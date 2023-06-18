«Спартак» в июле сыграет с «Акроном», «Торпедо» и «Нефтчи» в Москве («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Первая лига Торпедо Нефтчи высшая лига Азербайджан Акрон Футбол

«Спартак» в июле проведет три предсезонных матча в Москве.

Как сообщает «РБ Спорт», соперниками «Спартака» во время летней предсезонной подготовки станут тольяттинский «Акрон», московское «Торпедо» и бакинский «Нефтчи». Планируется, что контрольные матчи пройдут 5, 8 и 18 июля.

Ожидается, что новый календарь Мир РПЛ будет представлен не позднее 22 июня.

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9 комментариев

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хорошие соперники!
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ТрактоПоктер
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хорошие соперники!
особенно Акрон !
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dmtrlebedeff
Зенит, ЦСКА, видимо, сыгарет с ПСЖ, Баварией и МС! Поздравляю!
+3
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OldRedWhite
Опять Нефтчи…
Совпадение ?
Не думаю !
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