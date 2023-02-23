Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии. Защитник играл за команду с 2009-го и взял серебро и бронзу ЧМ

Теги Зенит Лион лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2018 FIFA Федерация футбола Хорватии Деян Ловрен ЧМ-2022 Футбол

Деян Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии.

Хорватский футбольный союз опубликовал заявление и прощальное письмо защитника.

«Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным болельщиком сборной.

Самая прекрасная страница этой истории для меня– все, чего мы добились за последние пять лет. Честно говоря, это до сих пор кажется мне одним большим сном. Я никогда не забуду эти моменты и навсегда сохраню их в своем сердце.

Благодарю за сотрудничество всех тренеров, от Славена Билича до Златко Далича, – я многому научился у каждого. Благодарю всех бывших и нынешних товарищей по команде за это незабываемое приключение. У нас были общие взлеты и падения, смех и слезы. Вы стали мне как братья. Вы были рядом со мной, когда мне было действительно тяжело.

Как и прежде, я буду рядом с вами. Спасибо от всего сердца», – написал защитник «Лиона», ранее выступавший за «Зенит». 

Деян Ловрен выступал за сборную Хорватии с 2009 года. Он провел в составе команды 78 матчей, стал вице-чемпионом мира в 2018 году и бронзовым призером ЧМ-2022 в Катаре.

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6 комментариев

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Жаргал Шадапов
За сборную всегда хорошо играл
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Ванильный Мишка
Красавчик
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ALMANAC
Мог бы и попылить на Евро-24 очередной последний аккорд сборной Хорватии)
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ẞADIM TM
ваще пофек😎😎😎😎😎
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ТрактоПоктер
На последнем чемпионате мира был очень хорош !
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Давид Agabekyan
Выдающийся игрок в истории сборной как минимум
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