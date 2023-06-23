Егор Яковлев: «На месте Месси вернулся бы в «Барсу». Он бы показал Роналду и всему миру, кто настоящий спортсмен»

Теги ПСЖ Металлург Мг Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси КХЛ Егор Яковлев Интер Майами Хоккей

Хоккеист Егор Яковлев заявил, что на месте Лионеля Месси вернулся бы в «Барселону».

– В отпуске вы были в Париже, в том числе на футболе. Сын фанатеет по ПСЖ или вы?

– Да, он фанатеет по ПСЖ, в частности по Месси. Решил сыну сделать такой сюрприз. Свозил в Париж, чтобы показать и Диснейленд, и игру Лео.

– Вы застали последний сезон Месси в Европе. Теперь он отправляется в США. За сезон в Америке успели почувствовать, там существует бум футбола? Он вытесняет хоккей?

– Не могу так сказать, что в Америке какой-то бум. Может быть, сейчас начнется? Когда я там играл – о соккере мало кто писал и говорил. Больше про американский футбол, бейсбол, баскетбол. Но европейский футбол в Америке, конечно, смотрят.

Сам за год в «Нью-Джерси» успел один раз сходить на матч НБА. Мне понравилось, было интересно.

– Будь вы суперзвездой футбола, поехали бы как Криштиану за безумные деньги в Саудовскую Аравию или за меньшие, но в США?

– Тяжело судить. Но я бы на месте Месси вернулся в «Барселону». Закончить карьеру там было бы красиво и правильно. Тем самым он бы показал и Роналду и всему миру, кто настоящий спортсмен, – сказал защитник «Металлурга».

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25 комментариев

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Right Authoritarianism
когда Роналду в возрасте Месси вернулся в ман юнайтед , он стал почти спортсменом?А Месси в млс будет не до конца спортсмен ? Или как?
+40
-5
+35
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Isshin88
Ответ Black Phoenix
Месси и без мнения Яковлева давно уже всем всё доказал, ахахах, особенно на крайнем ЧМ. Умиляют подобные комментарии, конечно.
На крайнем слева или справа? Или может всё же на последнем?
+27
-7
+20
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Black Phoenix
Месси и без мнения Яковлева давно уже всем всё доказал, ахахах, особенно на крайнем ЧМ. Умиляют подобные комментарии, конечно.
+27
-12
+15
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Isshin88
На крайнем слева или справа? Или может всё же на последнем?
Они еще в школе не проходили это
+5
-1
+4
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Арман Бижанов
зачем Месси кому то что то доказывать? он уже в первую очередь сам себе все доказал.
+5
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Ник Ник
Ох уж эти люди, которые требуют от других каких либо доказательств 🙈
+5
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blaugrano
Очередной уникум. "Мог бы вернуться и играть за минималку или за бесплатно". Нет, не мог. Правила Ла Лиги так не позволяют.
+5
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Kazbek Ilyassovskiy
А что Месси делал предыдущие двадцать лет своей карьеры?
+3
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Pb-SE
Интересно, все вначале полезли в конец статьи, чтобы узнать, кто такой Егор Яковлев?
+4
-2
+2
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KKKKKKK7
Он 18-го декабря уже всем всё доказал, хотя и это не ключевой фактор.
Лучший игрок в истории футбола уехал отдыхать, заслужил.
+11
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DimaNN
И Месси, и Роналду давным давно всем всё доказали, я считаю. Два величайших футболиста нашего времени. Я лично получал огромное удовольствие, глядя и на одного, и на другого, то что они делали на поле - это действительно очень классно. И противостояния их в рамках Эль Классико, когда Роналду играл в Реале, а Месси в Барсе были очень интересными. Даже не хочется говорить о том, кто лучше или кто сильнее - игроки довольно разные и оба просто фантастические футболисты. Тут, наверное, каждый болельщик сам для себя решит кто ему больше нравится.
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Artem Ka
Я все понимаю, но там Гави полгода регистрировали)
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Алексей Ненахов
На словах ты Лев Толстой , а на деле … бежал бы ты сломя голову в лигу верблюдов увидя такую сумму по зарплате
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stawiczky.v@yandex.ru
значит Месси и Роналду не настоящие, толи дело Яковлев
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А.Э.РАСИМ
Этому тоже доказательства нужны.

Я вообще балдею от тупости людей, которые, обсуждая всю карьеру человека, который добился всего в футболе, а это спорт, при этом держа абсолютно недосягаемый уровень в течении почти 20 лет, когда его "плохой" сезон тоже заставляет восхищаться, задаются вопросом:
-А спортсмен ли Месси?

Да.
Самый стабильный в истории.
Мы видели всю карьеру.
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Дмитрий Якушевич
Настоящий спортсмен Яковлев при первых трудностях в НХЛ после 25 матчей вернулся бегом в Россию на жирный контракт, вместо мечты играть в сильнейшей лиге мира
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Nikuz Z
На месте Месси я бы ....... дальше можно не читать!
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Ramil Usmanov
Яковлеву и во сне не быть Месси.
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Right Authoritarianism
Ответ AF007
Когда старик вернулся в Ман Юнайтед, Ман Юнайтед провел худший сезон за 30 лет. Риск, мягко говоря, не оправдался, и хвалить тут криштика не за что
мой комментарий не хвала и не принижение, своим комментарием я лишь указал на абсурдность и странность выражения данного хоккеиста
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Frest!
Ответ blaugrano
Очередной уникум. "Мог бы вернуться и играть за минималку или за бесплатно". Нет, не мог. Правила Ла Лиги так не позволяют.
Не верьте сказкам - позволяют. :)
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