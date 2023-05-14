Ловрен о Ляказетте: «Он забивает как Мбаппе, хотя в «Лионе» нет Месси. Представьте, что было бы с Лео»

Теги Лион ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Деян Ловрен Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Футбол

Деян Ловрен сравнил Александра Ляказетта с Килианом Мбаппе.

Перед 35-м туром Лиги 1 у форварда «Лиона» и нападающего «ПСЖ» было по 24 гола. Сейчас у Ляказетта 25 мячей, у Мбаппе – 26.

«Я не удивлен. Я много раз играл против него, когда он был в «Арсенале». Это парень с менталитетом победителя, таких футболистов мало.

То, что он делает, невероятно. У нас в команде нет Месси, который отдает Мбаппе передачи, но при этом Ляказетт забивает чуть больше, чем Мбаппе. Представьте, что было бы, если бы у нас был Месси», – смеясь сказал защитник «Лиона».

Ляказетт забивает гол каждые 80 минут – чаще всех в топ-лигах в 2023-м. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ну из 15 ассистов Лео, 12 приходятся на Мбаппе)
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Северный
а сколько ещё 100 % голевых моментов от Месси растранжирил Мбаппе. Лео уже бы давно побил рекорд лиги по асистам.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Если бы в Лионе был Лео Месси, то Ляказетт несомненно стал бы лучшим бомбардиром, а Месси также как и в ПСЖ - лучшим ассистентом.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
Лео в Лион не поедет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Штаны Габора Кирая
Учитывая что ПСЖ с Ленкой вылетает в 1/8 ЛЧ (и это после финала и полуфинала), то боюсь представить что было бы с Лионом. Наверное гений их вообще в Лигу 2 бы вывел.
До этого ПСЖ же каждый год ЛЧ брал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий