с тем у него совершенно потрясающие человеческие качества. У него большое сердце, – сказал бывший защитник «Ливерпуля» и «Зенита», сейчас представляющий «Лион».

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8 комментариев

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psycho
не мусорный бак вместо сердца
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& Co1366
Какой же Клопп сердобольный!
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Snid
Ответ Ман Сити
"Именно поэтому Клопп на вершине" Звучит как троллинг, ибо клоп уже на дне давно. Может это так как он говорит, но это не отрицает факт что клоп физрук.
Зато Манся дно пробил.
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Cearvm
Цветущая клумба вместо сердца!
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Artie Bukko
а кто бы не отпустил?
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Konstantin Meerov
любой отпустит
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Eldoctor58
ну просто ты четвертый ЦЗ. Был бы основным дал бы 2 дня
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