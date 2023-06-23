Егор Яковлев: «На месте Месси вернулся бы в «Барсу». Он бы показал Роналду и всему миру, кто настоящий спортсмен»
Хоккеист Егор Яковлев заявил, что на месте Лионеля Месси вернулся бы в «Барселону».
– В отпуске вы были в Париже, в том числе на футболе. Сын фанатеет по ПСЖ или вы?
– Да, он фанатеет по ПСЖ, в частности по Месси. Решил сыну сделать такой сюрприз. Свозил в Париж, чтобы показать и Диснейленд, и игру Лео.
– Вы застали последний сезон Месси в Европе. Теперь он отправляется в США. За сезон в Америке успели почувствовать, там существует бум футбола? Он вытесняет хоккей?
– Не могу так сказать, что в Америке какой-то бум. Может быть, сейчас начнется? Когда я там играл – о соккере мало кто писал и говорил. Больше про американский футбол, бейсбол, баскетбол. Но европейский футбол в Америке, конечно, смотрят.
Сам за год в «Нью-Джерси» успел один раз сходить на матч НБА. Мне понравилось, было интересно.
– Будь вы суперзвездой футбола, поехали бы как Криштиану за безумные деньги в Саудовскую Аравию или за меньшие, но в США?
– Тяжело судить. Но я бы на месте Месси вернулся в «Барселону». Закончить карьеру там было бы красиво и правильно. Тем самым он бы показал и Роналду и всему миру, кто настоящий спортсмен, – сказал защитник «Металлурга».
Лучший игрок в истории футбола уехал отдыхать, заслужил.
Я вообще балдею от тупости людей, которые, обсуждая всю карьеру человека, который добился всего в футболе, а это спорт, при этом держа абсолютно недосягаемый уровень в течении почти 20 лет, когда его "плохой" сезон тоже заставляет восхищаться, задаются вопросом:
-А спортсмен ли Месси?
Да.
Самый стабильный в истории.
Мы видели всю карьеру.