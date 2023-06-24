В Москве и Воронежской области в связи с введением режима КТО отменены футбольные матчи

Теги премьер-лига Россия происшествия Политика Футбол

В Москве и Воронежской области отменены футбольные матчи.

Речь идет об играх, проходящих под эгидой местных федераций футбола. Это связано с введением режима контртеррористической операции в этих регионах. 

«В связи с распоряжением мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», – говорится в заявлении организации. 

«В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются. Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения.

Благодарим за понимание», – заявили в Воронежской областной федерации футбола.

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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67 комментариев

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Ice Vorya
Спортс все-таки нашел возможность сделать пост
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Поваренок Еня
Знакомая балерина из Большого театра написала что сегодня всю труппу срочно вызвали на совещание. Вернулись поздно и ничего не объяснили. Сказали лишь чтобы никто из города не уезжал, завтра с утра репетиция какого-то балета. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
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Крыло советов
Те кто не следит за новостями - вам предстоит удивительный день
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Олег Мохов
Что можно сказать:Гойда
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ten Hag
Ответ damondiamond
Ленин чуть-чуть привстал
Как Бускетс в 2010 поглядывает пока потихоньку :)
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damondiamond
Ленин чуть-чуть привстал
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-3
+23
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Thomas Schaaf
Ну наконец-то Спортс сообразил, как притащить эти новости на сайт)
Долго, очень долго, теряете хватку
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Евгений Михайлов
Ответ Ice Vorya
Спортс все-таки нашел возможность сделать пост
А что, это плохо?
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Lionel Andres Messi 10
Вместо футбольных матчей запланировано проведение мастер-классов по приготовлению яиц всмятку от одного известного шеф-повара.
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Нагрузки Сборной
Вагнер Лав завершает карьеру в ЦСКА
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Маноло Санчи́с
Ответ Ice Vorya
Спортс все-таки нашел возможность сделать пост
Пол дня думали как эти новости к спорту приплести)
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ЕгориЙ
Ответ Поваренок Еня
Знакомая балерина из Большого театра написала что сегодня всю труппу срочно вызвали на совещание. Вернулись поздно и ничего не объяснили. Сказали лишь чтобы никто из города не уезжал, завтра с утра репетиция какого-то балета. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Кто в сознательном возрасте помнит СССР, то знает к чему обычно по телевизору показывали балет "Лебединое озеро".
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Consistency
Как говорится, если не путен, то КТО)))))))))))))))))))
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AERN
Все идет по плану !1!!!
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Мукунку хороший
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Нашли батискаф?
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Novak
Главное не забывать - всё идёт по плану в соответствии с графиком, все цели будут выполнены.
+11
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Игорь Новиков
Видимо, что-то случилось.
+16
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Lionel Andres Messi 10
А чего вы удивляетесь? Это пауза давно была запланирована. Вы что, не слышали президента: у нас всё идёт в строгом соответствии с графиком.
+12
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Blaumerc
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
не понимаю ликования, или ехидных насмешек над происходящим, сидя на спортивном ресурсе.
всем мира и добра
+7
-1
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pelod
а где главный ростовский скрепыш? с танками фоткается?
+6
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haymaker
Ответ Кеша
Люди сохраняйте спокойствие. Провокаторы , конечно, уже на местах и будут писать нужные комментарии. Все в итоге закончится благополучно. Просто один повар решил , что он Багратион .
Пачом доллар будет?
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Заборостроитель
Дочери офицеров, сыны знакомых, здесь есть? Началось?
+5
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Андрей Никитин99
Ну че пацаны походу истерической момент в стране
1991/2023
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Betonomeshalka
Ответ Игорь Новиков
Видимо, что-то случилось.
Не всё так однозначно
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pelod
в связи с проведением соревнований по жабогадюкингу
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