«Спартак» в июле сыграет с «Акроном», «Торпедо» и «Нефтчи» в Москве («РБ Спорт»)

«Спартак» в июле проведет три предсезонных матча в Москве.

Как сообщает «РБ Спорт», соперниками « » во время летней предсезонной подготовки станут тольяттинский « », московское « » и бакинский « ». Планируется, что контрольные матчи пройдут 5, 8 и 18 июля.

Ожидается, что новый календарь Мир будет представлен не позднее 22 июня.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной