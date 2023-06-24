В «Нефтчи» не уверены, что поучаствуют в турнире в Санкт-Петербурге на фоне политической ситуации.

«Мы пока не знаем, будем ли участвовать в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», – сказал пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.

Планировалось, что клуб из Азербайджана сыграет в Кубке PARI Премьер в июле вместе с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой».

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.