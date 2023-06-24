Мир РПЛ: «Следим за развитием ситуации в стране и контактируем со всеми клубами. Продолжаем готовиться к сезону»
Мир РПЛ выступила с заявлением в связи с событиями в России.
«Российская премьер-лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.
В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», – говорится в заявлении лиги.
24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
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