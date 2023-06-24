В «Нефтчи» не уверены, что будут участвовать в турнире в Санкт-Петербурге на фоне ситуации в России
В «Нефтчи» не уверены, что поучаствуют в турнире в Санкт-Петербурге на фоне политической ситуации.
«Мы пока не знаем, будем ли участвовать в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.
Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», – сказал пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.
Планировалось, что клуб из Азербайджана сыграет в Кубке PARI Премьер в июле вместе с «Зенитом», «Фенербахче» и «Црвеной Звездой».
24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
На самом деле всем обитающим желаю здоровья и безопасности в текущей ситуации. Надеюсь мы переживем и снова будем пускать здесь шутки о Зените и комментариях Заремы
Его никто не поддержал.
©