Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии. Защитник играл за команду с 2009-го и взял серебро и бронзу ЧМ

Деян Ловрен завершил карьеру в сборной .

Хорватский футбольный союз опубликовал заявление и прощальное письмо защитника.

«Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным болельщиком сборной.

Самая прекрасная страница этой истории для меня– все, чего мы добились за последние пять лет. Честно говоря, это до сих пор кажется мне одним большим сном. Я никогда не забуду эти моменты и навсегда сохраню их в своем сердце.

Благодарю за сотрудничество всех тренеров, от Славена Билича до Златко Далича, – я многому научился у каждого. Благодарю всех бывших и нынешних товарищей по команде за это незабываемое приключение. У нас были общие взлеты и падения, смех и слезы. Вы стали мне как братья. Вы были рядом со мной, когда мне было действительно тяжело.

Как и прежде, я буду рядом с вами. Спасибо от всего сердца», – написал защитник « », ранее выступавший за « ».

выступал за сборную Хорватии с 2009 года. Он провел в составе команды 78 матчей, стал вице-чемпионом мира в 2018 году и бронзовым призером в Катаре.