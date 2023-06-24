Мир РПЛ: «Следим за развитием ситуации в стране и контактируем со всеми клубами. Продолжаем готовиться к сезону»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва Факел Краснодар Политика Футбол

Мир РПЛ выступила с заявлением в связи с событиями в России.

«Российская премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», – говорится в заявлении лиги. 

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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61 комментарий

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Криштиану Роналду
Да как бы не только лига следит, но и большая часть всего мира запаслась сейчас попкорном.
+101
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Поваренок Еня
Ответ Edwin_Hubble
Все идёт по плану? Мы уже начали? Не успеваю найти обращения путина
В последнем обращении что-то про нож в псину было. Бедняга уже не успевает ножи считать, по дефолту в другое место залетают
+78
-6
+72
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Edwin_Hubble
Все идёт по плану? Мы уже начали? Не успеваю найти обращения путина
+76
-8
+68
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Павел Колесников
Международные матчи отняли, сейчас и народные отберут
+32
-1
+31
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Барыга блинами
А перестройка всё идёт, и всё идёт по плану.
+26
0
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Абдаллах аль-Кутба
Это уже Гойда! или еще нет?
+26
-2
+24
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АРХАТ
Как я понимаю Пригожин получил добро от влиятельных людей. В одного бы он не пошёл на это.
+20
-3
+17
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Alex Metallov
Ответ Edwin_Hubble
Все идёт по плану? Мы уже начали? Не успеваю найти обращения путина
По традиции вспомнил 1917 год и обвинил Ленина.
+16
0
+16
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CoMoBo3
Ответ Burel
ахаха.. бедные фаны зенита.. скоро этот символ власти расформируют
Кто о чём, а этот всё по Зениту страдает 😎
+28
-13
+15
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Михаил1970
Я проснулся среди ночи и понял, что -
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
+18
-3
+15
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Манковский
Ответ Павел Колесников
Международные матчи отняли, сейчас и народные отберут
К чему все годы шли, то и получили.
+14
0
+14
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Valeriy Komarow
Ответ psixyec
Ахмат сила! Слава России! Мы с президентом.
Из какого окопа гласишь?
+15
-3
+12
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Pb-SE
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Комментарий удален модератором
Главная звезда- Вагнер Лав, только без Лав.
+11
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Михаил1970
А ведь еще с фифой и уефой надо быть на связи, вести консультации.
+11
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Злобный Конь
Если "Вагнер" не относится ни к одной из силовых структур России - какие же они мятежники?
+10
-1
+9
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Фан КриРо7
Блин, ну так, окончательно все леги разъедутся, Жека раз уж взялся давай быстрее наводи порядок и играем дальше)
+8
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Edwin_Hubble
Ответ psixyec
Ахмат сила! Слава России! Мы с президентом.
Ты в Ростове или в Воронеже?
+8
-1
+7
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пашу
Ну вот у всех патриотов из Госдумы, а также патриотического ФК Химки и будет шанс проявить себяне на словах, а на деле. Также интересно посмотреть, как справятся грозные борцы с пластиковыми стаканчиками, пенсионерами и студентами на митингах. В Ростове и Воронеже получается так себе
+7
0
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bellyashe
Ответ Burel
ахаха.. бедные фаны зенита.. скоро этот символ власти расформируют
господи, ты серьезно сейчас думаешь только о Зените?? что с тобой не так, чел?
+10
-4
+6
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Уся Ваткин
Запаслись попкорном
+8
-2
+6
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atomio
А помните в марте статью пропихнули (поправку) что срок можно получить и за дискредитацию ЧВК и добровольцев 🤡🤡🤡
+7
-2
+5
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Гекдениз Кардениз
Раньше Ростов на матчи на басе добирался теперь походу на танках Валера выезды пробивать будет
+5
0
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Burel
Ответ Криштиану Роналду
Да как бы не только лига следит, но и большая часть всего мира запаслась сейчас попкорном.
ахаха.. бедные фаны зенита.. скоро этот символ власти расформируют
+25
-21
+4
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Заборостроитель
Продолжаем готовиться к сезону -- Бесценно.
Для всего остального... А это не тот спонсор😀
+4
0
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Ярик01
Местные лахтинцы, прославляющие Зенит, с кем переподписывают контракт?
+5
-1
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