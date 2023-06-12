Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино: «Тысячи жителей остались без домов и как никогда нуждаются в помощи»

Теги Рубин Сергей Рыжиков премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Вторая лига Спартак Тамбов Политика соцсети Футбол

Сергей Рыжиков организовал сбор средств для пострадавших в Шебекино.

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России в инстаграме опубликовал видео с обращением к подписчикам с просьбой помочь со сбором средств для жителей города в Белгородской области, который подвергается обстрелам со стороны Украины.

Рыжиков – уроженец Шебекино. Он неоднократно оказывал городу гуманитарную и финансовую помощь.

«Я Рыжиков Сергей. Я родился в небольшом и дорогом моему сердце городе Шебекино. Именно там во дворе я играл с мальчишками в футбол, там про прошло мое детство, полное счастья и мира.

Чего не скажешь о детстве детей, которые сейчас живут или, можно сказать, жили в Шебекино. Детей, которые знают, что такое война. 2023 год принес в это место ужас.

Первого июня тысячи жителей были вынуждены покинуть город. Они остались без своих домов, без того, что строили всю жизнь, и как никогда нуждаются в помощи.

Людям критически не хватает продуктов первой необходимости – продуктов питания, постельного белья и средств личной гигиены. Многие, кому некуда идти, разместились в пунктах временного размещения. Просто представьте, что такое сотни кроватей в одном спортивном зале и тысячи людей, лишенных понимания, как жить дальше.

Как помочь? Я доверяю старейшему белгородскому фонду «Святое Белогорье против детского рака». Я знаю, что все до копейки отправится по адресу», – сказал главный тренер тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков.

Жителей Шебекинского округа размещают во временном пункте на стадионе «Белгород-Арена». Ранее Шебекино подверглось обстрелам со стороны Украины

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19 комментариев

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Газонокосильщик Хави
Ответ HI MARS
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Там все в соответствии с графиком, который идет по плану. Так что не мороси
+19
-6
+13
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граф Якунин
Что насчет тех, кого например затопило?
+14
-5
+9
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Elm
А что случилось? А то я политикой не интересуюсь. И вообще спорт вне политики.
+15
-7
+8
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Евгений Дрижук
Да уж(
Ужасно это всё, просто ужасно.
+8
-5
+3
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Tydeus
Ответ граф Якунин
Что насчет тех, кого например затопило?
Ну чего вы набрасываете? Хотя бы в одной истории пытается помочь – уже молодец
+4
-1
+3
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Женя Дерунов
Ответ Tydeus
Ну чего вы набрасываете? Хотя бы в одной истории пытается помочь – уже молодец
так может нужно решить причину этой истории, а не пытаться помогать ?
+5
-2
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Amico Megobari ®
ох, какое лицемерие, а о детях Украины он молчал с февраля прошлого года.
+2
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Tydeus
Ответ Женя Дерунов
так может нужно решить причину этой истории, а не пытаться помогать ?
Если можете – решите, кто мешает-то?
+2
-1
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HI MARS
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PobeditelZ
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HI MARS
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Savarona25
Люди жертвуют своим малым для помощи, но что-то не слышно о помощи со стороны громкоголосых бенефициаров всех уровней, наживших огромные состояния на близости к власти и бюджетам. Может такие скромные что молчат, а сами жертвуют и жертвуют?
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Amico Megobari ®
ну он и мер Z авец
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PobeditelZ
Ответ PobeditelZ
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Danckoi tabak
Ответ HI MARS
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Под Калининградом в г. Пионерский тоже есть резиденция. Там многих можно разместить)
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Максим Черкашин
Ответ HI MARS
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Вы сейчас на орден мужества наговорите.:))))
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