В «Нефтчи» не уверены, что будут участвовать в турнире в Санкт-Петербурге на фоне ситуации в России

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Нефтчи высшая лига Азербайджан Спорт-Экспресс Футбол

В «Нефтчи» не уверены, что поучаствуют в турнире в Санкт-Петербурге на фоне политической ситуации.

«Мы пока не знаем, будем ли участвовать в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», – сказал пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.

Планировалось, что клуб из Азербайджана сыграет в Кубке PARI Премьер в июле вместе с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой».

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Сейчас ни в чём нельзя быть уверенным, даже в завтрашнем дне (именно дно, а не день).
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Mark Safa
Комментарий удален модератором
мы на спортивном сайте, поэтому пишу о спортивных последствиях.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Mark Safa
Комментарий удален модератором
А вот реально, если власть поменяется, то Зенита не будет.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иосиф Несталин
В «Нефтчи» не уверены, что турнир в Санкт-Петербурге будет в России
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Burel
Малком там ещё не уехал навсегда ? 🤣🤣
Он давно уехал , а точнее уже сбежал из страны после окончания сезона , но болельщики Зенита всё равно будут защищать этих новых российских граждан ,которым деньги дороже , чем жизнь других людей .
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Такое время, что базу Нефтчи могут и разбомбить по ошибке
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Малком там ещё не уехал навсегда ? 🤣🤣
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
о чём он. зенита к тому времени уже не будет 😂😂
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
на фоне политической ситуации, зенит должен быть расформирован
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
С такой динамикой и поддержкой дядя Женя будет у себя в офисе уже в понедельник 🤣
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Спортс напал на золотую жилу :))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Молотков
Какие же у нас стабильные 20-ые

На самом деле всем обитающим желаю здоровья и безопасности в текущей ситуации. Надеюсь мы переживем и снова будем пускать здесь шутки о Зените и комментариях Заремы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Жаль. Хотелось посмотреть на атакующее трио Джавадов-Понамарев-Ахмедов....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
А что за ситуация в стране? Солнышко светит, на улице тепло, местами даже жара, правда есть и грозы с ливнями, а в остальном стабильно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Ахмат заменит этих трусливых шайтанов.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Хэдлайнерами мероприятия станут музыканты ЧВК Вагнер
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edwin_Hubble
Да приходите, музыку сыграет ещё
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Сейчас ни в чём нельзя быть уверенным, даже в завтрашнем дне (именно дно, а не день).
Да и в сегодняшнем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Semen B
Ответ T622222
С такой динамикой и поддержкой дядя Женя будет у себя в офисе уже в понедельник 🤣
Какой такой "поддержкой"?
Его никто не поддержал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ Burel
о чём он. зенита к тому времени уже не будет 😂😂
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
topeleven
Вот теперь правильно, ситуация в России. А то всё время "ситуация в мире, ситуация в мире", вот где корень зла, туда проблема и вернулась бумерангом.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoMoBo3
Ответ Spiker1606
А вот реально, если власть поменяется, то Зенита не будет.
Какой же наивняк 😎
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tony
Ответ Burel
о чём он. зенита к тому времени уже не будет 😂😂
переоцниваете вы люто. имхо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ответ &_Bishep_&
Жаль. Хотелось посмотреть на атакующее трио Джавадов-Понамарев-Ахмедов....
Маркаров-Банишевский-Туаев
©
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шахин Г.
Ответ &_Bishep_&
Жаль. Хотелось посмотреть на атакующее трио Джавадов-Понамарев-Ахмедов....
Вряд ли. Они на пенсии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий