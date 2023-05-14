Ловрен о Ляказетте: «Он забивает как Мбаппе, хотя в «Лионе» нет Месси. Представьте, что было бы с Лео»
Деян Ловрен сравнил Александра Ляказетта с Килианом Мбаппе.
Перед 35-м туром Лиги 1 у форварда «Лиона» и нападающего «ПСЖ» было по 24 гола. Сейчас у Ляказетта 25 мячей, у Мбаппе – 26.
«Я не удивлен. Я много раз играл против него, когда он был в «Арсенале». Это парень с менталитетом победителя, таких футболистов мало.
То, что он делает, невероятно. У нас в команде нет Месси, который отдает Мбаппе передачи, но при этом Ляказетт забивает чуть больше, чем Мбаппе. Представьте, что было бы, если бы у нас был Месси», – смеясь сказал защитник «Лиона».
Ляказетт забивает гол каждые 80 минут – чаще всех в топ-лигах в 2023-м. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й
11 комментариев