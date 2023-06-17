Шапи о секторе Газа: «Однажды ПВО сбила около 25 ракет, глухой звук, облачко – и все. Беспокойства по поводу обстрелов не испытывал»

Теги премьер-лига Россия происшествия высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Краснодар Политика Матч ТВ Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал об обстрелах из Сектора Газа.

– Что за город Беэр-Шева?

– Юг страны, час езды от Тель-Авива, население 200-300 тысяч. Для жизни очень хорошее место, современное. Большие здания, торговые центры, развитая инфраструктура. И до моря минут 40.

– Средиземного?

– До Мертвого немногим больше. Красное в трех с половиной часах езды, но туда я не добрался.

Условия для отдыха везде прекрасные, чистые пляжи, теплая вода. Днем жарко, зато вечерами комфортно. И футбол там люди любят очень сильно, не ожидал увидеть такое в Израиле.

– Рядом с Беэр-Шевой сектор Газа. Тема обстрелов и ракет существует?

– За все время, что был в Израиле, однажды летели ракеты, но не в сектор Газа, а оттуда. В целом это как-то не ощущается, беспокойства по поводу взрывов и обстрелов не испытывал.

– Ракеты летели в сторону Тель-Авива?

– Да, на север, лично видел. Сидел на балконе, работала ПВО, сбила около 25 ракет. Глухой звук, облачко – и все. Обломки не знаю куда падали, точно не рядом со мной, – сказал полузащитник «Краснодара», игравший за «Хапоэль Беер-Шева» на правах аренды. 

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21 комментарий

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Ноу криминалити
Группа хорошая
+78
-2
+76
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cmorblr
Пора домой
+27
-1
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S. A.
Да нормальная группа была
+28
-3
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rigobersong
Хой жив!:)
+24
-8
+16
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ТрактоПоктер
Но мы пройдем с тобою путь через туман
+10
-1
+9
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иц а мэн
ну и суровые времена настали конечно, обычная музыкальная группа запускает ракеты по Израилю
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Enchanter WIZZARD
Думал про группу)
+6
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Фарид Харисов
У Шапи в приложении статистика, что он за 1 матч в Израиле наколотил 5 голов.

Спортс, исправьте, что же вы делаете из него такого биста :)
+4
-1
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Balt
Ответ Ноу криминалити
Группа хорошая
"Яву, Яву, взял я на халяву!"(с)
Да, прикольно было.
+5
-2
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Manowar66
Ответ rigobersong
Хой жив!:)
я тоже повелся на заголовок
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ApXuMaHqPuT
Пощёлкали как орешки💥
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Cruel Snake
... Выйду на балкон, попью кофейку, посмотрю на закат, на летящие ракеты... Ну обычный вечер, ничего особенного
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Criptonit
Типичная ситуация в Киеве
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Михаил1970
Сидят себе спокойно при обстрелах. А как же гражданская оборона?)
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Сектор Газа - это стадик на Крестовском острове
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ivrishim
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Ответ Criptonit
Типичная ситуация в Киеве
И в Белгородской области
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Вадим flanec
https://youtu.be/IUOJy7BSS5E
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dmitry.tchidakin
Израиль - фашистское государство
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Nils Michael
я думал сначала строчки из песни Сектора спел)
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roni11
Салют Белгород ждёт тебя Шапи
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