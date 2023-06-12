Рыжиков организовал сбор для пострадавших в Шебекино: «Тысячи жителей остались без домов и как никогда нуждаются в помощи»

Сергей Рыжиков организовал сбор средств для пострадавших в Шебекино.

Бывший вратарь « » и сборной России в инстаграме опубликовал видео с обращением к подписчикам с просьбой помочь со сбором средств для жителей города в Белгородской области, который подвергается обстрелам со стороны Украины.

Рыжиков – уроженец Шебекино. Он неоднократно оказывал городу гуманитарную и финансовую помощь.

«Я Рыжиков Сергей. Я родился в небольшом и дорогом моему сердце городе Шебекино. Именно там во дворе я играл с мальчишками в футбол, там про прошло мое детство, полное счастья и мира.

Чего не скажешь о детстве детей, которые сейчас живут или, можно сказать, жили в Шебекино. Детей, которые знают, что такое война. 2023 год принес в это место ужас.

Первого июня тысячи жителей были вынуждены покинуть город. Они остались без своих домов, без того, что строили всю жизнь, и как никогда нуждаются в помощи.

Людям критически не хватает продуктов первой необходимости – продуктов питания, постельного белья и средств личной гигиены. Многие, кому некуда идти, разместились в пунктах временного размещения. Просто представьте, что такое сотни кроватей в одном спортивном зале и тысячи людей, лишенных понимания, как жить дальше.

Как помочь? Я доверяю старейшему белгородскому фонду «Святое Белогорье против детского рака». Я знаю, что все до копейки отправится по адресу», – сказал главный тренер тамбовского « » .

Жителей Шебекинского округа размещают во временном пункте на стадионе «Белгород-Арена». Ранее Шебекино подверглось обстрелам со стороны Украины