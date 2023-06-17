Шапи о секторе Газа: «Однажды ПВО сбила около 25 ракет, глухой звук, облачко – и все. Беспокойства по поводу обстрелов не испытывал»

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал об обстрелах из Сектора Газа.

– Что за город Беэр-Шева?

– Юг страны, час езды от Тель-Авива, население 200-300 тысяч. Для жизни очень хорошее место, современное. Большие здания, торговые центры, развитая инфраструктура. И до моря минут 40.

– Средиземного?

– До Мертвого немногим больше. Красное в трех с половиной часах езды, но туда я не добрался.

Условия для отдыха везде прекрасные, чистые пляжи, теплая вода. Днем жарко, зато вечерами комфортно. И футбол там люди любят очень сильно, не ожидал увидеть такое в Израиле.

– Рядом с Беэр-Шевой сектор Газа. Тема обстрелов и ракет существует?

– За все время, что был в Израиле, однажды летели ракеты, но не в сектор Газа, а оттуда. В целом это как-то не ощущается, беспокойства по поводу взрывов и обстрелов не испытывал.

– Ракеты летели в сторону Тель-Авива?

– Да, на север, лично видел. Сидел на балконе, работала ПВО, сбила около 25 ракет. Глухой звук, облачко – и все. Обломки не знаю куда падали, точно не рядом со мной, – сказал полузащитник « », игравший за «Хапоэль Беер-Шева» на правах аренды.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной