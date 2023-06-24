В Москве и Воронежской области в связи с введением режима КТО отменены футбольные матчи

В Москве и Воронежской области отменены футбольные матчи.

Речь идет об играх, проходящих под эгидой местных федераций футбола. Это связано с введением режима контртеррористической операции в этих регионах.

«В связи с распоряжением мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», – говорится в заявлении организации.

«В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются. Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения.

Благодарим за понимание», – заявили в Воронежской областной федерации футбола.

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.