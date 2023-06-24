Деян Ловрен: «У Клоппа большое сердце. Он давал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к больной дочери. Никогда не забуду»

Деян Ловрен рассказал, как Юрген Клопп помог ему в тяжелой ситуации.

– Была такая история. Моя дочь заболела. В итоге она оказалась в больнице. Я себе места не находил, очень нервничал. И что он сделал – я этого никогда не забуду. Он дал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к своей дочери. Это что-то особенное. Никому об этом не рассказывал.

– Он всегда был близок с игроками? Просто, знаешь, некоторые тренеры любят держать дистанцию.

– Именно поэтому на вершине, а остальные тренеры там, где они есть. Все просто. Конечно, он очень серьезно относится к футболу. Но вместе с тем у него совершенно потрясающие человеческие качества. У него большое сердце, – сказал бывший защитник « » и «Зенита», сейчас представляющий « ».