«Спартак» в июле сыграет с «Акроном», «Торпедо» и «Нефтчи» в Москве («РБ Спорт»)
«Спартак» в июле проведет три предсезонных матча в Москве.
Как сообщает «РБ Спорт», соперниками «Спартака» во время летней предсезонной подготовки станут тольяттинский «Акрон», московское «Торпедо» и бакинский «Нефтчи». Планируется, что контрольные матчи пройдут 5, 8 и 18 июля.
Ожидается, что новый календарь Мир РПЛ будет представлен не позднее 22 июня.
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