Мир РПЛ выступила с заявлением в связи с событиями в России.

«Российская премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», – говорится в заявлении лиги.

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.